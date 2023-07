Los colegios están de reformas. La llegada de las nuevas aulas de dos años que impulsará la enseñanza del primer ciclo de Infantil en la Región de Murcia comienza con una puesta a punto de los centros. 66 colegios públicos y 55 concertados ofrecerán 2.420 plazas para niños que inician su andadura en la enseñanza reglada. Los meses del verano están permitiendo que los equipos directivos aceleren los trabajos para dejar todo listo de cara a septiembre.

Los colegios seleccionados, que ya cuentan con una clase dentro de las instalaciones para adaptarla a las necesidades de los alumnos más pequeños, apuran estos días para acelerar las reformas. Todos ellos están con obras actualmente, preparando cada uno de los espacios que conformarán el aula de 2 años, a lo que seguirá la instalación de los muebles y herramientas que se utilizarán durante el próximo curso.

La particularidad de preparar un aula para niños de esta edad obliga a tener en la propia clase una zona de aseo adaptado a su tamaño, un espacio para cambiar pañales o ropa, otra área dedicada al descanso y, por supuesto, la zona de juegos. Además, la zona de comedor estará incluida dentro del aula y no en la sala que el colegio prepara para que coman sus estudiantes. La intención es que en la primera quincena de agosto todas las obras estén acabadas. La Consejería de Educación dará un avance de cómo van estos trabajos a lo largo de esta semana.

"Los directores de los colegios que tendrán estas clases estamos en permanente contacto", dice Francisco de la Cruz

«Estamos preparados. Los directores de los colegios que tendrán aulas de dos años estamos en permanente contacto. Compartimos estrategias para crear las programaciones y saber la organización de los espacios», señala Francisco de la Cruz Moro, director del colegio Infanta Cristina de Puente Tocinos, en Murcia. Los pequeños tendrán un área para juegos que favorezca la psicomotricidad, con alfombras o cojines donde puedan gatear y desplazarse.

Iniciación al Inglés

«Los niños recibirán la atención de dos técnicos superiores en Educación Infantil y habrá una maestra como coordinadora responsable de la programación», señala el responsable educativo. Los alumnos tendrán una hora de iniciación al Inglés dividida en dos sesiones de media hora cada una a lo largo de la semana. En estas clases se comenzará con un lenguaje básico, siempre oral y nunca escrito, donde se interpretarán canciones infantiles en inglés o palabras muy básicas. «Todo se planteará de forma muy lúdica, habrá interacción oral con canciones o rutinas que realizan cada día. Se organiza todo muy bien en torno al juego».

El primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) estrena el año que viene currículo propio con contenidos propios, algo que no estaba regulado hasta ahora. Las programaciones en esta etapa educativa «son muy parecidas, se adaptan a nivel psicoevolutivo, pero lo que sí que cambia es la metodología que cada centro usa» para impartir esos saberes. Por otro lado, hay tareas que se mantienen con respecto al segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años), como comenzar la mañana con rutinas de higiene, asambleas con los niños o juegos.

«Los centros hemos podido escoger el material didáctico. Algunos han comprado sillas, mesas, armarios, cambiadores o elementos de seguridad como esquineros o protectores. En nuestro caso, creemos que las obras terminarán la primera semana de agosto», explica De la Cruz, quien remarca que lo más costoso está siendo la reforma de los baños, completamente adaptados a estos alumnos.

El currículo para el primer ciclo de Infantil que se estrena el próximo curso tratará de garantizar la autonomía del alumno. Deben conseguir una independencia en sus actividades habituales, entre ellas la de comer, mantener una higiene, vestirse, descansar o saber protegerse. Los contenidos que recibirán les ayudarán a establecer tareas rutinarias para saber ubicarlas en el momento del día que corresponda hacerlas. Sabrán cómo expresar emociones y sentimientos o cómo afrontar pequeñas adversidades pidiendo ayuda, por ejemplo. El control de los esfínteres será crucial en esta etapa en la que van abandonando el uso de los pañales para aprender a utilizar los orinales o el váter. Estas tareas estarán coordinadas por la maestra de Infantil que controlará qué van aprendido estos alumnos. Respecto a los conocimientos básicos que deben adquirir, según el currículo de Infantil de la Región, los niños de dos años conocerán la coordinación de sus brazos, las piernas y su vista, con juegos «exploratorios, sensoriales y motores». Aprenderán a evitar situaciones de peligro o que impliquen riesgo y hábitos saludables como la higiene corporal, bucodental, la alimentación variada y equilibrada, el vestido y el descanso. En un tono más autonómico, los pequeños de este primer ciclo de Infantil tendrán una primera aproximación a las celebraciones, costumbres y tradiciones étnico-culturales presentes en el entorno y en la Región de Murcia. La llegada de estos 2.420 puestos permitirá, señala el director del CEIP Infanta Cristina de Puente Tocinos (Murcia), Francisco de la Cruz, a «mejorar las condiciones sociofamiliares» con la atención a los pequeños durante el horario laboral de los padres. Los progenitores también se han involucrado en la llegada de estas nuevas aulas a los colegios, ya que preguntan dudas como el periodo de adaptación que tendrán los niños o qué aprenderán. «Tratamos de trasladarles una total tranquilidad con la escolarización de sus hijos. Hemos notado que ellos confían mucho en nosotros». Estos pequeños comenzarán las clases el próximo 8 de septiembre, como el resto de compañeros de Infantil y Primaria.



Dotación económica extra para afrontar los cambios

La Consejería de Educación ha remitido a los colegios seleccionados para acoger un aula de dos años una dotación económica extra para afrontar las obras que sean necesarias. Los trabajos se centran en acondicionar una de las clases para alumnos de muy corta edad, por lo que requiere de un desembolso importante para los colegios que no podrían afrontar con su presupuesto. La partida económica también contempla la compra e instalaciones de mobiliario, juguetes, cambiadores, elementos para el baño, etc. Educación no ha especificado qué presupuesto ha destinado a estas reformas en los colegios escogidos.