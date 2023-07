Las altas temperaturas que se registran en estos meses de verano aumentan el riesgo de intoxicaciones alimentarias y brotes. Dejar una salsa con huevo a temperatura ambiente, no lavarse bien la manos antes de preparar un plato, usar un cuchillo para partir distintos alimentos sin limpiarlo previamente o colocar los productos en un lugar inadecuado pueden desatar una contaminación alimentaria, ya sea por la presencia de residuos químicos, alérgenos o microorganismos patógenos.

En estas fechas, en las que aumenta la actividad en locales de temporada y chiringuitos de costa, nadie quiere que se le estropeen las vacaciones o los días libres por consumir algo en mal estado. Para evitar esta situaciones y velar por la seguridad alimentaria, los inspectores de Salud Pública dependientes de la Consejería de Salud de Murcia han intensificado en estas últimas semanas los controles y visitas a zonas de playas, donde en verano hay una mayor afluencia de visitantes.

El director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, explica a La Opinión que durante el verano se hace una mayor incidencia en los establecimientos de temporada, como chiringuitos, cafeterías y locales de la costa, ya que tienen un mayor volumen de alimentos procesados y con las altas temperaturas de estas fechas se incrementan los riesgos derivados del consumo de alimentos, las temidas enfermedades de transmisión alimentaria, ya que "en esas condiciones se favorece el crecimiento de microorganismos que pueden provocar alteraciones".

Esto se da tanto por la exposición al calor durante el transporte, como durante todo el proceso de preparación de alimentos para su consumo, o bien durante la exposición para la venta.

El equipo de Seguridad Alimentaria cuenta con 70 inspectores para la campaña de estos meses

Además, existe una mayor afluencia de público a los establecimientos de venta y consumo de alimentos, sobre todo en la hostelería, con lo que el volumen de alimentos procesados o servidos al consumidor por unidad de tiempo es mucho mayor, lo que puede incidir negativamente sobre la seguridad alimentaria en estos establecimientos.

Por ello, desde el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública se organiza un refuerzo de los controles oficiales, sobre todo en las zonas de mayor afluencia de población, sin olvidar las áreas de turismo interior, que son cada vez más visitadas y elegidas como lugar de veraneo y de esparcimiento. Todo ello con el fin de garantizar las mejores condiciones higiénico-sanitarias de los locales y evitar toxiinfecciones alimentarias a los clientes.

Guillén indica que en verano se hacen nuevas contrataciones para organizar las inspecciones, aunque principalmente se destinan a cubrir las vacaciones del personal que hay en plantilla.

En total, el Servicio de Seguridad Alimentaria cuenta con un equipo de 70 inspectores, entre veterinarios y farmacéuticos, que se redistribuyen en estas fechas entre los controles que se siguen haciendo a los mataderos y los controles que se realizan a los establecimientos de hostelería, principalmente en la costa.

Durante este verano se llevarán a cabo algo más de 2.500 inspecciones alimentarias desde la Consejería de Salud, un número similar al de otras temporadas.

Elaboración de comidas frías En verano se consumen muchos alimentos perecederos elaborados en frío, sobre todo ensaladas y sopas como el salmorejo y el gazpacho. En su elaboración hay que extremar las precauciones, dado que, al no estar sometidos a altas temperaturas en la cocina, los gérmenes y bacterias de las manos del cocinero pueden pasar directamente a los alimentos. Envasar individualmente También se recomienda envasar los alimentos individualmente para evitar contaminaciones cruzadas con otros productos. Temperatura Es importante recordar que los alimentos deben conservarse a una temperatura adecuada. Deben estar a la temperatura más baja posible, siempre inferior a siete grados.

La Opinión ha acompañado esta semana a uno de estos equipos de inspectores de Seguridad Alimentaria, formado por Julia Cristina Sánchez (veterinaria) y Francisco Javier Camacho (farmacéutico), quienes han estado visitando chiringuitos de La Manga, una de las zonas que concentran una gran parte de los controles sanitarios.

Entre los aspectos en los que se fijan los inspectores está que el local cumpla con las condiciones exigidas de infraestructuras e higiénico-sanitarias, como que se mantiene la cadena de frío de los alimentos, que tienen acceso a agua potable, que se realizan buenas prácticas de manipulación, que todo está etiquetado y que se trabaja con proveedores homologados, entre otras.

Sin embargo, se encuentran con el problema de la escasa formación sanitaria del personal contratado, que debe contar en todo momento con el carné de manipulador de alimentos, explica Julia Cristina Sánchez.

"Tienen que conocer los riesgos que existen si no se manipulan bien los productos, ya que si no están cualificados corren el peligro de poner en riesgo a los clientes. Y lo cierto es que la mayoría de los brotes que nos encontramos se deben a una mala manipulación", afirma esta inspectora de Salud Pública.

Además, insiste en que "el operador alimentario, es decir, el dueño del local, es el responsable último de estas situaciones, ya que es él el que debe garantizar que su personal conoce las normas para evitar los peligros".

El objetivo de estos controles es asegurar la adecuación de los establecimientos a la normativa aplicable, con la consecuente minimización de riesgos de que se produzcan episodios de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, ante los mayores riesgos en este tipo de establecimientos y en esta época estival, de tantos desplazamientos entre los veraneantes, y con la realización de abundantes comidas fuera de casa y mayor concentración de comensales.

Entre las deficiencias más habituales encontradas en estas inspecciones destacan que los manipuladores no tengan la formación obligatoria para ello; el no poder acreditar el origen de las materias primas utilizadas; condiciones inadecuadas de conservación y preparación de alimentos (temperatura, superficies de contacto, etc); incorrectas prácticas y hábitos de higiene en la manipulación; carencia de autorización para la actividad que realizan; y no llevar a cabo un adecuado autocontrol.

Sánchez destaca que "hace años los chiringuitos se limitaban a poner cerveza y olivas, pero ahora muchos son como restaurantes, con platos muy elaborados y multitud de productos, por lo que hay que estar muy vigilantes".

Aconsejan vacunarse contra la rabia y la fiebre amarilla si se viaja fuera de Europa

De cara a la planificación de las vacaciones, la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, recomienda a los viajeros informarse y vacunarse contra ciertas enfermedades que pueden darse en algunos destinos exóticos, indica el Gobierno regional.

Para ello se recomienda avisar al médico de Atención Primaria entre seis y ocho semanas antes del viaje para programar las vacunas con suficiente antelación. Las más comunes son contra la fiebre amarilla, cuando se viaje a zonas tropicales o selváticas; la hepatitis A y la fiebre tifoidea, cuando los viajeros salgan de Europa; y la rabia, especialmente si el destino del viaje es a países de Asia o África, detallan desde el Ejecutivo autonómico en una nota.

Además de informarse sobre las enfermedades que pueden darse en nuestro destino, la Consejería de Salud recomienda tener ciertas precauciones para evitar infecciones. Así, avisa de que no es recomendable beber agua que no esté embotellada ni consumir hielo del que no se conozca su procedencia, ya que la mayoría de los problemas de salud que se dan en los viajes al extranjero tienen que ver con el agua que puede provocar diarrea.

También se debe ser precavido con los alimentos y cocinarlos totalmente, no dejarlos a temperatura ambiente, pelar la fruta antes de consumirla y mantener una adecuada higiene de manos.

Atención a los síntomas

Además, Salud recomienda llevar consigo un botiquín básico e incluir en él cualquier artículo de higiene personal como dentífrico, líquido para lentillas o protectores solares ya que algunos de estos efectos son difíciles de encontrar fuera de nuestras fronteras. En los casos en los que se necesite viajar con alguna medicación por ser un paciente crónico, se deberá llevar, además de dichos medicamentos, la documentación en formato papel y electrónico con el nombre, datos de contacto del facultativo y medicación que se está tomando, así como conocer los principios activos de los fármacos, ya que a veces el nombre comercial varía según cada país, concretan.

Al finalizar el viaje, es importante atender a posibles síntomas los días posteriores a la vuelta como diarrea persistente, fiebre, vómitos o infecciones urinarias o de la piel y contactar lo antes posible con su médico de Atención Primaria.