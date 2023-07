El nuevo reglamento que regulará el sistema de compensación de asignaturas en la Universidad de Murcia entrará en vigor en el curso 2024/2025. El Consejo de Gobierno de la institución académica ha aprobado este viernes la nueva normativa, que ha sufrido algunos cambios tras las negociaciones que han mantenido en los últimos días el rectorado y el Consejo de Estudiantes (CEUM). La Universidad quiere evitar un uso indebido de este sistema que permite a un alumno superar una asignatura sin que la tenga aprobada. Las nuevas reglas tratan de endurecer este mecanismo del que se han beneficiado 1.500 alumnos en los últimos cinco años.

El renovado reglamento permitirá al alumno compensar una materia si gasta cuatro convocatorias y saca, al menos en dos de ellas, un nota de '3' o más. En el borrador inicial, la UMU planteaba que esta calificación mínima fuera de '4', pero tras las negociaciones con el CEUM se ha decidido rebajar un punto esta exigencia. "Se evita así el grave perjuicio que suponía esta nueva propuesta, que endurecía enormemente los requisitos necesarios hasta ahora", explica el Consejo de Estudiantes en un comunicado. La Universidad sí eliminará de los criterios para la compensatoria tener una nota media de un '6' en el expediente.

Otra de las novedades acordadas entre estudiantes y rectorado es que la compensatoria se aplicará en la misma convocatoria en la que la solicita el alumno. Esto evitaría que un estudiante que pide superar una materia en julio, tras gastar las cuatro convocatorias mínimas, tenga que volver a matricularse al curso siguiente de la misma asignatura para tener el aprobado en enero. Para el CEUM, este era "uno de los principales problemas de la normativa".

Los alumnos que han planificado este curso con la idea de pedir una compensación para una materia compleja el próximo año no se verán afectados por el nuevo mecanismo. "No queríamos cambiar las reglas a mitad del juego. Hay estudiantes que se han planificado el curso para solicitar una compensación más adelante y no queríamos que esto les perjudicara", subraya la vicerrectora de Estudiantes, Alicia Rubio. Por tanto, la normativa actual estará en vigor hasta septiembre de 2024.

Grados habilitantes

El reglamento contemplará uno de los principales objetivos que perseguía el rectorado a la hora de modificar el sistema de compensatorias. Los títulos habilitantes que oferta la UMU estarán fuera de la opción de pedir un aprobado aunque haya materias que se le puedan atascar a algún estudiante. Los grados de Educación Primaria e Infantil, Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Farmacia, Nutrición, Terapia Ocupacional y Logopedia estarán afectados por este cambio.

Como explica el Secretario General de la UMU, Francisco González, los alumnos de estas titulaciones no podrán pedir una compensatoria para una materia si la misma tiene conocimientos "considerados fundamentales" por la normativa española. "No se podrá pedir en la medida que haya una asignatura que se vincule a la atribución de competencias esenciales", señala González, que ha intervenido en la elaboración del nuevo mecanismo y las posteriores negociaciones con los estudiantes. El Secretario estima que en algunos grados esta restricción alcanzará al 95% de las asignaturas impartidas y, en otras, el 100%.

Precisamente se quiere evitar, recuerda Rubio, casos como las 200 compensatorias solicitadas en los últimos cinco años para la asignatura de Inglés del grado de Educación Primaria, en la mención de Inglés. Tanto el secretario como la vicerrectora remarcan que esta nueva normativa "se ha hecho de la mano de los estudiantes, quienes han conseguido que el 100% de las recomendaciones que aportaron fueran incorporadas al texto del reglamento".

EUniWell da 1,4 millones a la UMU

La Universidad de Murcia obtendrá 1,4 millones de euros hasta 2027 para cumplir con los objetivos de la alianza de universidades europeas EUniWell. El Consejo de Gobierno de la institución ha conocido en su sesión de este viernes los detalles de esta dotación económica concedida por la Comisión Europea a esta alianza que componen once universidades de toda Europa y que, en total, recibirán 14,4 millones de euros a través del programa Erasmus +. Estos fondos están destinados a la contratación de personal técnico, acciones de movilidad, divulgación e infraestructuras, entre otras acciones para conseguir los objetivos de la alianza, que giran en torno al fomento del bienestar social desde diferentes ejes y perspectivas.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha expresado al Consejo de Gobierno su satisfacción por la noticia, ya que “para la Universidad de Murcia la participación en EUniWell es una prioridad estratégica, que permitirá ofrecer significativas oportunidades a toda la comunidad universitaria, así como participar en el diseño de la universidad del futuro y mejorar el bienestar de nuestras sociedades”.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha abordado la convocatoria por parte del Vicerrectorado de Investigación de ayudas para la atracción y retención del talento investigador en el marco del programa ‘Excellence-UMU’. Se trata de 14 ayudas de hasta diez mil euros destinadas a que investigadores e investigadoras con una beca Ramón y Cajal puedan dedicar tiempo y recursos a preparar la presentación de sus proyectos a las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council); convocatorias de excelencia de investigación enmarcadas en el programa Horizonte Europa.

VII Memoria de Responsabilidad Social

Por último, durante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia se ha dado a conocer la VII Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), publicada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cultura con el apoyo del Consejo Social. El documento, compuesto por 176 páginas y dividido en 8 epígrafes, por tercer año consecutivo reporta los datos siguiendo el estándar internacional Global Reporting Initiative (GRI). El objetivo de la memoria es rendir cuentas acerca de actividad de la institución, no solamente en el ámbito docente, investigador y de transferencia, sino también en los impactos económicos, sociales, ambientales y de gobernanza.

Al igual que en años anteriores, se incorpora un estudio para conocer los aspectos prioritarios en materia de RSC entre sus grupos de interés. Sobre la base del diálogo con los grupos de interés, personal, alumnado, sociedad, empresas y organizaciones del tercer sector, muestran sus intereses a través de esta esta herramienta, que ayuda a identificar y reconocer los aspectos sobre los que debe pivotar la gestión de la UMU para ser una organización sostenible a largo plazo.

También esta séptima memoria de RSC de la UMU se ha alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se adapta a los estándares internacionales de reporting ESG. Agracias a ello, la UMU tiene la oportunidad de ocupar puestos destacados en los rankings internacionales de gobernanza, gestión y transparencia. La memoria de RSC de la UMU está disponible en um.es/web/universidad/responsabilidad-social.