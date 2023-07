«Es el momento del cambio tranquilo y sereno», afirma Luis Alberto Marín. Entró en política durante la pasada legislatura y su trayectoria desde entonces ha sido meteórica: ha sido consejero de López Miras, es secretario ejecutivo de Economía del equipo de Núñez Feijóo y ahora encabeza de lista del PP de la Región al Congreso ¿Qué será lo próximo? «No tengo ninguna ambición ni ningún deseo especial. Solamente quiero ser útil a mi región».

En el PP dibujan un horizonte muy negro económicamente.

Solamente hay que bajar a la tierra, que es algo que Sánchez no ha hecho. Acabo de hacer un recorrido por un mercado de abastos y nadie me ha dicho que la economía fuera fenomenal. Al contrario, todos los padres y madres de familia se han quejado de los precios de los alimentos. Nuestra economía tiene prácticamente 3 millones de parados, con un millón de parados ocultos, trabajadores con contratos muy precarios... La economía no va como una moto.

¿Un millón de parados ocultos?

Un millón de parados ocultos porque la figura del fijo discontinuo no está suficientemente aclarada. Solo podemos saber cuáles son los trabajadores fijos discontinuos que están activos pero, ¿cuál es el número de fijos inactivos? Es decir, trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando, pero tampoco ingresan las tarifas de parados. La Unión Europea ha cifrado estos empleos ocultos en 985.000. Creo que esto merece una revisión.

Pero el PP ha dicho que no va a derogar la reforma laboral.

En el origen de esta reforma está la de Fátima Báñez durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero se podía haber hecho mucho mejor. Nos pondremos con ello a partir del 23 de julio.

"Seguro que mejoraríamos el resultado si se repitiesen las elecciones, pero no es lo que queremos"

Ha sido muy comentada la «aclaración» de Feijóo sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Las pensiones se revalorizaron con el PP, pero no con respecto al IPC todos los años porque no era posible. En el año 2012 España se encontró una situación económica caótica.

Se han vertido dudas sobre Correos y, al final, la documentación del voto por correo se ha entregado al 100% de los electores.

¿Y cuántos votos hay sin que hayan sido depositados? Feijóo en ningún momento puso en tela de juicio el buen hacer de los funcionarios, pero es evidente que se ha producido un colapso en las oficinas que es preocupante.

¿Por qué beneficiará a los murcianos un gobierno del PP en la Moncloa?

Ningún presidente ha tratado tan mal a la Región como Pedro Sánchez. Tenemos serios problemas con la financiación autonómica y el Trasvase, que es el motor de la economía, se ha recortado un 50%. Y si hablamos de infraestructuras, mire el AVE que tenemos. Ya sabemos que para el Gobierno del PSOE un AVE que no cabe en un túnel es algo normal, pero que llegue a Murcia con las frecuencias con las que está llegando es inaudito. Y si hablamos del Mar Menor, dígame una infraestructura financiada por el Gobierno central. Ninguna. Muchos millones de euros comprometidos, pero ejecutados apenas un 2,5%.

¿Feijóo le va a dar la vuelta a todos estos problemas?

En el programa electoral de Feijóo aparece el Plan Vertido Cero, fundamental para la recuperación del Mar Menor, un Plan Nacional del Agua y Plan Hidrológico Nacional, necesario para llevar agua de unas cuencas a otras, y hablamos de financiación autonómica expresamente.

Hace falta mucho pacto entre comunidades para sacar esas promesas adelante.

Cuando hablamos de derogar el ‘sanchismo’ nos referimos a derogar una forma de actuar que elude el consenso, al diálogo y que se basa en el autoritarismo. Por eso, en nuestro programa electoral hacemos referencias constantes al pacto en temas como la violencia de género, el agua y las presiones, por ejemplo.

Aznar habló hace pocas semanas de volver a la austeridad. ¿Está de acuerdo?

Hay que volver a una política de eficiencia y de eficacia. No se trata de gastar más o menos, sino de gastar mejor eliminando el gasto superfluo, que la Airef cifra en más de 30.000 millones. Por eso, el día uno del gobierno de Feijóo haremos una auditoría del gasto público.

¿Cuándo cree que va a haber una investidura en la Región?

Habría que preguntarle a Abascal, que es quien la tiene bloqueada. El escenario ideal hubiera sido que esta Región ya tuviera un Gobierno. La pelota en este momento está en el tejado de Vox, que es quien ha pulsado el botón de la repetición electoral.

¿No tienen miedo a esa repetición?

Estoy seguro de que mejoraríamos nuestros resultados, pero es que no queremos mejorar, sino conformar un gobierno.