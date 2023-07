Hasta el 28M vislumbraba cuatro años por delante en la Asamblea Regional y, unos días después, su futuro más inmediato pasa por Madrid. «Para mí, encabezar la lista al Congreso es un orgullo y una oportunidad que me ha dado mi partido. Le estaré eternamente agradecido. Hay mucho en juego el 23 de julio», afirma Francisco Lucas, el número uno del PSRM para las elecciones de este domingo.

En 2019 se hizo una campaña dirigida a alertar de los peligros de la extrema derecha. No parece que hayan cambiado mucho el discurso.

Ahora es una realidad. Solo hay que observar las consecuencias de los pactos del PP con la ultraderecha, tanto en la Región de Murcia como fuera de aquí. Me refiero, por ejemplo, a dar acceso a las instituciones a personas que niegan la violencia de género. El propio Feijóo, que pretende ser presidente, ha cruzado una línea roja llamándolo divorcio duro. Eso no se puede permitir. También están negando el cambio climático, quitando banderas LGTBI y censurando la cultura. Por tanto, ahora no se trata de meter miedo, sino de alertar ante el peligro de retroceder diez años y volver a épocas pasadas.

¿El Partido Popular también nos llevará a épocas pasadas?

El PP y la ultraderecha van a pactar y a gobernar juntos siempre y cuando les den los números. Lo hemos visto en Cieza, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas o Puerto Lumbreras. Lo estamos viendo en la Comunidad Valenciana o en Extremadura. Es más, aquí el acuerdo ya lo tienen hecho; están esperando a que pase el 23J para firmarlo. Y en ese pacto, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los mayores, ni el Mar Menor, ni los empresarios tienen cabida.

Si está tan seguro, adelántanos la fecha de la investidura en la Asamblea murciana.

Si el 23J el PSOE gana las elecciones, que vamos a ganar contra todo pronóstico, en cuestión de días López Miras llevará a cabo la investidura con un Gobierno de ultraderecha. Si consiguieran coaligarse PP y Vox, Feijóo será quien negocie el destino de los murcianos.

Obtuvieron tres diputados, tres escaños para el Congreso en 2019. ¿Por debajo de cuántos es un mal resultado?

No se lo creerá, pero ahora mismo no estoy pensando en el resultado electoral. Mi obligación es trasladar la importancia a la ciudadanía de lo que nos estamos jugando el 23 de julio. Existen dos modelos claros y definidos: el que representa el PSOE, que ha permitido a España avanzar en derechos y libertades, así como liderar el crecimiento económico en Europa; o el modelo que representa al Partido Popular y Vox. Este último pretende derogar todo lo que hemos conseguido, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida de las pensiones y la reforma laboral.

Usted mete en el mismo ‘pack’ a PP y Vox, pero la derecha les acusa de ir de la mano de independentistas.

Es totalmente falso que el Partido Socialista haya alcanzado un acuerdo de Gobierno con independentistas. El PSOE ha firmado acuerdos puntuales para aprobar y adoptar medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Y todo en una legislatura marcada por una pandemia, por las consecuencias de la guerra en Ucrania y teniendo al peor Partido Popular enfrente.

Estamos viendo muchas «inexactitudes» o «aclaraciones», según dice el Feijóo, pero también «cambios de opinión» de Pedro Sánchez.

El único que está engañando a la ciudadanía y que está utilizando datos falsos es Feijóo. Es tan fácil como acudir al BOE para comprobar que el PP congeló las pensiones de todos nuestros mayores. No podemos cometer el error de meter en el mismo saco a Pedro Sánchez y Feijóo. Pedro Sánchez no engaña y no miente a la ciudadanía. Feijóo lleva dos semanas mintiendo con datos falsos y propagando bulos.

Entonces, España va como una Harley-Davidson.

España nunca había sido tan respetada internacionalmente como ahora y se ha convertido en un referente económico. Cuenta con la menor tasa de inflación de las grandes economías, situándose por debajo del 2%, crea más empleo y de más calidad, como demuestran los dos millones de empleos nuevos y cuatro millones de contratos indefinidos desde que se aprobó la reforma laboral. Pero también es cierto que nos queda mucho por hacer. Todavía hay familias que no llegan a fin de mes y que lo están pasando mal, pero vamos en la dirección correcta. Lo que funciona no se puede derogar. Desde el Partido Socialista queremos ser más ambiciosos y estamos en condiciones de alcanzar el pleno empleo hasta reducir la tasa de paro al 8%, incluso con jornadas laborales más flexibles. También existe ya un compromiso de fijar por ley que el salario mínimo no baje del 60% del salario medio.

Sumar asegura que el voto útil en Murcia es él. Según su teoría, no van a llegar al tercer escaño y ellos le pueden quitar un diputado al PP o a Vox.

Hemos visto en las últimas elecciones autonómicas que la división del voto por la izquierda ha provocado acuerdos del PP y de la extrema derecha en muchos municipios donde estaba gobernando el PSOE, aunque obtuvo más votos incluso que hace cuatro años. El único voto útil, el único partido que garantiza que España siga avanzando en derechos y libertades cuatro años más es el PSOE. No votar al Partido Socialista es contribuir a que Feijóo sea presidente y Abascal, vicepresidente. Esa es la realidad y lo demás son teorías. No voy a entrar en un debate que no nos beneficie.