Ganó las últimas elecciones generales y, aunque las encuestas ya no les son tan favorables, Lourdes Méndez sale «a ganar» con Vox.

¿Se presenta de nuevo con la conciencia tranquila, ha servido bien a los murcianos estos últimos cuatro años?

Totalmente. Somos los únicos que han reabierto debates que estaban ocultos y cerrados, como el de los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, el Gorguel y el Corredor Mediterráneo. También presentamos una iniciativa para denunciar la desigualdad que sufren los agricultores españoles con respecto a los productores de Marruecos, que han visto cómo se les eliminaban los aranceles. Ni desde el Gobierno ni desde la oposición han realizado la actividad que nosotros hemos realizado en el Congreso.

El PP lleva en su programa un pacto nacional del agua y habla de una ley del plan hidrológico.

Lo desconozco, pero sí que le digo una cosa: cuando nosotros llevamos al Congreso el Plan Hidrológico Nacional, el PP votó en contra. Y cuando el Partido Popular, con mayoría absoluta, con 11 millones de votos, sucedió a Zapatero, que fue quien se cargó el PHN, no lo retomó. Por lo tanto, es indiferente que el PP tenga o no tenga en su programa eso. Los ciudadanos tienen elementos suficientes para tener un criterio.

El Partido Popular ha sembrado la duda sobre el voto por correo. ¿Le preocupa?

Nosotros creemos en la responsabilidad de todos los funcionarios de Correos, aun sabiendo que este Gobierno ha intervenido en muchas instituciones. Sí que denunciamos que con este adelanto electoral, en julio, cuando la gente está en la playa, Sánchez busca la abstención.

¿Qué le parece la frase tan polémica ‘Que te vote Txapote’?

Para mí es absolutamente indiferente. A mí lo único que me puede importar son las barbaridades que se han producido en nuestra legislatura pactando con filotarras, con separatistas y con independentistas. Creo que ha sido un ataque y una traición a los españoles.

¿Quién quiere derogar más el sanchismo, el PP o Vox?

Los dos queremos derogar el sanchismo. Pero existe una diferencia fundamental: nosotros no solamente queremos que se vaya Sánchez, sino que queremos derogar todas las políticas destructivas de este Gobierno. El Partido Popular se ha sometido a la política de izquierdas, como son la Agenda 2030 y la ideología de género. La única alternativa a las políticas de Sánchez es Vox, no hay otra.

Antes me ha hablado de reabrir debates cerrados, como los trasvases, pero también cuestionan derechos como el aborto.

Existen más de 100.000 abortos al año. Quizás la pregunta no deba ser si debe existir un derecho al aborto, si no qué podemos hacer para dar alternativas a una mujer que tiene problemas cuando se queda embarazada. La izquierda no solamente ha desprotegido totalmente al no nacido, sino que, incluso, ha atacado la libertad de la mujer, porque no se puede ser libre en tomar una decisión de esas características cuando no se ofrecen alternativas. El señor Feijóo ha dicho que acepta una sentencia del Tribunal Constitucional que considera que matar a un ser humano debe ser un derecho. Ha asumido una política que defiende más la cultura de la muerte que de vida. El Estado de Derecho ya no se sustenta en unos derechos fundamentales, sino que se crean unos pseudoderechos que realmente son contraderechos.

Pseudoderechos como el de la eutanasia, dice.

El derecho a la eutanasia plantea eliminar al enfermo antes que eliminar el dolor. Vox defiende una ley de cuidados paliativos. Todos los médicos paliativos nos dicen que el 90% de las personas que se encuentran en esa situación, cuando se les alivia el dolor y cuando se sienten acompañados, nunca piden morir.

Proponen bajadas de impuestos drásticas, ¿cómo se mantienen así los hospitales y los colegios públicos?

Si bajas los impuestos, si quitas trabas a las empresas, si eliminas gasto público absolutamente desmedido y superfluo, si eliminas todo el gasto ideológico y el gasto político, si intentas gestionar los servicios de una manera más eficaz y eficiente, obviamente esa recaudación puede ir a lo que debe de ir, que es ayudar a las personas y a las familias.

Si pudieran formar con Feijóo un Gobierno de coalición, ¿qué carteras exigirían?

Lo que nos gustaría es tener algún tipo de intervención en los temas fundamentales en los que se somete ideológicamente el Partido Popular: creación de riqueza en el sector primario, campo, prosperidad con bajada de impuestos, seguridad y, desde luego, la recuperación de las libertades perdidas.