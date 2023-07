Heridas cerradas entre los partidos a la izquierda del PSOE, Javier Sánchez Serna pide el voto para Sumar para que un Gobierno de coalición progresista pueda «hacer de

contrapeso al Gobierno de coalición PP-Vox que se va a dar a partir del 23J». Si no, avisa de que vendrán «más precariedad y desigualdad».

¿Se le hace raro esta campaña electoral sin el cartel de Podemos detrás?

Un poco, pero tenemos que tener en cuenta que la unidad es estratégica. Sumar ha conseguido que quince partidos con perfiles muy distintos a la izquierda del PSOE estamos juntos y podamos revalidar un Gobierno de coalición progresista que siga dando pasaos adelante en políticas sociales, en transición ecológica, en derechos laborales y en la defensa de las libertades públicas que hoy están amenazadas.

Entiendo que no lleva con usted a todo el equipo que le gustaría.

Todos hemos tenido que ceder pero estoy contento con el equipo de la Región de Murcia: Helena Vidal, de Equo; Liliana Mellado, de IU; y otros referentes de la sociedad civil como Antonio Campillo.

¿Cuáles son las expectativas después del golpe del 28M?

El único resultado que a nosotros nos vale es revalidar el Gobierno progresista después del 23 de julio. Para eso, Sumar tiene que estar fuerte porque el PSOE no acaba de tirar, según vemos en las encuestas. Somos la única fuerza que le puede arrebatar un diputado al PP o a Vox.

¿Se ve capaz de conseguirlo con la derecha tan envalentonada?

No se nos puede escapar que vivimos en una de las regiones más conservadoras de todo el país. Lo que le puedo decir es que algo bueno para la izquierda sería no perder respecto a las anteriores elecciones; es decir, un bloque de la derecha con 6 diputados y un bloque progresista de 4.

¿Qué supone un cambio de ciclo en España para la Región?

El Gobierno de coalición ha sido fundamental para proteger a la gente tanto de la crisis de la pandemia como de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Necesitamos que continúe para hacer de contrapeso al Gobierno de coalición PP-Vox que se va a dar a partir del 23J. De otra manera, veremos cómo avanza la precariedad y la desigualdad.

¿Está convencido de que estamos asistiendo a un ‘teatrillo’?

Estoy segurísimo. Feijóo no va a poder gobernar sin el apoyo de Abascal. Cuando se pongan de acuerdo a nivel nacional, todo lo demás caerá por su propio peso. La derecha va a entrar sin otro programa que no sea destruir todo: salario mínimo, tope al gas, actualización de las pensiones... Por ahora, en los ayuntamientos lo único que han hecho es cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ y censurar la cultura. En la Región de Murcia se van a poner de acuerdo y habrá Gobierno de López Miras y Antelo. Me lo ha dicho gente de Vox.

¿Se lo ha dicho gente de Vox?

No diré el nombre, pero son diputados nacionales.

Vería el cara a cara. ¿Qué le pareció?

Este ya no es un país bipartidista. Lo vi muy aburrido porque faltaba gente y, en concreto, una mujer fundamental para el desarrollo de los ERTE, para subir el salario mínimo y para que las familias trabajadoras no pierdan poder adquisitivo.

¿Son esos frutos del ‘sanchismo’ que la derecha quiere derogar?

Yo lo llamaría ‘yolandismo’. Las medidas sociales más avanzadas que se han hecho para proteger a la gente fueron de Yolanda Díaz. 20.000 empresas murcianas se salvaron por los ERTE. La subida del salario mínimo benefició a más de 200.000 trabajadores en la Región.

Una medida polémica que han anunciado son los 20.000 euros para jóvenes que cumplan 18 años con independencia de su renta.

No es independiente. El IRPF saldría a pagar con la declaración de la renta. No es una medida indiscriminada, sino de redistribución de la riqueza. En esta Región, 8 de cada 10 jóvenes no se pueden independizar. Queremos políticas que fomenten la igualdad de oportunidades. Así, los chavales que no van a heredar, por ejemplo, un piso de sus padres, puedan emprender. Son ayudas condicionadas a un tipo de plan de inserción laboral, de estudios o de emprendimiento.

Y lo van a pagar los ricos, me va a decir.

Efectivamente. Vivimos en un país que tiene la presión fiscal siete puntos por debajo de la UE. El 85% de los ingresos del Estado por parte de los impuestos los aportan los trabajadores y pymes, mientras que las grandes empresas no se esfuerzan mucho y tienen a su disposición trampas fiscales.

Economistas como Luis Alberto Marín le echarían en cara que propongan algo así con la deuda pública por las nubes.

Los neoliberales siempre sacan a relucir de que para repartir riqueza, primero hay que crearla. Toda la evidencia económica que tenemos que la redistribución de la riqueza es incentiva la demanda interna. Un Estado de Bienestar potente, como tienen en los países nórdicos, crea empleo.