Este mes de julio un total de 15 consultorios de salud de la Región de Murcia han cerrado debido a la falta de médicos para cubrir las vacaciones de verano, cuatro menos de los que lo hicieron el pasado año. Sin embargo, otros muchos mantienen sus puertas abiertas cerrando consultas puntuales, como las de pediatría, para las que no hay sustitutos suficientes en el Plan Verano del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Esta situación «termina pasando factura a la calidad de la asistencia sanitaria, ya que se priva a los usuarios del acceso y se ponen trabas para llegar al médico». Así lo denuncia la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, quienes han tenido conocimiento de un nuevo caso de cierre de pediatría, en este caso en el consultorio de Casillas (Murcia), donde desde ayer, 17 de julio, y hasta el próximo 15 de septiembre la consulta permanecerá cerrada.

Desde esta semana, los padres o abuelos de Casillas tendrán que acudir al centro de salud de Puente Tocinos para que un pediatra vea a sus hijos o nietos, dos poblaciones que no están conectadas por transporte público, por lo que «quien no tenga coche no podrá acudir, ya que no vas a hacer más de dos kilómetros andando con la temperatura que hace y con un niño enfermo en brazos», denuncian desde Usuarios de la Sanidad Mayer Nicolás.

Los vecinos de Llano del Beal convocan una protesta el jueves al quedarse sin pediatra durante tres meses

El de Casillas es un caso más que viene a sumarse a la situación que viven los padres de Los Garres, también en Murcia, que están recibiendo atención pediátrica tres días a la semana en el centro de salud de Algezares; o a la de los usuarios del Llano del Beal, en Cartagena, donde estarán sin pediatra durante tres meses: julio, agosto y septiembre, trasladándose la atención hasta entonces al centro de salud de El Algar.

Mayer Nicolás, de Usuarios de la Sanidad Pública, insiste en que «con estas decisiones no se piensa en la salud de los menores, creen que en verano no queda nadie en el pueblo y que los niños no enferman, cuando hay muchos casos de resfriados, fiebres altas y otitis».

Pediatría, en extinción

La presidenta del Sindicato Médico Cesm Murcia, María José Campillo, reconoce los problemas que existen para cubrir las plazas de pediatría, «una especialidad considerada ya de difícil cobertura» y cuyos problemas se están ampliando, afectando ya no sólo a Atención Primaria sino también a Hospitalaria.

«Llevamos muchos años denunciando la falta de planificación y exigiendo que se llegue a un pacto entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para aumentar la oferta formativa, pero manteniendo una formación de calidad».

El Sindicato Médico Cesm critica que se cree en Lorca un servicio de Urgencias Pediátrica sin pediatras

Para Campillo es «ilógico» que se aumenten entre 2 y 3 las plazas anuales de Pediatría para toda España, ya que «este aumento no es real ni da respuesta a las necesidades que existen», por lo que teme que «la pediatría sea una especialidad a extinguir».

Desde Cesm Murcia insisten en que esta falta de pediatras termina pasando factura a los profesionales que se quedan cubriendo a los compañeros, por la sobrecarga de trabajo que implica, y a los ciudadanos, quienes tienen que recorrer mayores distancias y aguantar mayores esperas para ser atendidos. Y lamentan casos como el de Lorca, donde se ha puesto en marcha un servicio de Urgencias Pediátricas sin pediatras, donde los niños son vistos por médicos de adultos.

Esta situación ha llevado a convocar varias protestas en algunos de los núcleos de población afectados. Esta semana, por ejemplo, está prevista una concentración el jueves 20 de julio frente al consultorio de Llano del Beal al suprimirse la pediatría durante julio, agosto y septiembre.