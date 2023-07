Un bolígrafo, un reactivo para laboratorio, una pipeta... Objetos cotidianos en una universidad que estas instituciones obtienen en grandes cantidades a través de contratos menores. Un procedimiento ágil hasta ahora que amenaza con convertirse en otro obstáculo en la lucha contra la burocracia que atenaza a los campus. Los nuevos controles que el Ministerio de Hacienda ha aplicado sobre las convocatorias de financiación que contengan fondos de recuperación europeos (Next Generation) amenaza con paralizar todas las investigaciones que se están llevando a cabo en la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena con estas ayudas y, también, con la posibilidad de tener que rechazar futuras convocatorias.

«El Gobierno ha establecido una serie de controles, limitaciones o mecanismos de justificación que conllevan una complejidad administrativa extraordinaria», explica José Luján, rector de la UMU y portavoz de la Conferencia de Rectores (CRUE), entidad que ha reclamado al Ejecutivo central una solución urgente que disipe el miedo a perder los fondos europeos, porque «existe el riesgo de no poder ejecutarlos a tiempo». La alarma ha saltado en todas las universidades públicas españolas y organismos de investigación al ver el nuevo procedimiento por el que deben justificar todos los contratos, incluidos los menores, a través de dos plataformas de Hacienda.

«No tenemos personal suficiente para abordar todo este papeleo, es imposible», advierte Beatriz Miguel, rectora de la UPCT. Ambas universidades regionales comparten planes complementarios como el de Ciencias Marinas o el de Agroalimentación, dotados de millones de euros. Por delante quedan convocatorias como las de transición ecológica y en la esfera digital a la que pretenden presentar proyectos. La CRUE ha adelantado que ya hay algunas universidades españolas que han optado por renunciar a estos fondos de recuperación, aunque por el momento no es el caso de la UMU y la UPCT.

«El objetivo de Hacienda es evitar conflictos de intereses» en la ejecución de estos fondos por parte de las universidades, «pero no tiene lógica» lo que plantea el Ministerio si con ello «puede bloquear toda nuestra actividad científica», explica Miguel. Si por comprar un bolígrafo, añade Luján, «hay que hacer la misma justificación documental» que con un contrato mayor (superior a 50.000 euros), «no vamos a llegar a tiempo de hacer los concursos, de conseguir las adjudicaciones, de justificar los fondos y de usarlos».

Las nuevas plataformas

La CRUE ha reclamado que las universidades sean eximidas de la obligación de aportar la misma cantidad de información que como con los grandes contratos. Las dos plataformas que ha habilitado Hacienda para estos farragosos trámites no hacen otra que cosa que disparar una «burocracia que prometieron que se iba a reducir y, sin embargo, no hace más que crecer de forma superlativa», apunta Catalina Egea, vicerrectora de Investigación de la Politécnica. Incide en otra cuestión que causa temor, y es que las universidades no saben si los procedimientos que ha aprobado el Ministerio tiene «carácter retroactivo» sobre convocatorias pasadas.

Senena Corbalán, vicerrectora de Investigación en la UMU, subraya que, por el momento, la Universidad trata de tramitar estas gestiones conforme se ha hecho hasta antes de la nueva regulación «para evitar que se paralice todo». Las dos herramientas de Hacienda no están operativas al 100% todavía, «pero si dicen de imponer las nuevas reglas, lo van a frenar todo». Los fondos europeos «han multiplicado por tres o por cuatro el trabajo de gestión que tienen que hacer los técnicos para captar todas las ayudas posibles».

Ambas responsables temen, también, la falta de recursos humanos. El 80% de la financiación que está llegando a las universidades para estos trabajos científicos llega de la Unión Europea y sus fondos Next Generation. «Queremos retomar la libertad que teníamos las universidades para poder trabajar de forma solvente y ágil en estos procedimientos», señalan.