La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, Caridad Rives, ha considerado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, evidenció este lunes en el debate con Pedro Sánchez que "no tiene proyecto" y "dejó claro que "solo sabe mentir y manipular datos".

En este sentido, ha indicado que en el cara a cara celebrado este lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se pudieron ver dos modelos de proyecto para España. "Uno de ellos, el del PP, cuyo candidato solo se dedicó a mentir, decir bulos y manipular datos económicos", según Rives, quein ha señalado que "la España que queremos que siga avanzando no merece que el PP pueda llegar al Gobierno de la nación con esa estrategia de mentiras".

"Por otro lado, tuvimos al presidente del Gobierno, con propuestas claras que puso encima de la mesa y que marcan cómo, desde el PSOE, queremos que este país siga avanzando", ha señalado.

Rives ha destacado que Pedro Sánchez "se comprometió claramente a que las pensiones suban en torno al IPC; a establecer por ley que se vaya recuperando la hucha de la Seguridad Social con una aportación anual de 5.000 millones de euros, y se comprometió a que, por ley, el salario mínimo de este país se equipare al 60 por ciento del salario medio".

"Todas estas propuestas están encaminadas a que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida, a que España siga creciendo en los niveles que lo está haciendo", según Rives.

"Porque, por mucho que le pese a Feijóo y al PP, tanto las instituciones europeas, como los países extranjeros y los propios bancos de este país, han dicho alto y claro que la economía de España va bien", ha aseverado.

A su juicio, "lo único que hace el PP, es ponerlo en duda en los medios de comunicación, ayer en el debate, y lo que es peor, en las instituciones internacionales".

Según Rives, esa no es la estrategia que debe llevar un gobierno para esta nación. "El PSOE lo tiene claro, queremos que España siga adelante en la línea de progreso que hemos marcado en los últimos cinco años".

Por otra parte, la candidata socialista ha recordado que Feijóo utilizó este lunes una pregunta sobre violencia de género" para poner la excusa ridícula y absurda de que el PSOE había votado lo mismo que Vox en el debate de investidura a la Región de Murcia".

"Eso es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía y los votantes de esta Región y de todo el país, porque el PP ha demostrado que ya ha comprado el discurso de Vox, el discurso machista, de la retirada de derechos y de la censura. Esto es lo que los ciudadanos tienen que valorar el 23 de julio cuando vayan a votar", ha lamentado.

Además, Rives ha asegurado que el PSOE "no tiene ningún problema en debatir". "Hemos aceptado todos los debates que nos han propuesto. Hoy, precisamente, se celebra el debate organizado por el Círculo de Economía, en el que el candidato del PSOE va a participar con el resto de candidatos", ha apostillado.

En este sentido, ha comentado que Feijóo "lo tiene muy fácil, solo tiene que ir al debate a cuatro y defender de verdad cuál es su proyecto". "Porque, hasta ahora, solo ha dicho mentiras, difundido bulos y ha comprado el discurso de la ultraderecha para que este país retroceda en vez de avanzar", ha señalado.

Finalmente, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que el próximo 23 de julio "digan fuerte y claro con sus votos que España tiene que seguir avanzando".

"No podemos retroceder ni un paso, no podemos volver a la España de los recortes, a una España en la que los ciudadanos ven como se privan sus libertades y derechos, y la única alternativa para que eso no ocurra, es votar al PSOE", ha concluido.