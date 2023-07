Con solo 22 años Sergio Requena Martínez ambiciona impulsar la evolución de su tierra. Tiene un grado en Ingeniería Informática y cursa un máster para especializarse en diseño de videojuegos e inteligencia artificial. Fuera de ahí, pese a su juventud, Sergio también quiso explorar la rama del liderazgo, lo que lo ha llevado a montar un estudio de videojuegos y a dirigir la Global Shapers Cartagena-ES Hub, una organización formada por siete jóvenes cartageneros que, de manera altruista, quieren cambiar el municipio a través de sus proyectos. Para enriquecer sus conocimientos, Sergio acudió en junio al Global Summit de Global Shapers, iniciativa del Foro Económico Mundial, en el que se reunió para compartir ideas con representantes de cientos de países con el mismo objetivo que él: cambiar el mundo.

¿En qué trabaja la organización de Cartagena-ES Global Shapers?

Parte de otra más grande llamada Global Shapers Community, una iniciativa del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos. Tiene como objetivo que gente joven represente a ciudades y monte las conocidas como ‘hubs’, con la finalidad de hacer un cambio positivo en la sociedad a través de distintos proyectos propuestos por nosotros mismos y que elaboramos a partir de necesidades que detectamos.

¿Y en qué consistió el Global Shapers Anual Summit del que formó parte?

Fue una cumbre que se celebró en Ginebra, en la sede del Foro Económico Mundial, en la que se congregaron ‘Shapers’ de distintas ciudades. En total participaron unos 500 representantes de más de cien países de todo el mundo, como India, China, Japón o Estados Unidos.

¿Cuál era la finalidad del foro?

Dieron charlas distintos representantes del Foro Económico, enfocadas en el liderazgo y en mostrar los problemas de cada una de las ‘hubs’ para proponer posibles soluciones, de medio ambiente y otros ámbitos. A parte, también hubo actividades alternativas en las que pude compartir ideas con los representantes de otras ciudades.

¿Qué aportaron en representación de Cartagena?

Los problemas que tenemos como miembros y a nivel de proyectos. Como organización, algo que es común actualmente en todas es el ‘engagement’, la fidelización de miembros y el mantenerlos motivados. A fin de cuentas esta es una actividad altruista, casi como una ONG, pues no te pagan y tienes que hacer reuniones de forma periódica para sacar adelante proyectos. En esta línea, estamos tratando de ver cómo hacerlo atractivo para poder captar más miembros.

¿Cómo quieren lograrlo?

Nos estamos centrando en divulgación científica y tecnología, porque creemos que es importante ser un nexo de unión entre ESO y Bachiller con la universidad. Esto debido a que hemos estado viendo en los institutos que cada vez hay menos jóvenes interesados por la tecnología, aunque haya cada vez más tecnología, paradójicamente. Queremos enseñar que la tecnología no tiene que ser el fin, sino el medio. Por ello es necesario que haya un proceso de reforma educativa.

¿Y qué proyectos han ideado para ser ese nexo?

Tenemos en marcha dos proyectos. Uno consiste en impartir charlas en colegios e institutos de Cartagena y del resto de la Región, algo que ya hemos empezado a hacer. Estas tratan, por ejemplo, sobre el desarrollo de videojuegos, un campo en el que soy especialista, o realidad virtual. Por otro lado, la semana que viene vamos a empezar un programa de podcast de seis episodios en el que hablarán expertos para tratar el tema. Además, hemos planteado un tercer proyecto que se centrará en desarrollar actividades juveniles dentro del casino, como torneos y sorteos.

¿Por qué el Foro de Davos apuesta por la juventud?

El presidente del foro respondió muy bien esta pregunta con una frase que se me quedó grabada: ‘Una gran parte de la población es gente joven, pero ninguna de las decisiones importantes las toman ellos’. Por ello, el objetivo de Global Shapers Community es el de darnos esa autoridad.

¿Qué valores transmite el presidente del Foro al resto de ciudades?

Uno de los valores que quisieron transmitir en el foro es que no todo vale. No es el dinero por el dinero. Un empresario tiene que preocuparse por el medio ambiente, por las personas, por que estas tengan un salario digno, etc. Quieren que esos sean los valores del mañana.