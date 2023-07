Laura Martínez, cartagenera de 32 años, ha sido una de las últimas donantes en sumarse a echar una mano al Banco de Leche Regional. Su caso es algo particular y, lo cierto, es que manos libres no le quedan muchas desde que el pasado 31 de mayo dio a luz a sus trillizos: Rocío, Javier y Samuel.

De golpe, ella y su marido, junto al pequeño Adrián, de 2 años, se han convertido en familia numerosa y aún así, en medio de ese bendito caos que son los primeros meses de maternidad, logra sacar tiempo para intentar ayudar a otros niños, a los que no tienen la oportunidad de recibir alimento de sus madres y que necesitan la leche materna para salir adelante.

Sus trillizos nacieron con tan solo 34 semanas de gestación, por lo que han necesitado ingreso hospitalario.

«Los tres han estado ingresados tras el parto. Javier y Samuel estuvieron en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena por la falta de maduración de sus pulmones, mientras que Rocío estuvo hospitalizada en cuidados intermedios. Pero los tres han remontado muy bien», explica Laura visiblemente emocionada, al saber que el tercero de sus hijos recibía el alta este pasado miércoles y, por fin, más de un mes después de haber nacido podrían estar todos juntos en casa.

Cuando tuvo a su primer hijo, Adrián, Laura no fue donante de leche materna porque no conocía la existencia de este programa para ayudar a otros bebés prematuros. A Adrián le dio pecho y en aquel momento también se sacaba leche porque tenía mucha producción y temía que le provocara una mastitis.

En este caso, tras tener a los trillizos, «se me acercó un día una chica que trabaja en el Banco de Leche y me lo comentó», indica esta joven vecina de El Algar. «La enfermera me dijo que incluso le daba apuro y vergüenza planteármelo, cuando tenía tres bebés a los que dar el pecho, pero que era una oportunidad para echar una mano a otros niños que también lo necesitaban», añade.

Al tener a sus bebés hospitalizados, Laura Martínez ha pasado un mes yendo y viniendo del Santa Lucía para atenderlos y alimentarlos durante el mayor tiempo posible y allí ella misma les daba las tomas de las 12.00 y de las 18.00 de la tarde.

«Los dos nenes, que son gemelos, toman pecho, pero a Rocío, melliza de ellos, le ha costado un poco más y le he estado dando mi leche con biberón», afirma.

Esta donante de leche aprovechaba cuando llegaba a casa para extraerse la mayor cantidad de leche posible y llevarla después al hospital.

«Estando en casa me saco cuando los otros niños no toman y lo guardo. He llegado a preparar entre 11 y 14 botes de 130 y cuando iba al hospital los llevaba, pero también me sacaba allí aprovechando el tiempo que estaba con mi hijo», indica esta mamá voluntaria del Hospital Santa Lucía.

Sobre qué hará a partir de ahora que ya están todos en casa, tiene claro que «de momento seguiré donando porque aunque tengo tres niños, son muy pequeños aún y toman poca cantidad, se sacian enseguida, por lo que intentaré seguir llevando botes al hospital de lo que me pueda ir sacando, ya que así ayudo a otros bebés», explica Laura.

Más adelante, quizá, «en el momento en el que los míos demanden más cantidad de leche, cortaré», indica esta donante del Banco de Leche Regional.