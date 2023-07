El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, volverá a intentar este lunes, a partir de las 11.00 horas, lograr su investidura tras fracasar el pasado viernes, después de que Vox, PSOE y los dos diputados de Podemos, votaran en contra. Salvo que ocurra un imprevisto, la investidura de López Miras está abocada al fracaso. PP y Vox siguen enrocados en sus posiciones, el primero mantiene su decisión de gobernar en solitario (espoleado por la falta de alternativa) y el segundo quiere formar parte del Ejecutivo y hacer valer el 18% de los votos que obtuvo en la elecciones autonómicas.

Según fuentes del partido de Santiago Abascal, a lo largo de la jornada de ayer no hubo ningún contacto entre ambas formaciones y, por tanto, no hay aún acuerdo alguno.

Desde el PP aseguraban a esta redacción que mantienen "su voluntad de alcanzar un pacto programático para evitar el bloqueo de Vox a la investidura y la formación de gobierno". Estas fuentes recriminan que el partido de Abascal sólo quiera hablar de "sillones" y no de "políticas". Recuerdan los populares que han ofrecido un acuerdo programático en el que pueden incorporarse "propuestas de Vox" para que sus votantes se sientan representados. Además, destacan que en la votación de hoy "sólo es necesaria la abstención de Vox, no su apoyo. Solo es necesario que no bloqueen y no unan sus votos a PSOE y Podemos". Por último, los populares afirman no entender por qué ha sido posible un pacto en Baleares y no en la Región .

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró ayer que su formación no va a aceptar "chantajes" y que al candidato del PP a la reelección, le quedaban todavía unas horas "para decidir si quiere llegar a un acuerdo o si pretende llevar esto a una situación límite". Espinosa de los Monteros llegó a advertir a López Miras que, si opta por "poner a los murcianos al borde de una repetición electoral", será "solamente responsabilidad suya". Para la dirección nacional de Vox, la posición del PP en la Región es sólo "una pantomima" para colocarles a ellos en "una situación difícil". "Lo que no vamos a aceptar nunca son chantajes y menos de un gobierno liderado por una persona que ya nos engañó hace cuatro años", sentenció.

El líder nacional Santiago Abascal también hizo ayer referencia a la investidura de Miras y afirmó que la falta de acuerdo se debe al "despiste del PP, que anda más preocupado en ganar a Vox en estas elecciones que a Pedro Sánchez", señaló.

Salvo sorpresa, y en la Región de Murcia se han dado unas cuantas, López Miras no logrará hoy la confianza suficiente de la Asamblea. De ser así, el Parlamento murciano podrá volver a tramitar cuantas propuestas considere oportunas, debiendo mediar entre ellas al menos 48 horas, aunque lo más probable es que se decida esperar a conocer los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. En cualquier caso, las nuevas propuestas de investidura no podrán sobrepasar el plazo de dos meses desde la primera votación, por lo que la fecha límite para evitar una repetición electoral es el 7 de septiembre. Antes de llegar a ese extremo, la Diputación Permanente tendrá que habilitar el mes de agosto como hábil, un mes más propicio, sin la presión electoral, para desatascar la gobernabilidad en la Región.