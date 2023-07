Con tan sólo 14 años, Borja Asturiano era elegido la semana pasada secretario general de Juventudes Socialistas en Caravaca de la Cruz, convirtiéndose en el secretario más joven de España. Este año ha finalizado tercero de la ESO y estos días va con su monopatín de un lado para otro, organizando la nueva ejecutiva y los próximos proyectos que tiene pensado realizar. Asturiano ha enfatizado que Juventudes Socialistas quiere ser la voz que impulse políticas inclusivas, equitativas y sostenibles, que se promueva la participación de la juventud en la toma de decisiones.

También invita a todos los jóvenes a unirse «a nuestro movimiento, a alzar su voz y a ser parte activa del cambio que buscamos. Escucharemos sus ideas, inquietudes y propuestas, porque solo a través del diálogo y la colaboración podremos construir un futuro mejor».

¿Cómo decides formar parte de Juventudes Socialistas?

Fue en septiembre del pasado año. Decidí formar parte de Juventudes Socialistas a través de un conocido. Veía como subía historias de la organización. Me gustó el movimiento y la ideología, así que decidí mandarle un mensaje a ese conocido y en apenas unos minutos ya estaba dentro del grupo de WhatsApp. A partir de ahí, he ido colaborando en todos los actos que he podido y en los eventos que ha organizado Juventudes durante estos meses.

Y tan solo unos meses después decides dar el paso y ocupar el cargo de secretario general

Para mí ha sido muy importante, estoy lleno de responsabilidad, ilusión y compromiso. Tengo en mente llevar a cabo diferentes proyectos, así como encuentros con los jóvenes del municipio. Quiero crear un buen programa de trabajo con mi junta ejecutiva. La verdad es que sin ellos no podría estar aquí en estos momentos. Estoy muy contento con ellos y con su trabajo.

También has vivido tu primera campaña municipal siendo miembro de Juventudes, donde has estado muy activo.

La verdad es que me ha gustado mucho la campaña electoral, vivirla en primera persona. Todo lo que se trabaja y, sobre todo, esos días. El equipo de campaña se convierte, en cierta manera, como tu familia durante esos días. He tenido la suerte de poder estar colaborando con ellos. Me ha gustado mucho ese ambiente de ir repartiendo información entre la ciudadanía, visitando a cada vecino de casa en casa y, sobre todo, conversar sobre los problemas y las dudas de cada ciudadano, conocer en primera persona los problemas de nuestros vecinos.

Has sustituido a Briggette Rueda, que ha estado al frente de Juventudes Socialistas durante los últimos años.

Briggette ha realizado un gran trabajo a lo largo de estos últimos años en Juventudes Socialistas. Ha sido una secretaria general muy trabajadora y colaboradora con todos los proyectos que se han realizado. Por motivos personales ha tenido que dar un paso al lado, pero ha dejado un buen trabajo.

Con tan solo 14 años, ¿cómo ven la política tus compañeros de clase?

La verdad es que normalmente no les gusta la política, ni les interesa, aunque de vez en cuando sí que me preguntan sobre algunas cosas vinculadas con el mundo de la política, sobre todo estos días cuando se han conformado los ayuntamientos o la Asamblea Regional. Mis amigos están muy contentos con mi decisión y ese apoyo también es necesario.

Uno de los objetivos de JJ SS es que la política cale entre los jóvenes.

Ese quiero que sea uno de los puntos fuertes de mi trabajo al frente de JJ SS. La política en los jóvenes tiene muy poco calado, a la mayoría no les importa directamente. Buscamos que se inculquen esos valores de interés sobre la política, independientemente de la ideología que tenga cada uno, ya que en cuatro años tendrán que votar, por lo que es importante que conozcan todas las posibilidades que hay en nuestro país. Desde JJ SS no buscamos la confrontación política, queremos que los jóvenes conozcan todas las opciones que hay.

¿Cómo has querido organizar tu ejecutiva?

Creo que hemos hecho un gran grupo de trabajo para llevar a cabo todas las iniciativas que tenemos pensadas. Fabiola Martínez será la vicesecretaria general y secretaria de Feminismo e Igualdad; Elena Donate estará al frente de las secretarías de organización y transición ecológica, también me acompañan en esta aventura: Irene Gómez, Javier Martínez, Iría Sánchez, Andrea Páez, Ángela Pérez, Estela Sánchez, Mercedes Batalha y Claudia Torralba.

¿Qué proyectos te gustaría realizar al frente de JJ SS?

Uno de los proyectos más importantes es el que se viene realizando desde hace varios años, que es la campaña de Navidad. Trabajar para que ningún niño de Caravaca se quede sin juguetes es esos días de ilusión.

¿Te ves en un futuro como concejal en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz?

No sé si al final llegaré o no, pero a mí me gustaría poder representar a los jóvenes del municipio en el pleno del Ayuntamiento. Si me tocara dar el paso lo daría con mucho orgullo de poder representar a los caravaqueños.

Con la resaca de las elecciones municipales comienzan las nacionales.

Sí, la verdad es que han venido muy juntas, ya hemos comenzado con la pegada de carteles. Desde nuestro partido estamos muy ilusionados con estas elecciones, creemos que volveremos a ganar y España seguirá teniendo un gobierno progresista para seguir avanzando en derechos.