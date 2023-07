Un total de 11.758 personas integran en la Región la ‘bolsa de alumnos’ que tienen aprobado el teórico y aguardan para sacarse el práctico y obtener el carné de conducir, según los datos que maneja Enrique Lorca, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur).

Lorca precisa que estas personas cuentan con dos años de plazo entre examen y examen (desde que aprueban el teórico hasta que se montan en el coche para ver si saben manejar el volante), y que muchas de ellas optan por dejar pasar un tiempo, por lo que no puede considerarse que estén en lista de espera. En verano, como viene siendo habitual, crece el número de inscripciones, al no haber clases. Lo que ocurre es que la falta de examinadores (muchos de ellos de vacaciones) genera una acumulación de estudiantes que aguardan su turno para sacarse el permiso de conducir.

«Ahora en julio, por ejemplo, como la capacidad de examen es la que es, muchos alumnos no dan clases prácticas, porque piensan: ‘Ya me examinaré más adelante’. Pero eso a nosotros nos paraliza», afirma el responsable de Aramur. En este sentido, comenta que «en Murcia capital se puede notar menos, pero en Lorca, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Yecla... alumnos que no se lo pueden sacar en esta época, se marchan a estudiar fuera y aprovechan para sacarse el carné en otros lugares», lamenta.

"Esto es como si un fabricante de vehículos no pudiese hacer más de diez al día porque no los puede matricular"

Enrique Lorca recuerda que «el alumno paga una tasa para hacer el examen, abona 94 euros» y subraya que las autoescuelas, en esta época, aprovechan para generar recursos».

De esta manera, si los estudiantes dejan de dar clases, «nos paralizan la actividad», reitera el presidente de Aramur. Desde su punto de vista, lo que ocurre es «una incongruencia». «Es como si a un fabricante de vehículos le dices que no puede fabricar más de diez al día, porque no los puede matricular», significa.

Un sistema "inadecuado"

A su juicio, «el sistema de exámenes, a nivel nacional, no es el adecuado», ya que «tendría que ser flexible y adaptarse a lo que demanda la ciudadanía».

A este respecto, Lorca precisa que «en Portugal tienen un sistema mixto» en el cual «el alumno puede ir por la vía pública o por la privada: por ésta, la espera no sobrepasa los quince días». En España, tiene claro, «la Administración tendría que adaptarse».

Y es que las autoescuelas llevan «más de veinte años sufriendo» este tipo de problemas, los cuales «no son los mismos en las distintas Jefaturas de Tráfico, pues algunas están mejor dimensionadas», aunque, en general, «el sistema no da una respuesta adecuada a la demanda».

En Murcia trabajan 19 examinadores y en Cartagena son seis, aunque se trata de "la plantilla teórica"

Las autoescuelas «somos microempresas», recalca Lorca, «somos empresas familiares que venimos de situaciones muy complicadas», acentuadas por huelgas de examinadores y por la pandemia de coronavirus. De esta manera, «tenemos unos márgenes muy ajustados y, encima, no nos dejan producir lo que podríamos», lamenta.

El presidente de Aramur pone el acento en que en la última década han bajado la persiana alrededor de 1.200 autoescuelas en toda España. Aunque no tiene datos de cuántas han cerrado en la Región de Murcia, sí concreta que se mantienen al pie del cañón alrededor de 300.

La Jefatura hace "esfuerzos"

El responsable de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia explica que en la capital murciana hay actualmente 19 examinadores, más dos coordinadores y dos interinos, «que recibimos hace poco y están de forma provisional». En el caso de Cartagena, «hay seis examinadores más un coordinador». No obstante, Enrique Lorca puntualiza que se trata de «la plantilla teórica», en la cual «lógicamente, hay bajas» y personas de vacaciones. «A efectos prácticos, no están al cien por cien», manifiesta el presidente de las autoescuelas.

Lorca deja claro que en ningún caso pretende «atacar a la Jefatura» de Tráfico, dado que valora su trabajo y «están haciendo esfuerzos». Tendría que tomar cartas en el asunto «la Dirección General de Tráfico, pero incluso se escapa a ellos, porque necesitan que les autoricen más plazas de examinadores». «Gracias a las peticiones de la Jefatura, hemos conseguido los dos interinos, que ayudan», comenta al respecto.

Desde su punto de vista, «no estamos tan mal como otros años, pero faltan examinadores para el verano; porque, cuando los estudiantes están de vacaciones, es cuando vienen a sacarse el permiso de conducir».

Dado que lo que falla, en su opinión, es «el sistema», Lorca considera que, aunque llegasen cinco examinadores más a la Región, el problema persistiría en el periodo vacacional.