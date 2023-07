Ningún grupo parlamentario confía en que la investidura de Fernando López Miras quede resuelta ni hoy ni el lunes y son muchas las voces que hablan de un «teatrillo» enmarcado en la campaña electoral de las elecciones generales recién inaugurada. Pese a todo, con la exposición de su programa de Gobierno, el candidato popular, Fernando López Miras, iniciaba ayer el primer acto del debate de investidura pidiendo a los nueve diputados de Vox que «no caigan en el fetichismo del sillón ni se refugien en las trincheras de la ideología» y permitan su proclamación como jefe del Ejecutivo autonómico. A cambio promete una «amplia voluntad de consenso y diálogo». Nada más.

Les advirtió que sus propios simpatizantes «no entenderían» el fracaso de su investidura. «Creo, honestamente, que los votantes de Vox se sienten cercanos a lo que representa el Partido Popular de la Región de Murcia. Con sus votantes, señor Antelo, compartimos muchas cosas», le indicó.

El PP continúa sin ceder puestos en el Ejecutivo y, a través de su líder, continúo irradiando los buenos resultados obtenidos el 28 de mayo: «Desde el año 2011, ningún partido obtenía en unas elecciones autonómicas un porcentaje tan elevado de votos. Para poner en contexto estos resultados, conviene recordar que el porcentaje de votos obtenido por el Partido Popular en la Región de Murcia es el mismo porcentaje que alcanzó el presidente Juanma Moreno en las elecciones de 2022 o muy similar al obtenido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en 2021. Dos presidentes a los que se les reconoció, sin ninguna duda, la claridad de su victoria», apuntó.

Esta «victoria clara», en su opinión, «manifiesta la voluntad de la ciudadanía de esta región de seguir teniendo un gobierno moderado y estable»; en otras palabras, un Ejecutivo sin Vox. Por eso, añadió, considera que impedir su investidura «no responde a un ejercicio de justa defensa de sus ideales o de sus votantes, sino más bien a un afán entusiasta por el poder como fin en sí mismo y no como medio».

Por eso les invitó a dejar a un lado «el vodevil» para pasar a generar certidumbre. «En este preciso momento, fuera de esta Asamblea, hay personas que sufren una enfermedad de la que no saben si podrán curarse. Hay personas que trabajan de sol a sol, personas que no son capaces de cuadrar las cuentas de su pequeño negocio, universitarios que no pueden trabajar de lo que han estudiado, madres y padres para los que cada día la conciliación es una batalla», argumentó.

En un ejercicio de pedagogía parlamentaria, el presidente de la Comunidad en funciones se esforzó en hacer ver a los diputados de Vox que «el Poder Legislativo —donde quiere que se queden— tiene entre sus funciones esenciales el impulso, la orientación y el control de la acción del Consejo de Gobierno, así como la aprobación de los presupuestos». Asimismo, señaló que «la entendible aspiración de cada uno de los grupos parlamentarios a hacer valer su programa tiene por delante cuatro intensos años para verse satisfecha». Así les indicaba a los de Abascal que PP y Vox están «llamados a negociar toda clase de acuerdos». Es más, dijo expresamente que «el Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos» con ellos.

«¿Acaso no tendrán a su disposición los amplios mecanismos parlamentarios para hacer valer sus ideas? ¿Acaso no podrán hacer valer la voz de sus votantes en cada sesión, en cada acuerdo que se precise para poder producir nuevas normas?».

Llegó, incluso, a mostrar su desagrado con el «excesivo empeño que a veces ponen los partidos políticos en negociar esta votación, sobre todo cuando no hay mayorías alternativas que articular, olvidándose así de que lo importante no acaba hoy. De hecho, todo empieza hoy». De hecho, se comprometió a que «la cultura del decretazo» no tenga cabida en la legislatura que empieza.

López Miras hizo referencia a la sociedad murciana, necesitada de «certezas en un mundo cada vez más lleno de dudas». «Nuestra realidad parlamentaria lo permite, solo hace falta que sus señorías lo hagan posible, que hagan de esta Cámara una institución fértil y no yerma para modernizar la Región de Murcia, consolidar nuestro modelo de bienestar y que la gente viva mejor, les solicito su confianza. No podemos quedarnos parados», concluyó.

Vox lamenta que «el PP no está por la labor»

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez, insistió ayer, tras escuchar la comparecencia de Fernando López Miras, en que en su formación quieren «conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia, pero el PP no está por la labor». Según él, el candidato popular «no entiende el mandato de los ciudadanos», aunque echó la culpa al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por ser el que «no quiere que se conforme un gobierno en la Región».

Además, rebajó la exposición del programa de Gobierno de Miras a un «acto de propaganda» y al «inicio de una campaña electoral», ya que «el señor Feijóo ha propuesto que vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios».

PSOE y Podemos echan en falta referencias a la violencia de género

«Miras no ha hecho ni una sola mención a la violencia de género, ni a las personas LGTBI ni a la igualdad porque no se atreve a enfadar a sus socios de gobierno. Esto es una muestra más de que tienen un pacto y están anteponiendo sus propias necesidades a los intereses de la Región», aseguró ayer el portavoz del Grupo Socialista, José Vélez.

Ante esta situación, afirmó ayer, tras asistir a la primera sesión del debate de investidura de Miras, que el PSOE hará una «oposición seria y constructiva» para defender los intereses de la ciudadanía. «No permitiremos ni un paso atrás», subrayó.

Además, insistió en que «López Miras ha utilizado la Asamblea Regional para hacer su primer mitin de campaña», pidiendo a Vox que le permita ser investido por ser el partido más votado, cuando «en los ayuntamientos de la Región donde ganó el PSOE con un porcentaje similar, el PP ha pactado con Vox».

Con Vélez ha coincidido la portavoz de Podemos, María Marín, para la que la omisión a la violencia machista es «muy significativa», dado que la Región de Murcia se encuentra a la cabeza de todo el Estado en número de denuncias». El «olvido» de López Miras es, asegura, «un movimiento deliberado que persigue atraer a Vox, contentar a sus diputados para acercar posturas de cara a un previsible acuerdo tras las elecciones generales».