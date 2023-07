El candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Fernando López Miras, ha lamentado, tras escuchar las intervenciones de los portavoces, que algunos de ellos "no solo no les ha gustado el resultado de las urnas sino que parece que tampoco lo han asumido". Miras ha acudido a la segunda sesión de su investidura a sabiendas de que no iba a superar la primera votación, para la que necesitaba mayoría absoluta.

Tras acusarse mutuamente de buscar solo el reparto de poder, Miras ha dicho que "los murcinos quieren que dejemos de hablar de sillones y cargos". "Podemos hacer mucho trabajando juntos si aplican lo que dicta la lógica y lo que han aplicado en otros territorios", les ha dicho, en referencia al pacto alcanzado en Balerares, donde la candidata popular ya es presidenta de un Ejecutivo en solitario.

"Reflexionen y analicen todas las medidas que podemos impulsar juntos. Hablemos de lo importante: medidas y programa", le ha insistido. Además, les ha recriminado a los de Abascal que se hayan negado dos veces a sentarse con el PP para alcanzar un acuerdo: "Nos dicen que si no hay Gobierno no hay negociación". Además, ha subrayado que los electores del PP no les votaron para "formar un Gobierno de calición con Vox". Por este motivo, le ha pedido "respeto para al 43% de los ciudadanos —porcentaje obtenido por los populares el 28M— que no votó para que gobernara Vox".

Asimismo, ha dicho que "nadie quiere que ser repitan elecciones", pero ha apuntado que al final serán ellos "los responsables si no comprenden que el voto del PP no es el voto de Vox". Incluso, ha indicado que, según dicen las encuestas, "la inmensa mayoría de los votantes de Vox" querían que él fuese el presidente de la Región. "Dejen que la Región se ponga en marcha", ha indicado.

"Soy perfectamente consciente de la aritmética parlamentaria, por eso quiero que el recorrido de esta legislatura se haga bajo las guías del consenso, el diálogo y el entendimiento", ha añadido. "Reitero que no vengo a pedir un cheque en blanco sino que ofrezco avanzar juntos en esta nueva legislatura con el objetivo de seguir transformando y modernizando la Región".

También ha vuelto a subrayar, como hizo ayer, que "no hay otra opción de Gobierno" y le ha echado en cara a Vox que le hablen de incumplimientos de 2019. "Llegamos a acuerdos con Vox mientras hubo grupo parlamentario. A los 2 años ya no había Vox. ¿Quién me dice que dentro de un tiempo no serán tres grupos parlamentarios?", se ha preguntado. Y, en cuanto a los tránsfugas en el Gobierno, ha dicho convencido que "la inmensa mayoría de los votantes de Vox no querían que hubiese un Gobierno de Pedro Sánchez" tras la moción de censura.

"Es obvio que no contaré con el apoyo de todos, aunque sería sensato pensar que, siendo la opción respaldada por la mayoría, se respetase esa voluntad desde la abstención de quienes no tienen la opción de presentar un programa alternativo de gobierno. Lamentablemente constato que algunos de ustedes siguen anclados en la descalificación y el intento de descrédito. Créanme si les digo que no sólo se hacen un flaco favor a sí mismos, sino también a unas instituciones que nos comprometimos a mejorar y defender", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que se presenta ante la Cámara "con un programa claro de gobierno basado en reformas con las que seguir haciendo avanzar a la Región de Murcia", así como que ha solicitado la "confianza para poner en marcha la legislatura y cumplir un amplio paquete de medidas a corto y medio plazo que beneficiarán colectivos profesionales, a los autónomos, a las madres trabajadoras, a los comerciantes, a las familias", ha explicado. Efectivamente, durante la exposión ide su programa de Gobierno, ayer, presentó quince compromisos para cumplir durante los primeros días cien de su Gobierno y otros cuatro retos para llevar a cabo antes de que termine el mes de julio.