El joven murciano de 33 años Víctor Meseguer Sánchez fue nombrado hace poco más de cuatro meses comisionado especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo, cuyo cometido principal es impulsar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) dedicado a este sector transversal. Este viernes visitará la UCAM para impartir una clase en el Máster en Responsabilidad Social.

Ha entrado a formar parte del equipo del Gobierno al final del partido.

Me lo tomo positivamente, queda partido por jugar y creo que hay perspectivas de futuro para el Gobierno progresista. Pero, más allá de eso, yo sabía que entraba en el tiempo de descuento y creo que hacía falta renovar los equipos, insuflar energía a gente que lleva una legislatura dura trabajando para, en este caso, reconocer la importancia de la economía social, que supone un 10% del PIB. Es la primera vez que un Ministerio incluye a este sector en su nombre.

¿Qué tal la experiencia? ¿Qué es lo que más destaca de su labor hasta el momento?

He aprendido muchísimo a nivel personal y profesional de la Administración General del Estado. Trabajo con un equipazo liderado por la ministra Yolanda Díaz, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey y la directora general Maravillas Espín. De nuestra labor destacaría precisamente una reunión mantenida este jueves, la primera Alianza por la Economía Social. Llevar el Perte a buen puerto no lo puede conseguir solo el Gobierno, tiene que haber una mesa en la que se sienten los trece ministerios y la representación del sector. Hoy nos hemos sentado todos y nos hemos comprometido a sacar una segunda convocatoria en el último cuatrimestre de este año del Plan Integral de Impulso de la Economía Social si la Unión Europea aprueba la ejecución de los fondos hasta el año 2025.

¿En qué momento están las ayudas?

En un buen momento. El Perte está formado por diecisiete actuaciones, de las cuales diez están abiertas, cuatro han finalizado y tres son de próxima apertura, tal y como estaba previsto. Las ayudas se ejecutan a buen ritmo. España es líder en ejecución de fondos europeos. Este Gobierno está comprometidísimo con ello. Y no solo el Gobierno, es un esfuerzo de país.

¿Cómo afectaría un cambio de Gobierno nacional?

No lo sé. Yo lo que puedo tener es esperanza de que todo siga según lo previsto. Yo espero que todo siga su marcha. Tenemos la suerte de que, independientemente del Gobierno, la economía social tiene un buen interlocutor, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y en el caso de Murcia Ucomur, ambas lideradas por Juan Antonio Pedreño, que es un gran interlocutor de los poderes públicos. Ellos mismos tienen que exigir que el ritmo no pare, esté quien esté en el Gobierno.

¿Qué oportunidades tiene la Región de Murcia en este caladero de ayudas?

Muchísimas. La Región es la comunidad con mas cooperativas por habitante. Ucomur, en colaboración con la Comunidad y el Estado, crea de media entre 100 y 150 cooperativas de economía social al año, es líder indiscutible. Murcia tiene mucho que decir y mucho dinero que recibir para proyectos de economía social. Aparte es un Perte muy amigable con las pymes, lo que beneficia a los emprendedores y empresarios de la Región.

El debate de investidura en la Región de Murcia arranca hoy. ¿Qué tareas pone a quien forme el nuevo Gobierno?

El gran reto es continuar lanzando la economía social en sectores emergentes como la energía renovable, la economía circular y el ámbito industrial. Que tengan en cuenta que el Perte puede contribuir a este objetivo y que la economía social debe ir más allá de una Consejería, es trabajo de todo un Gobierno.

¿Le gustaría seguir trabajando para la Administración Pública?

He empezado un proyecto, quedan cosas por hacer y me encantaría seguir sirviendo a la sociedad. Es un trabajo precioso, con el que estoy comprometido y con el que me gustaría continuar, pero estoy tranquilo y dispuesto a servir donde toque.