La Universidad de Murcia endurecerá el sistema de compensación de asignaturas, un mecanismo que permite a los estudiantes superar una materia aunque no hayan obtenido un aprobado en la calificación final. La institución académica ha preparado un borrador donde se reflejan unos requisitos más restrictivos a la hora de solicitar una compensatoria. De esta forma se pretende evitar "un uso indebido" de este método para superar una asignatura sin obtener un '5' en el expediente.

La Universidad ha abierto un debate sobre un tema polémico y que había suscitado quejas entre el profesorado en los últimos años. El espíritu de este mecanismo perseguía poder aprobar una asignatura a un estudiante que, al final de su carrera universitaria y pese al esfuerzo, siempre acababa suspendiendo. Pero en los últimos años la Universidad ha detectado una serie de materias, que no llegan a una decena, donde los alumnos solicitaban la compensatoria de forma recurrente.

Datos aportados por la Universidad señalan que en los últimos cinco años se han pedido 1.500 compensaciones de materias, con una media de 300 por año, que se suelen acumular entre siete u ocho asignaturas. Un ejemplo claro para el Rectorado está en que en el último lustro 200 estudiantes han solicitado este mecanismo en la asignatura de Inglés del grado de Educación Primaria, en la mención precisamente de Inglés.

Esto, para el rector de la UMU, José Luján, implica hacer un "uso inadecuado" de esta alternativa para aprobar. Por ello, el nuevo sistema obligaría al estudiante a agotar cuatro convocatorias de la misma materia pero en al menos dos de ellas deberá sacar como mínimo un '4', y no un '3' como hasta ahora. Además, ya no valdrá con que el estudiante tenga un '6' de media en el expediente para que se pueda aplicar este sistema, un criterio que ya no se tendrá en cuenta. Se mantiene el requisito de haber cursado el 60% de los créditos del título.

Otra de las novedades estaría en que los alumnos que cursen una asignatura habilitante para ejercer "una profesión regulada en España" (sanitarios, maestros, etc.) no podrán acceder a esta forma de aprobar por la vía rápida. Y es que el debate sobre estos casos fue abierto, entre otras, por la Facultad de Medicina, desde donde se alertó del problema de pedir compensatorias para materias en las que deben estar formados todos los alumnos de ciencias sanitarias. En opinión del rector, lo que quiere la UMU es que al menos los estudiantes se esfuercen por intentar aprobar esas asignaturas y, si no logran superarlas al final, se aplicaría la compensatoria.

Quejas entre profesores y estudiantes

Parte del profesorado protestaba, y así lo recogió el último informe anual del Defensor del Universitario, porque la UMU mantiene un reglamento que no exige intentar aprobar el examen, sino que directamente basta con que los estudiantes se presenten cuatro veces a la prueba final en distintas convocatorias donde pueden sacar un cero y, si la nota media del resto de asignaturas es un '6', se la pueden compensar.

Por otro lado, el nuevo sistema, cuyo borrador está en exposición pública y debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMU, también ha provocado malestar entre la comunidad estudiantil al considerar que la Universidad ha restringido mucho la posibilidad de activar este instrumento para aprobar. La elaboración del reglamento, que todavía puede sufrir modificaciones, está siendo coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes, que dirige Alicia Rubio, quien avanza la intención de ponerlo en marcha lo antes posible.

La presidenta del Consejo de Estudiantes (CEUM), María Juárez, cree que la normativa actual debe pasar por algunos cambios sin que llegue a perjudicar a los jóvenes que buscan superar las asignaturas más complicadas. La representante estudiantil remarca que, de entrar en vigor este nuevo mecanismo el próximo curso, afectaría a los estudiantes que este año se han planificado las convocatorias para poder compensar una asignatura en 2024.

Al respecto, el rector Luján remarca que la aplicación del nuevo reglamento pasaría por un periodo transitorio de adaptación para este tipo de casos. "De ninguna de las maneras queremos perjudicar a alguien". El CEUM también considera necesario analizar por qué hay asignaturas que concentran la mayoría de las compensatorias y comprobar si el problema estaría en la dificultad de cómo se plantea la materia o en los criterios de evaluación del profesor.