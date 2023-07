El estudio postelectoral del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) confirma lo que era un secreto a voces: la abstención en las elecciones autonómicas del 28 de mayo perjudicaron a la izquierda, especialmente al PSOE. Considerando el recuerdo de voto en los comicios de 2019, "igualmente se comprueba que los votantes del PSOE (6,1%) y de Ciudadanos (7,3%) fueron quienes en mayor proporción se abstuvieron en relación con los votantes de otros partidos", señalan los investigadores, que señalan también que "hasta un 20,4% de los votantes de las ciudades con más de 50.000 habitantes, próximos ideológicamente a posiciones de izquierda, prefirieron no ir a votar".

Cabe recordar que la participación el 28M alcanzó el 63,3% (un punto por encima que hace cuatro años) del total de la población con derecho a voto, quedando la abstención en el 36,7%. Sólo un 7,5% de los encuestados por el Cemop reconoce que prefirió no ir a votar y un 6,5% no lo hizo por algún motivo que se lo impidió. Entre los que prefirieron no votar, hasta un 6,7% habría votado al PSOE, por un 4,3% que habría votado Vox.

Sin embargo, señalan los expertos, tras conocer los resultados finales, un 25,3% de los abstencionistas habría votado al PSOE, un 23,2% al PP, un 12,1% a Vox y un 4% a Unidas Podemos.

"Existe un mayor convencimiento sobre el voto emitido entre votantes de derechas. Por tanto, todo apunta a que la abstención perjudicó el resultado electoral de los partidos de izquierda y, especialmente, del PSOE, aunque una vez conocidos los resultados, el electorado abstencionista se divide casi a partes iguales entre el refuerzo al ganador y el arrepentimiento", explican.

Un 72% del electorado tenía decidido el voto antes de la campaña

La mayoría del electorado (71,9%) tenía decidido su voto antes de la campaña electoral o al inicio de esta (5,2%), según el estudio postelectoral del Cemop. Menos de la sexta parte (15,5%) decidió su voto durante la campaña y el 7,2% lo decidió el mismo día de las elecciones.

La decisión del voto es más sólida en los extremos del espectro ideológico (Vox y Podemos). Por el contrario, el electorado de las posiciones más moderadas de izquierda (3 y 4) y el centro (5) fue el que consideró en menor proporción que ya tenía decidido el voto antes de la campaña electoral.

Parte significativa del electorado de izquierdas concretó su voto en los últimos días de las elecciones o en el mismo día. Por tanto, "se reitera la idea de que las campañas electorales tienen una utilidad limitada para la decisión del voto" y, por otro lado, "se comprueba que en las elecciones autonómicas de 2023 las dudas se adueñaron del electorado de izquierdas en mayor medida que del electorado de derechas".

(Seguirá ampliación)