La ONCE ha repartido 50.000 euros en Murcia y 30.000 euros en Torre Pacheco en el sorteo del Súper ONCE.

La vendedora Asunción Alcántara Martinez, ha vendido un Súper ONCE del sorteo del jueves 29 de junio, por un importe de 50.000 euros, desde su punto de venta en Avda. Manzanares, 3 de Murcia.

El vendedor Antonio Morell Campos, ha vendido también un Súper ONCE del sorteo del lunes 3 de julio, por un importe de 30.000 euros, desde su punto de venta en Avda. de Torre Pacheco, 5, Torre Pacheco.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.