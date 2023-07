Numerosos establecimientos de hostelería del litoral de la Región tienen todo reservado «hasta el 15 de septiembre», explican sus encargados a este periódico. «Desde este primero de julio, todos los fines de semana estamos llenos; entre semana hay muchísima gente también», apunta el responsable de La Cangreja, en la playa de Galua.

En la misma línea se expresa Ismael Noguera, trabajador del restaurante Bocana de Palos, en Cabo de Palos, al comentar que «los fines de semana estamos completos; entre semana, aunque quede algún hueco, acabamos llenando el restaurante, por suerte». Su clientela: la mitad, nacionales llegados de otros puntos de la Región o de España; la otra mitad, extranjeros.

Philip Martin, dueño del complejo Oasis, ubicado frente a las Gredas de Bolnuevo, en Mazarrón, tiene tantísima demanda que, en su restaurante, «es mucho más cómodo trabajar sin reserva» tiene claro. «Los apartamentos que tenemos están llenos y no reservamos para menos de una semana», precisa Philip Martin, que es consciente de que su negocio tiene «una ubicación excepcional» que llama la atención de «ingleses, franceses y cada vez más rusos», afirma.

Este panorama se despliega en un verano «como los del toda la vida, sin rastro de mascarillas, ya estaba bien», como apunta Rosa, valenciana residente en Murcia que aún recuerda «cómo al aire libre, en la playa, decían que hiciéramos cuadrículas para no arrimarnos unos a otros».

«Yo estoy encantado de verlo todo tan lleno y con tanta alegría después de la pandemia», celebra David Ródenas, encargado del chiringuito Levante, en Cabo de Palos. «Hay muy buen ambiente y tenemos gente de todos los sitios», deja claro.

Y del ambiente dan fe los bañistas, como el madrileño Rafael Yelo, que asegura que, en cuanto puede, «me escapo de Madrid y vengo a Cabo de Palos; ahora he venido a una boda y en agosto me organizo las vacaciones para venir dos semanas». El lugar « tiene su esencia y siempre estás como en casa: se come bien, se bucea bien, todo bien», resalta.

Por su parte, Rosa García Martínez, de Murcia, ha aprovechado que «tengo aquí en La Manga amigos y, en primero de julio lo noto a tope. Desde la pandemia, la gente está a tope».

«El calor de la ciudad es horrible, madre mía», comenta la joven, que suele decir, a quienes se quejan del bochorno en la zona del litoral, que «si estuvieran en Murcia, se iban a enterar de lo que vale un peine».

Todo en una jornada en la que las carreteras de la Región registraron atascos, especialmente a la entrada de las playas, aunque menos que el viernes, cuando arrancó la primera gran operación salida del verano, detallan fuentes de Tráfico.