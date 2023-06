¿Cuál es la importancia de la biotecnología en el contexto nacional y regional, y cuáles son las principales tendencias que se están observando en este sector?

En primer lugar, conviene señalar que es un sector con alto valor añadido, de carácter eminentemente tecnológico, lo que se traduce en cifras muy relevantes de productividad, de renta, de empleo y de facturación. Datos que atañen al conjunto del sector biotecnológico en España y claramente extrapolables a la Región de Murcia. Por ejemplo, a nivel de España, la actividad de las empresas biotech genera más de 10.336 millones de renta, lo que supone el 0,9% del PIB nacional y su facturación de más de 12.000 millones de euros, sube al 1,1% del PIB. Además, aportan más de 4.039 millones de euros de impacto en la recaudación fiscal, el 0,4% del PIB y contribuyeron con 121.755 empleos, el 0,7% del total del empleo nacional. El sector es de los pocos sectores que aumentaron el crecimiento en la producción, las biotech lo hicieron en un 1,5%. La biotecnología tiene un impacto directo en nuestro planeta y en nuestra sociedad, está presente en 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como consejera en funciones de Empresa de la Región de Murcia, ¿cuál es su visión sobre la investigación y el conocimiento en el sector biotecnológico de la región?

Absolutamente positiva y optimista. El sector es uno de los motores de la I+D en la Región de Murcia. De hecho, el gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología alcanzó en la Región 51,8 millones de euros, un 2,3 % del total nacional, superando en peso a Navarra. En 2021, últimas cifras oficiales, la Región logra un crecimiento anual del 16,6%, cinco puntos más que en 2020, frente al 10,2% nacional. La Región se ha convertido en la cuarta comunidad autónoma en el ranking de crecimiento de gasto en I+D en biotecnología. Lo de que es un motor de la I+D regional se entiende si consideramos que del total invertido en I+D en la Región, el peso de las actividades de biotecnología llega a suponer el 14,7% del total, dos puntos más que en 2020, frente al 13% de la media nacional. Con todos estos datos, no resulta osado afirmar que más que de futuro, la biotecnología en la Región de Murcia es una realidad bien presente y tangible.

¿Cuál es el papel de las empresas biotecnológicas en el impulso económico y el desarrollo tecnológico de la Región de Murcia?

Por las cifras reseñadas, constituyen uno de los pilares esenciales del progreso tecnológico en la Región de Murcia, eso es evidente. No obstante, me gustaría subrayar dos aspectos adicionales no menos importantes. El empleo que crea el sector es de una gran calidad, muy especializado y, por lo tanto, competitivo, resiliente a los ciclos y crisis económicas. Los profesionales de la Región en áreas relacionadas con la biotecnología se eleva a 969 personas y presenta un incremento del 20%, el doble que la media nacional, hablamos siempre de los últimos datos oficiales, 2021. Estos valores de personal en jornada completa suponen el 14% del total de las actividades de I+D, dos puntos porcentuales más que en 2020. Del total del personal, el 57% corresponde a personal investigador, con un crecimiento del 9,6% respecto a 2020 frente el 7,8% nacional. El segundo elemento reseñable es que muchas empresas de biotecnología están relacionadas con el sector agroalimentario, uno de los principales vectores de crecimiento de nuestra economía, lo que implica que se retroalimentan, se complementan y mejoran su competitividad.

¿Qué medidas se están tomando para fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de la biotecnología en Murcia y sus alrededores?

Disponemos de numerosos programas de orientación y asesoramiento desde el punto de vista de la capacitación. Al mismo tiempo, la mayoría de las empresas pueden optar a subvenciones y diferentes programas de financiación, de modo especial, los que ofrece el Instituto de Fomento. Por ejemplo, las subvenciones para empresas de contenido tecnológico y escalables, por citar uno entre varios, da cobertura a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de estas empresas desde su creación hasta su consolidación. En el mismo sentido, diversos programas de apoyo al emprendimiento priman también los valores tecnológicos de las firmas de biotech. No podemos olvidarnos tampoco del soporte que ofrecen los Centros Tecnológicos de la Región o las infraestructuras de que disponen, como puede ser el Parque Científico de Murcia. En resumen, que la gama de apoyos es amplísima y a la vez flexible para responder a las necesidades de las biotecnológicas en función de sus objetivos y dimensiones.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector biotecnológico en la Región y cómo se están abordando?

El primer desafío es la financiación, en muchos casos, cuando se trata de ‘startups’, los retornos hay que preverlos a medio y largo plazo, mientras que los costes en equipamiento y tiempo, por no hablar del personal, son caros. Por ello, las empresas de ‘biotech’ necesitan tener una cierta seguridad financiera que les permita trabajar con una cierta tranquilidad. El segundo desafío es incrementar el número de empresas que trabajen en este campo para incrementar la masa crítica sectorial, algo que siempre potencia a la actividad empresarial. Finalmente, el último, aunque en este aspecto creo que estamos en el buen camino, es la formación académica y la incorporación de las mujeres a un tipo de actividad muy atractivo y, por lo general, muy bien remunerado.

En relación con la transferencia de tecnología, ¿cómo se facilita la colaboración entre el sector académico y las empresas biotecnológicas en Murcia?

Ya he mencionado antes las infraestructuras y las ayudas financieras. Además, promovemos numerosas actividades con otras entidades, organismos y regiones europeas que ofrecen oportunidades muy abundantes de partenariado, a veces también de financiación, de intercambio, así como de aprendizaje y enseñanza. Las universidades también disponen de mecanismos de I+D y la posibilidad, muy frecuente de generar ‘spinoffs’ a partir de los conocimientos académicos.

¿Qué oportunidades y beneficios se esperan de la puesta en marcha de nuevas empresas de base tecnológica en el sector biotecnológico en la Región?

Como sabemos por experiencia, la puesta en marcha de nuevas biotecnológicas repercute directamente en un alto nivel de competitividad, no sólo en España, también en el ámbito internacional. Pero los beneficios, tanto en el empleo, como en la calidad del mismo, no se quedan dentro de la propia biotecnológica, incide de manera indirecta en la mejora de la competitividad del tejido empresarial, a través de nuevos proveedores, la producción de nuevos productos o servicios. Esto es fácil de observar en las biotecnológicas relacionadas con la agricultura, donde nuevas variedades desarrolladas a partir de una I+D de grado muy elevado permite la creación de nuevas variedades vegetales y, por lo tanto, cultivos más resistentes al cambio climático o sin necesidad de pesticidas.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la industria biotecnológica en la Región de Murcia en los próximos años?

Por la tendencia de los últimos años, el sector mantendrá su expansión, lo que parece lógico dado que se está incrementando notablemente la inversión en biotecnología y, sobre todo, considero que los campos de actividad serán aún más diversos. Tenemos ejemplos recientes de exitosas empresas en el sector que están trabajando en implementación de tecnologías relativas a recursos hídricos, en la secuenciación masiva de ADN con el empleo de tecnología de nanoporos o, alguna otra, en la comercialización de medicamentos de terapias. En resumen, necesitamos más empresas y más campos de actividad.