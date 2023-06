Los alumnos de primero de ESO consideran que causa más importante del deterioro del Mar Menor son los vertidos y escorrentías de aguas con fertilizantes de la agricultura, al tiempo que creen que las actividades deportivas, turísticas y de ocio son las que menos peso tienen. Es uno de los resultados que arroja el Proyecto de Investigación ‘El Mar Menor’ realizado por Manar Roubi Khlifi, alumna de 1º de Bachillerato del IES Ruiz de Alda y tutelado por la investigadora del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) Celia Martínez Mora.

La charla ‘El Mar Menor: encuesta sobre la percepción del ecosistema por parte de la población joven’, que tuvo lugar el pasado viernes en la biblioteca municipal de San Javier, es la parte práctica del proyecto y recogió todos los resultados de una encuesta de 24 preguntas realizadas a la población joven (378 alumnos del IES Ruiz de Alda de 15 clases desde 1º ESO a 2º Bachillerato) sobre el Mar Menor.

La encuesta ha hallado que la mayoría de los alumnos consideran que los principales problemas provocados por el deterioro de la calidad del agua son la pérdida de especies y hábitats característicos de la laguna, con un 37,7%, seguido, con diferencia, por la turbidez y los malos olores, con 18,5%. El problema menos señalado es el impacto emocional, con un 2,8%.

En cuanto al cambio climático, la gran mayoría de los alumnos encuestados señala que empeora la situación, con un 68,5%, aunque un 5,6% llega a afirmar que mejora la situación.

Un 46,4% de los encuestados afirma estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con dar prioridad a los intereses socioeconómicos sobre los intereses medioambientales, y solo un 22,8 estaría de acuerdo o totalmente de acuerdo.

Un 34,1% de los alumnos cree que el nivel de información que posee sobre el estado de la laguna es bueno, mientras que un 32,5% señala que la información que tiene es insuficiente.

En lo referente a las fuentes de información que los alumnos encuestados utilizan, la más relevante es internet, con un 68,8%, seguido de charlas, concentraciones, reuniones y manifestaciones, con un 65,6%.

Sin embargo, el 50,3% de los encuestados afirma no saber decir si las actuaciones de la administración estatal para la recuperación de laguna han sido suficientes, mientras que el 36,8% se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo respecto a que hayan sido suficientes. En lo que respecta a las actuaciones de la administración regional, el 40,5% afirma no saber decir si han sido suficientes, mientras que el 43,1% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que hayan sido suficientes. En cuanto a las actuaciones de la administración local, el 44,4% de los encuestados afirma no saber decir si han sido suficientes, y el 38,1% se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo respecto a que lo hayan sido.

Sobre la influencia del estado ecológico actual de la laguna en las actividades relacionadas con turismo, ocio y recreo, más de la mayoría, el 70% de los encuestados, señala que la situación ecológica del Mar Menor afecta a las actividades turísticas y de ocio, que son las que consideran más importantes, con un 24,8%, seguidas por la actividad pesquera.

La mayoría de encuestados, el 68%, también está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el estado ecológico actual del Mar Menor afecta al bienestar de los habitantes del entorno.

Respecto a las propuestas de los alumnos encuestados para la protección y recuperación de la laguna, la que más destaca es la educación medioambiental, con un 26,8%, seguida por implantar un modelo agrícola sostenible, con un porcentaje del 11,7%.

Por último, la gran mayoría de los encuestados, el 71,2%, afirma no conocer la nueva ley que proporciona personalidad jurídica al Mar Menor.

En Proyecto ofrece también una serie de conclusiones. Entre otras, que los alumnos muestran una clara falta de información sobre los asuntos que conciernen al Mar Menor; que la información extraída de internet puede no ser de calidad, por lo que hay que fomentar libros y textos científicos, y que resulta necesario incluir a los jóvenes en el conocimiento de la labor de las administraciones y en la participación ciudadana.