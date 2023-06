En más de una veintena de municipios no hay cambios de ninguna clase tras la constitución de los ayuntamientos de ayer. En algunos de ellos, las mayorías absolutas, generalmente las del Partido Popular, han convertido algunas plazas en infranqueables para el resto de formaciones políticas.

El 69% de los alcazareños votaron el 28 de mayo a Mario Cervera como alcalde de Los Alcázares y ayer se constituía un Ayuntamiento en donde prácticamente la única voz que se oiga será la del PSOE.

Destaca Caravaca de la Cruz, donde José Francisco García va a por una nueva mayoría absoluta tras haber recibido el respaldo de más del 67% de los electores. «Desde la estabilidad que los caravaqueños le han otorgado al nuevo Gobierno municipal, nos vamos a dejar la piel para cumplir con las expectativas y no dejar pasar ni una sola oportunidad que suponga desarrollo y prosperidad para nuestra tierra», afirmó el regidor del PP.

Más del 60% del respaldo obtuvo la popular Patricia Fernández en Archena, que comienza así su cuarta mayoría absoluta. Tras recibir una ovación de varios minutos, afirmó que asume el reto «contenta e ilusionada como el primer día».

Son ejemplos de consistorios en donde ayer solo se acudía a celebrar que empiezan cuatro años por delante con escasa oposición, como en Beniel, donde la socialista María del Carmen Morales continúa hasta 2027. «Para este equipo que lidero lo único que importa es el bienestar de nuestros vecinos y vecinas», aseguró.

Pletórico estaba rodeado de sus hijas el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y secretario de Organización delPPRM, que arrasó en San Javier.

Continuará gobernando el PP en Abanilla, Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo, Ojós, Pliego, San Pedro del Pinatar, Ulea y Yecla. En este último, así como en San Pedro, han bajado tras la marcha de sus exregidores, Marcos Ortuño y Visitación Martínez, respectivamente, pero podrán seguir en minoría.

El PSOE, por su parte, además de Los Alcázares y Beniel, tampoco se mueve de Águilas, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Lorquí Mula y Villanueva del Río Segura.

Curioso es el caso de Cehegín, en donde gobernará en minoría el PP. En el mandato anterior lo hizo con CS, sin embargo, se ha negado a volverse a coaligar con el nuevo partido de Jerónimo Roda. Y tampoco ha querido el PSOE.

Independientes al poder en Mazarrón, Alguazas y Aledo

Todo sigue igual en Mazarrón, pero no. La coalición de Gobierno local será la misma, pero no lo será el alcalde. Las elecciones las ha ganado el Partido Popular, pero el PSOE y Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) han pactado desarrollar el proyecto de municipio con el que comenzaron a trabajar en 2019 hasta 2027. Eso sí, los independientes sacaron más votos que los socialistas por lo que Gaspar Miras tuvo que entregarle ayer el bastón de mando a Ginés Campillo. «Tenemos que construir un Mazarrón mejor entre todos, no solamente el equipo de Gobierno porque todos somos servidores públicos y todos estamos obligados a servir a nuestro pueblo y no a servirnos del cargo», afirmó Campillo tras jurar como alcalde de Mazarrón».

Por otra parte, la formación independiente Aledo Avanza (AA), con Javier Andreo a la cabeza, ganó con mayoría absoluta y el candidato fue investido como alcalde este sábado. Se da la circunstancia de que Andreo fue candidato hace cuatro años por el partido Ciudadanos. Esta vez, se ha presentado a la Alcaldía con un partido nuevo que recibió el apoyo del 47,62 por ciento de los electores.