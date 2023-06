Desde hace siete años cada 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, una fecha que intenta inculcar a la sociedad unos hábitos alimenticios más respetuosos con el medio ambiente.

Esta tendencia alimentaria, ya consolidada a nivel social y una vez despojada de la etiqueta de «moda», tiene en cuenta los ingredientes de los productos que consumimos, de dónde son, cómo se cultivan y cómo llegan a los supermercados y a nuestros platos.

La implicación del sector gastronómico también ha crecido al respecto en los últimos tiempos. La Guía Michelin y su estrella verde, la Repsol y su sol sostenible, The World’s 50 Best Restaurants y su premio al más sostenible son sólo algunas muestras de que no hay marcha atrás en la preocupación de los cocineros por el planeta. Son ya muchos los restaurantes del mundo que cuentan con huertos propios y recuperan especies autóctonas; otros han cambiado radicalmente su propuesta culinaria.

La gastronomía sostenible no es sólo aquella en la que se consumen artículos ecológicos o procedentes de comercio justo y responsable, sino que además tiene en cuenta el impacto ambiental que supone la producción de un alimento y apuesta por los de temporada que tienen una menor huella de carbono.

Es decir, consumir una sandía o un melón en invierno es posible. Pero el precio de producir estos alimentos en los meses más fríos sería muy alto a nivel económico y en sostenibilidad.

Además, la gastronomía sostenible apuesta por utilizar el agua de forma eficiente, reduciendo las cantidades que se utilizan en la producción de alimentos y reutilizándolas, a ser posible. También reduce el consumo de energía al usar utensilios de hierro o cerámica para retener mejor el calor.

Los principios sobre los que se basa la gastronomía sostenible son cuatro, según las Naciones Unidas:

-Mejorar la eficacia en el uso de los recursos es crucial para la sostenibilidad de la agricultura. La sostenibilidad requiere de actividades directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales.

-Una agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social es insostenible.

-Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas es fundamental para una agricultura sostenible.

-La sostenibilidad de la alimentación y la agricultura necesita mecanismos de gobernanza responsables y eficaces.