Al comer, podemos realizar pequeños cambios en nuestra rutina con el objetivo de proteger el planeta. De ahí surge el término de dieta sostenible, aquella que genera un impacto ambiental reducido y contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, que busca que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable. ¿Cuáles son estos gestos con los que volver más viable nuestra alimentación?

Reduce la cantidad de carne

La ganadería intensiva aumenta el gasto energético, mientras que la extensiva ocupa terrenos que podrían ser utilizados para cultivos. El pasado julio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) renovó sus recomendaciones para mantener una dieta sostenible, en las que redujo el número máximo de consumo cárnico a tres raciones por semana (preferiblemente blanca, como el conejo o el pollo). No consiste en hacerse vegano ni vegetariano, simplemente se trata de reducir el consumo excesivo.

Menos envasados y más frescos

Sí, el plástico utilizado para conservar alimentos afecta al medio ambiente. Los consumimos, los tiramos a reciclar y, aunque no queramos, los mares se llenan de deshechos y la contaminación se multiplica. Pequeños descuidos acaban provocando una gran huella ecológica. Es por eso por lo que deberíamos evitar el consumo de productos envasados y, si lo hacemos, tratar de comprar aquellos que vayan empaquetados con materiales biodegradables.

Productos de proximidad

Bien sea en el mercado de barrio o en una gran superficie comercial, los vendedores traen alimentos de distintas zonas. A más lejanía, el producto provoca una mayor huella ambiental debido a la necesidad del transporte. Por eso, otro gesto clave sería fijarnos en las etiquetas.

Aprovecha las temporadas

No solo deberíamos fijarnos en la proximidad del producto para impulsar una dieta más amable con el medioambiente, sino que también podemos planificar la compra de alimentos según en el momento: los vegetales se suelen cultivar por temporadas, por lo que siempre será más sostenible adquirirlos en su tiempo adecuado.

Evita desperdiciar

Queda claro que tirar comida no es sostenible, pero ¿qué hacer si nos sobra comida? No se trataría tanto reutilizar sino reaprovechar los alimentos no consumidos. Si sobra algo, lo mejor es guardarlo para otro día y consumirlo de igual manera.