La oferta del Partido Popular a Vox también le hubiera dejado fuera de la Mesa

Han sido varios los dirigentes del Partido Popular los que han desvelado que, si bien se negaron a ceder a Vox la Presidencia de la Asamblea Regional, sí se les ofreció una de las vicepresidencias o secretarías, algo que fue rechazado por los de Santiago Abascal. Esta Redacción ha tenido acceso al documento que el comité negociador del PP ofreció a Vox y, efectivamente, así consta. Sin embargo, tal y como estaba redactado, de nada hubiera servido.

El Partido Popular llegó a ofrecer exactamente cinco papeletas de sus 21 diputados del grupo parlamentario durante dos de las votaciones que tuvieron lugar durante la constitución de la Asamblea Regional. De esta manera, Alberto Garre, candidato de Vox para formar parte de la Mesa de la Asamblea, hubiera contado con hasta 14 votos (los 9 de Vox más 5 del PP), convirtiéndose así, según la oferta de los populares, en vicepresidente segundo, después de Miguel Ángel Miralles, que habría obtenido 16 (los 21 votos del PP, menos 5).

Sin embargo, esto no hubiera sucedido así, ya que los dos votos de Podemos fueron dirigidos al candidato del PSOE, Alfonso Martínez Baños, en la elección del vicepresidente de la Cámara, por lo que el socialista no sumaba 13, sino 15, más que los 14 de Garre con los 5 prestados. «A pesar del paripé y de las declaraciones cruzadas, no tienen reparos para repartirse el poder, tal y como ha sucedido en la Comunidad Valenciana», indicó María Marín, portavoz morada, en la rueda de prensa posterior a la configuración de la Mesa de la Cámara. «Aquí también lo hubieran hecho y sólo necesitaban un voto más, pero les hemos fastidiado las cuentas», remarcó. Así hubiera sucedido si Vox llega a aceptar la oferta del PP, pensando, quién sabe, que Podemos hubiera apostado por un candidato propio.

En el turno de los secretarios, hubiera pasado exactamente lo mismo. Garre o cualquier otro candidato de Vox hubiera sumado 14 frente a los 15 de la izquierda, por lo que la popular María del Carmen Ruiz Jódar habría salido secretaria primera, con 16 votos en vez de 21, y luego Virginia Lopo como secretaria segunda con 15, tal y como pasó.

Fuentes populares reconocen que se plantearon opciones en las que pudieran mantener los tres representantes que les correspondían. No obstante, remarcan que Vox las rechazó porque «siempre pidieron la Presidencia».

‘Sí’ a la investidura

El agravio hubiera sido mayor para el Grupo Parlamentario Vox si llega a aceptar la propuesta, ya que después se habrían comprometido a votar ‘sí’ a la investidura del candidato Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia sin haber conseguido entrar en la Mesa.

Y no solo eso. Otro punto del acuerdo obligaba al Grupo Parlamento Vox el resto de la legislatura a apoyar las propuestas de ordenación de la actividad parlamentaria; es decir, a actuar como indicase el portavoz popular. Lo mismo hicieron los díscolos de Vox cuando fueron expulsados al Grupo Mixto, de forma que se asegurasen que la izquierda y CS nunca pudiera tener más fuerza que el PP.

Por otra parte, también se ponía por escrito el compromiso a celebrar una reunión anual en el mes de octubre para trabajar en la elaboración de los presupuestos regionales.

A cambio, existía un compromiso por parte del Partido Popular para desarrollar políticas de protección a la familia y, sobre la Ley del Mar Menor, tema crucial para Vox, tan solo accedían a modificar el nombre de la ley.

Como es conocido, Vox rechazó el acuerdo con el Partido Popular al entender que no ganaban nada con él.

Declaraciones cruzadas

La resaca política tras la polémica formación de la Mesa de la Asamblea se vivió ayer en las ondas radiofónicas. La mañana comenzaba con el presidente regional en funciones, López Miras, en la COPE, donde aseguró que no es «razonable» bloquear la Región porque al PP le faltan dos diputados para la mayoría absoluta, sobre todo cuando «no hay un gobierno alternativo». Asimismo, también dijo que tiene la mano tendida a todos los partidos políticos para poder llegar a acuerdos que permitan que vea la luz «el Gobierno que han querido los ciudadanos»; al tiempo que exigió «responsabilidad». «Si alguien cree que la Región de Murcia puede permitirse esta situación de meses de bloqueo y una nueva repetición electoral, tendrá que explicarlo», apostilló.

En declaraciones a la cadena SER, el popular Joaquín Segado afirmó que el PP está dispuesto a propiciar «cuantas llamadas y reuniones» sean necesarias con Vox para desbloquear la investidura y que pueda formar gobierno antes de la campaña electoral para las generales del 23 de julio, que arranca el día 7. Confía en que en unos días se retomen esas conversaciones para convocar el pleno de investidura.

También habló el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, en esRadio. Culpó al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de no haberles hecho un hueco en la Mesa de la Asamblea: «Es una decisión de Génova, que ha decidido que Murcia sea un campo de pruebas para vetar a Vox». Entiende que la «barbaridad» de no cederles ninguno de los tres puestos que correspondían al PP por número de escaños se debe a un interés en «tapar el magnífico acuerdo» alcanzado en la Comunidad Valenciana.

Ortuño reta a Vox a pactar con la izquierda para tocar la Ley del Presidente

José Ángel Antelo dejó abierta la posibilidad de cambiar la Ley del Presidente ante una hipotética repetición electoral tras quedarse fuera de la Mesa de la Asamblea en la constitución del Parlamento autonómico, el miércoles en Cartagena. «Tomaremos nota de lo que ha ocurrido y actuaremos en consecuencia», dijo.

El Gobierno del PP no se deja intimidar por Antelo: "No necesitamos los votos de nadie"

Un día después, desde el Gobierno regional advierten a Vox de las consecuencias de «hacer esa maniobra pactando con la izquierda y contra la persona que ha obtenido el respaldo mayoritario en las últimas elecciones autonómicas», que no es otra que el presidente regional en funciones, Fernando López Miras. «Tendrá que explicarlo», dijo ayer el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

«Quisiera dejar clara una cosa: no necesitamos los votos de nadie, sino que no haya bloqueo», aseveró el yeclano.