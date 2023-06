La oferta pública de la Formación Profesional en la Región de Murcia echa en falta una actualización y un cambio en la organización y estructura de los centros para adaptarse a las necesidades actuales. El sindicato Comisiones Obreras ha analizado el sistema de la FP en la Comunidad, de la que cree que hace falta, y con urgencia, una política de renovación. Entre medias está el avance de la oferta privada y concertada en la Región frente a una pública que, según el sindicato, termina colapsada y sin recursos.

Esta falta de posibilidades en los centros públicos ante la alta demanda termina por empujar a los alumnos a matricularse en los centros sostenidos con fondos públicos o los que son de empresas privadas. Nacho Tornel, coordinador de la Federación de Enseñanza de CC OO en la Región, apunta a que este problema con la oferta perjudica a una parte importante del potencial alumnado de la FP que, al no tener recursos económicos para pagarse una plaza privada, se ve abocado a matricularse en Bachillerato o en una carrera universitaria «cuando lo que realmente quiere es acceder a un ciclo formativo».

El sindicato acaba de presentar su informe ‘¿Es suficiente la financiación de la FP?’, donde resalta «desigual crecimiento del alumnado matriculado en centros de titularidad pública y privada. Del 28,7% que ha aumentado el número de estudiantes en el conjunto de la FP en los últimos cinco cursos, en la pública crece 6,9 puntos en Grado Medio y 20,5 en Grado Superior, en tanto que el alumnado de centros privados lo hace en 23,3 puntos y 61,9, respectivamente».

La inversión que llega a la Región de Murcia de los fondos estatales para la FP no termina, según Tornel, de gastarse realmente. «Hay una no correspondencia del presupuesto del Gobierno central enviado a Murcia con el desarrollo de las plazas públicas del FP». Fallan las infraestructuras y su forma de plantearlas también. «No se puede crear un centro en dos años. No hay una verdadera planificación ni previsión a futuro, con un proyecto a 10 o 15 años que permita cubrir todas las necesidades de la Formación Profesional».

Tornel pone como ejemplo el IES San Juan Bosco de Lorca, donde la alta demanda choca con el espacio de algunas instalaciones como los talleres, más pequeños que lo que establece la normativa estatal; o el Cifea de Lorca, con 120 personas que no pueden acceder al año al ciclo de sanidad animal y que se ven empujados a la privada. «En Murcia la FP está enquilosada en los mismos centros de toda la vida».

El informe de CC OO refleja que la FP necesita a nivel estatal «más de 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas presenciales, sin tener en cuenta el coste de nuevas edificaciones ni el mantenimiento de las existentes».