La ola de indignación de Vox tras no conseguir entrar en la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia llega a Madrid y el presidente de esta formación, Santiago Abascal, ha responsabilizado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de haber "dinamitado" los siguientes acuerdos con Vox después de haber logrado ayer un pacto de Gobierno en la Comunidad Valenciana.

"Es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al PP en Murcia", ha destacado Abascal, que afirma que se trata de "algo que está fuera de la realidad" y que ha achacado a "los cálculos de política nacional del señor Feijóo".

El líder de la formación cree que "no es posible" que se actúe como si "Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, no existiese". Asimismo, ha subrayado que López Miras, candidato del Partido Popular a la Presidencia, no tiene la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños. "Alguien le ha debido convencer de que puede gobernar sin tener la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños y quien le ha convencido de eso no debe quererle mucho porque eso no es posible", ha sentenciado.

"Si necesitan nuestros votos tendrán que contar con nosotros y llegar a un acuerdo con nosotros", ha reiterado.

Minutos después de la constitución de la Mesa de la Asamblea, el candidato de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, se mostraba "perplejo" ante el resultado de la votación. "Fernando López Miras ha vetado a la única fuerza que le puede hacer presidente", dijo, dando un golpe sobre la mesa y amagando con una repetición electoral. "Génova ha decidido que en la Región de Murcia hay que ir a elecciones". Asimismo, acusó al PP de pretender que Vox les apoye a cambio de nada.