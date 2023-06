Ni la Comunidad ni Murcia llegarán a tiempo de contratar sus líneas de autobús

La licitación de las nuevas rutas de autobuses del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma sigue sin fecha en el calendario, a pesar de que ya faltan menos de seis meses para que expiren las concesiones provisionales adjudicadas por ambas instituciones en 2021. La contratación de los nuevos mapas del transporte público es una de las patatas calientes que se encontrarán los nuevos equipos que se harán cargo de la Glorieta y de la Consejería de Fomento.

La patronal Froet da por hecho que ya no hay tiempo para adjudicar los contratos antes de final de año, aunque el secretario general de Fomento, Enrique Ujaldón considera que aún sería posible, siempre que no se presente ninguna impugnación ante el Tribunal de Recursos Contractuales, que supondría un parón. «Si no se llega a tiempo, habrá algún contrato de emergencia», defiende.

La concejala de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, asegura que los pliegos de los nuevos contratos municipales «están preparados» a falta de cerrar cuestiones como «la financiación».

El Consistorio va a sacar a licitación una concesión para diez años, con cinco de prórroga, que ronda los 17 millones anuales. El nuevo mapa municipal incluye las líneas de pedanías y las rutas urbanas de los llamados ‘coloraos’. "Estamos trabajando para que el 3 de diciembre empiece a funcionar", asegura

La Consejería licitará 10 concesiones, que incluyen 97 líneas, de las cuales 19 son de nueva creación. El nuevo mapa regional del transporte sustituirá a la red anterior, que incluía 31 concesiones. El consejero en funciones, José Ramón Díez de Revenga, dio luz verde el pasado enero al nuevo plan de transporte público regional en autobús, que, según prevé, dará servicio «a cinco millones de usuarios al año».

Sin embargo, la licitación de ambos planes es una de las patatas calientes que se encontrarán el futuro alcalde de Murcia, José Ballesta, que tomará posesión el próximo sábado; y el titular de Fomento que ocupe el despacho de la plaza Santoña tras la constitución del nuevo Gobierno regional.

Por mucho que corran, es difícil que los contratos estén adjudicados a finales de año, cuando los nuevos responsables tienen menos de seis meses por delante.

El próximo 3 de diciembre se cumplirán dos años de la entrada en vigor de la ley que obligó a los ayuntamientos a asumir la gestión de las líneas de autobuses de las pedanías. La reforma legal causó un gran estropicio en todo el área metropolitana de Murcia, porque la mayor parte de las líneas que discurrían por el término municipal cruzaban los límites de las poblaciones vecinas y constituían en realidad una red interurbana que tuvo que descomponerse.

Murcia adjudicó las líneas que había explotado Latbus a la gallega Monbus y la Comunidad contrató sus concesiones de forma provisional con las empresas que accedieron a hacerse cargo del servicio con Molina, Alcantarilla, Santomera y Beniel. La falta de acuerdo entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Murcia obligó a ambas administraciones a crear su propia red de transporte, que funciona con concesiones provisionales duplicadas en algunos tramos, como el de Alcantarilla-Murcia.

También han elaborado los mapa de las nuevas concesiones, que deberían estar ya en licitación, dado que deben someterse a exposición pública.

Desde diciembre de 2021 Murcia ha venido reclamando a la Comunidad ocho millones anuales destinados a la financiación de las líneas de pedanías que gestionaba la Administración regional, al considerar que el traspaso de competencias debía ir acompañado de la correspondiente partida presupuestaria.

Por su parte, el Gobierno regional no solo se niega a compartir el coste de las líneas de las pedanías, a pesar de que algunas de ellas, como la de la Arrixaca, da servicio a los ciudadanos de toda la Región, sino que reclama una aportación económica a la Glorieta para que Murcia pueda formar parte de la red de transporte metropolitana de la capital.

La Consejería incluso ha sacado a licitación un contrato para diseñar la configuración del área metropolitana de Murcia, pero sin el Ayuntamiento de Murcia. «Llevan 26 años gobernando y ahora se acuerdan del área metropolitana», se queja la concejala.

El secretario general de Fomento defiende que hay tiempo para llegar a adjudicar las nuevas concesiones antes del 3 de diciembre «si nadie recurre ni va al Tribunal de Recursos Contractuales. Estamos trabajando para llegar a tiempo», asegura. No obstante, Enrique Ujaldón explica que «la ley tiene herramientas para que el servicio de autobuses no se pare. La solución que le demos será jurídicamente viable. Tenemos un plan A y un plan B», afirma.

Sin embargo, el responsable de Transporte de viajeros de la Froet, Antonio Torres, ve difícil que los contratos lleguen a salir a licitación antes de final de año. Recuerda que se trata de contratos «muy golosos» y da por hecho que la ley tiene «recovecos» para resolver la prórroga de las concesiones provisionales.

Educación confía en que las rutas escolares serán adjudicadas este verano

La Consejería de Educación, que también tiene en fase de licitación el nuevo mapa de rutas escolares contemplado en el Acuerdo Marco del Transporte Escolar, confía en que este verano queden adjudicadas las nuevas concesiones y que sea posible «iniciar con normalidad el próximo curso».

La nueva configuración de las rutas escolares ha resultado especialmente conflictiva en la Región y dio lugar a un paro de las empresas del transporte en 2021, que dejó sin autobuses a los alumnos al iniciarse el curso pasado. El paro se había iniciado en junio y continuó a la vuelta de las vacaciones. Los empresarios reclamaban la prórroga de los contratos y rechazaban las condiciones que ofrecía la Consejería a los transportistas.

La configuración del nuevo mapa escolar se alargó más de lo previsto, debido a los recursos que interpusieron las concesionarias ante el Tribunal de Recursos Contractuales y a los cambios que tuvo que introducir la Consejería para adaptar el contenido del Acuerdo Marco a las resoluciones dictadas por este órgano del Ministerio de Hacienda.

La principal queja de los empresarios es que los precios ofrecidos por la Administración no se habían revisado y eran muy bajos.

El conflicto se resolvió después de que el presidente de la Croem, José María Albarracín, mediara entre la entonces consejera, Mabel Campuzano (que pertenecía al grupo de los diputados regionales expulsados de Vox), y los transportistas, pero dos años después el curso escolar está a punto de terminar sin que haya concluido el proceso de licitación del nuevo mapa del transporte escolar.

El actual consejero de Educación en funciones, Víctor Marín, que sustituyó a Campuzano a principios de año, puede enfrentarse al inicio del próximo curso ante la misma situación que se produjo hace dos años, cuando Campuzano y las empresas del transporte pactaron una prórroga de los contratos si el proceso de licitación no concluye antes de septiembre.

Sin embargo, fuentes de la Consejería aseguran que una vez resuelta la licitación del Acuerdo Marco, «se están publicando los contratos por lotes». El departamento de Víctor Marín añade que «hay rutas en lotes ya adjudicados, otras en licitación y otras que se publicarán próximamente».

La Consejería da por hecho que «a lo largo del mes de junio y julio se adjudicarán todos los lotes, de forma que el servicio de transporte se desarrollarán con normalidad el próximo curso», aunque no es fácil que las convocatorias aún sin publicar queden resueltas a tiempo.