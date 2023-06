Ya está aquí el siguiente festivo en Murcia. El 9 de junio se conmemora la promulgación del Estatuto de Autonomía, por lo que se celebra el Día de la Región de Murcia. Al caer este año en viernes, muchos murcianos harán puente y tendrán tres días de descanso.

El próximo festivo a nivel regional no será hasta el 15 de agosto, martes, festividad de la Asunción de la Virgen. Además de este día, este año 2023 aún quedan cinco festivos en los que algunos murcianos podrán disfrutar de una jornada sin trabajar: el jueves 12 de octubre (Fiesta Nacional); el miércoles 1 de noviembre (Todos los Santos); el miércoles 6 de diciembre (día de la Constitución); el viernes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el lunes 25 de diciembre (Navidad).

Si vas a quedarte en la comunidad este puente de junio, puede que quieras aprovechar los días libres para hacer algunas compras. Aquí puedes consultar qué centros comerciales y supermercados permanecerán abiertos.

Tiendas y supermercados que abrirán el 9 de junio en la Región de Murcia

Todos los centros comerciales abrirán sus tiendas el viernes 9 de junio. Nueva Condomina, Thader, Atalayas, en Murcia, y Parque Almenara, en Lorca recibirán clientes, al igual que el Espacio Mediterráneo, en Cartagena, o el Dos Mares, en San Javier, que abren los 365 días del año.

El Corte Inglés también levantará la persiana el próximo viernes con un horario especial: desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. Otros locales como Ikea y Media Markt igualmente abrirán en el Día de la Región de Murcia.

En cuanto a los supermercados, como es habitual los festivos, Mercadona no abrirá sus puertas el 9 de junio. Sí colgarán el cartel de 'abierto' otros supermercados como Carrefour, Alcampo, DIA, Consum, Lidl y Aldi. No obstante, en estos casos puede ser que algunos establecimientos concretos de las cadenas no abran excepcionalmente o que el horario varíe, por lo que conviene consultar en la página web de cada sitio.