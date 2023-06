San Javier ha acogido este viernes 9 de junio el acto institucional del Día de la Región de Murcia con el que se conmemora el 41 aniversario del Estatuto de Autonomía. El jefe del Ejecutivo autonómico Fernando López Miras presidió el acto que se ha celebrado en el teatro de invierno del Parque Almansa con la asistencia de representantes políticos, sociales, económicos y culturales de la Región.

El acto institucional arrancó a las 11.30 horas con un Tedeum de Mozart que interpretó el Coro de Cámara ‘Patnia’, seguido por el Himno Nacional con un solo de trompeta interpretado por el músico y profesor del Conservatorio de San Javier, Manuel Rocamora.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo abrió el turno de intervenciones que continuó con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, así como uno de los premiados con las Medallas de Oro de la Región, la científica cartagenera María Cascales en representación del resto y el discurso institucional del presidente Fernando López Miras.

López Miras decidió comenzar su discurso institucional recitando algunos versos que la poeta cartagenera Carmen Conde dedicó al Mar Menor y afirmó que su compromiso con este ecosistema natural es “inquebrantable”. El presidente echó la vista atrás y señaló que cada 9 de junio el calendario nos invita a contar los años transcurridos “desde que un grupo de hombres y mujeres quiso anteponer el consenso a la diferencia, la unión a la discrepancia y anteponer ante todo el interés común para hacer de la democracia un espacio de entendimiento, apostando por instituciones propias que habían de ser fuertes, respetadas y, sobre todo, útiles para la ciudadanía”.

Recordó que hace ahora 35 años, en 1988, el Día de la Región de Murcia se celebró por primera vez en San Javier, en Santiago de la Ribera. En aquel entonces el presidente Collado, “un gran hombre al que hoy reconocemos y echamos de menos en este escenario”, afirmaba en su discurso que la Región de Murcia estaba situada “dentro de la España que crece” y que había llegado la hora del despegue económico, social y cultural de la Región.

En este sentido, Miras sostuvo que hoy podemos ver cómo esas aspiraciones del presidente Collado “se han ido haciendo realidad, aunque siempre haya pendientes nuevas conquistas, pero es más que evidente el crecimiento y el despegue económico, social y cultural de la Región de Murcia”.

Entre los murcianos ilustres que hicieron progresar a su Comunidad y a España nombró a Saavedra Fajardo, a Juan de la Cierva, Isaac Peral o Ibn Arabi. “De María Cegarra, a Piedad de la Cierva o del conde de Floridablanca, el auténtico precursor de las Cortes de Cádiz, al genial escultor Salzillo, “¿cómo no sentirnos orgullosos de haber nacido en la misma tierra que tan ilustres personajes?”, se preguntó el jefe del Ejecutivo murciano, que advirtió que la Región no debe conformarme con lo andado hasta aquí. “Hay que seguir avanzando, hay que seguir transformando todo lo que sea necesario para construir entre todos la Región de Murcia que soñamos, la que merecemos, a la que no estamos dispuestos a renunciar y a la que no renunciaremos nunca”, destacó.

Entre las metas que hay que conquistar, el presidente habló de nuevo de la necesidad de proteger el Mar Menor, de seguir construyendo una educación de calidad o de las medidas para que nadie se quede atrás. Todas estas acciones, aseguró López Miras, deben desembocar siempre en las familias murcianas, “para que puedan afrontar unos gastos que cada vez son mayores, para que sus hijos tengan las mismas oportunidades que el resto, porque sin esperanza para las familias no seríamos nada”.

También abogó por diseñar una administración eficiente, que no sea un obstáculo sino un aliado para cada proyecto, cada emprendedor, cada autónomo en su búsqueda de más oportunidades.

“Hoy celebramos nuestra identidad común, aquello que nos une, aquello que compartimos y que ha pasado de una generación a otra en una tierra cargada de historia”, indicó López Miras, que para conquistar un buen futuro pidió a los murcianos que se unan a un proyecto común para conseguir que la Región sea más próspera para todos y cada uno de los que viven en ella, “sin excepciones, desde la plena igualdad de todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, piensen como piensen, recen a quien recen y amen a quien amen”.

El presidente también incluyó varios reproches al Gobierno de España, entre ellos “la discriminación que sufrimos en la financiación de nuestra sanidad, de nuestra educación o de nuestras políticas sociales”. Por ello es necesario, advirtió, que se recupere el consenso en la política y en la sociedad, así como el necesario diálogo entre las instituciones.

No faltó en su discurso la reivindicación de un Pacto Nacional del Agua. “El Gobierno de nuestro país debe propiciar un acuerdo sensato y alejado de enfrentamientos. Hacen falta más infraestructuras y por eso no es sensato, ni es lógico, ni es bueno, ni es permisible que se trate de limitar la más avanzada que ya existe, como es el trasvase Tajo-Segura”, sentenció el presidente.

Comentó que es imprescindible una mayor implicación de todos con la laguna salada, tal como se reclama desde Europa. “Venimos trabajando estos años hasta el límite de nuestras competencias, pero hemos comprobado que esto no es suficiente, que necesitamos ayuda real por parte de otras administraciones. Es hora, sin duda, de ponerse a trabajar en un nuevo e ilusionante periodo de gobierno”, dejó caer el presidente con la vista puesta en las próximas elecciones generales.

López Miras cerró su discurso haciendo un detallado repaso a las trayectorias de los galardonados. “La Región de Murcia, tras estos primeros 41 años de existencia, le debe lo que somos a personas e instituciones que merecen el aplauso y la gratitud de todos nosotros. Por eso, en nombre del millón y medio de hombres y mujeres que tienen la inmensa suerte de vivir en esta tierra, quiero felicitar a quienes hoy reconocemos con nuestras máximas distinciones”.

Para el jefe del Ejecutivo regional cada uno de ellos representa lo mejor de la Región y detalló que sus trayectorias están llenas de un trabajo incansable inspirado por un continuo espíritu de superación, con la máxima profesionalidad y desde la entrega a todos.

La científica cartagenera María Cascales Angosto agradeció en nombre de todos los premiados las distinciones otorgadas. Cascales hizo un cariñoso repaso a los méritos de cada uno de ellos.

“Cada uno de nosotros en su ámbito de trabajo siempre hemos tratado de dar lo mejor de nosotros mismos y lo hacemos porque amamos nuestro trabajo”, señaló. “A lo largo de toda mi vida he puesto esfuerzo e ilusión en la realización de proyectos que me llevaran a alcanzar metas profesionales, pero de pronto, hay cosas que nos vienen sin pretenderlo como ha sido que se me conceda un galardón de tan alta categoría como la Medalla de Oro de la Región de Murcia”, señaló. En su discurso Cascales aseguró que la investigación bioquímica le ha deparado “inmensas gratificaciones” que la han llevado a sentir por ella una “verdadera adicción”. Según la científica cartagenera, todos los premiados han experimentado hoy sentimientos “de alegría y orgullo” por haber sido reconocidos con la máxima distinción en la Región.

Cascales terminó su discurso recordando a sus padres “a quien debo todo” y a sus familiares y amigos de Cartagena “que han asistido a este evento con el único deseo de acompañarme”.

"Esfuerzo y sacrificio"

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, comenzó citando a José Martínez Ruiz, Azorín, en su obra La Voluntad: “Un medio de bienestar para todos supone una igualdad”. Según Castillo, esa idea está de plena actualidad “porque expresa una reivindicación que refleja la realidad en la que vivimos”.

A lo largo de su discurso hizo diferentes menciones a algunos de los temas que más preocupan a los murcianos, como el estado del Mar Menor. “Todos los murcianos estamos unidos en esta lucha, exigimos resultados tangibles para que la laguna sea, como ha sido siempre, el orgullo de todos y cada uno de nosotros”, señaló. Castillo advirtió que nuestra generación “será juzgada si no somos capaces de transmitir este espacio natural íntegro y mejorado a nuestros descendientes”. Sobre la X Legislatura afirmó que ha estado marcada “por una serie de convulsos acontecimientos imprevistos que cambiaron nuestras vidas”. Entre otros, destacó la DANA de 2019, la pandemia, o la Guerra en Ucrania y la crisis económica asociada a ella. Por ello dijo que es imprescindible “racionalizar el gasto y priorizar la inversión en aquellos ámbitos donde las mejoras deben ser urgentes, como en las políticas sociales”.

También sostuvo que es necesario poner las bases para que las empresas sigan generando riqueza y fortalezcan nuestra economía. “Ya está bien de criminalizar a los empresarios”, dijo.

También abordó la cuestión del agua. “Nadie puede condenar a Murcia para que pase del vergel de riqueza que es a un desierto de pobreza”, sentenció.

Por último, también tuvo algunas palabras para los preocupantes datos del desempleo, en especial los referidos al paro juvenil, “o el inexplicable incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que según el INE se sitúa en el 20,6%, un desequilibrio paradójico en una sociedad cada vez más concienciada en que hay que avanzar hacia una igualdad real”.

Entre todos los premiados, Alberto Castillo quiso destacar la figura del fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, “un alma noble y bondadosa, cristiano comprometido y amigo inolvidable”, y sobre la Academia General del Aire, dijo que es una institución “prestigiosa” y un orgullo para esta Región.

En su última intervención como presidente de la Asamblea, Castillo hizo un llamamiento a votar el próximo 23 de julio en las elecciones generales. “Es un derecho, pero también debería ser un deber para todos los ciudadanos”. Alberto Castillo se despidió asegurando que “esta bendita tierra, que es la Región de Murcia, merece todo nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio”.

Por su parte, el alcalde de San Javier, en calidad de anfitrión, arrancó su discurso recordando algunas de las cosas por las que este municipio murciano es conocido nacional e internacionalmente. Luengo habló de las playas de Santiago de la Ribera, de los festivales de Jazz y el de Teatro, Música y Danza, los eventos deportivos que tienen lugar allí, o la Academia General del Aire y la Patrulla Águila o incluso el caldero del Mar Menor. Luengo agradeció a la Comunidad que haya escogido San Javier para celebrar este año el acto institucional del Día de la Región. El regidor aprovechó su intervención para celebrar que se estén desarrollando políticas desde San Javier para “hacer más Región” y que el Gobierno regional tenga una “vocación municipalista” a través de sus diferentes planes, proyectos, programas y ayudas en colaboración con los ayuntamientos. “Y es que la Región de Murcia la hacemos entre todos”, indicó. A los premiados les deseó que en San Javier se sientan “como en casa” y les invitó a regresar a este municipio, que siempre tendrá “las puertas abiertas” para ellos.

El cierre del acto llegó con los acordes de ‘Spain’ el tema compuesto por Chick Corea, interpretado por Kalima Jazz Quartet, liderado por Antonio Baeza, profesor del Conservatorio de San Javier.

Entrega de las Medallas de Oro

Como cada año, el acto incluyó la entrega de las Medallas de Oro de la Región de Murcia y los Diplomas de Servicios Distinguidos a diferentes personalidades y entidades de la Región que han destacado por su trayectoria en diferentes ámbitos, como el cultural, el empresarial, el científico, el educativo o el deportivo.

Las Medallas de Oro de la Comunidad fueron a parar al expresidente del Gobierno regional entre 1984 y 1993, Carlos Collado; a la científica cartagenera María Cascales; al pintor lorquino Manuel Belzunce; a los atletas Mariano García y Mohamed Katir; al empresario, fundador de la empresa Marnys, José Martínez Nieto, y al fundador y ex presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, a título póstumo.

En cuanto a las entidades distinguidas, también recibieron la Medalla de Oro la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor); la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm); la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo; las facultades de Informática y de Veterinaria de la Universidad de Murcia; la empresa Hero España; la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, y los Grupos de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Murcia, Cieza y Yecla.

Además, recibieron el Diploma de Servicios Distinguidos la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) y los sanitarios murcianos que intervinieron en el dispositivo de emergencias internacional por los terremotos de Turquía y Siria.