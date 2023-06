Vox recogió ayer el guante del candidato a la Alcaldía de Molina de Segura del Partido Popular, José Ángel Alfonso, que propuso que se sentaran en una mesa de negociación para que gobierne el centro derecha, ya que unidos tienen más concejales que el PSOE, que ganó las elecciones municipales del 28 de mayo.

«Nos vamos a entender. Los votantes de Molina de Segura han votado por el cambio y ese cambio se va a efectuar, ellos ha dicho que no quieren las políticas socialistas que se estaban desarrollando y lo que quieren es el cambio real, es que vengan ahora las políticas de la derecha», manifestó ayer el concejal electo de Vox en Molina Antonio Martínez.

Pero, más allá del previsible acuerdo, Vox quiso dejar claro que pactar con el Partido Popular en la cuarta ciudad de la Región no es suficiente. «La pelota está en el tejado de los otros. Yo he propuesto un acuerdo regional en el cual estén los dieciséis ayuntamientos y el Gobierno regional. Lo que han dictaminado las urnas es que el Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo allá donde sumen una mayoría. Cualquier otra cosa no se entendería», dijo el presidente provincial de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno murciano, José Ángel Antelo.

Fue más allá y subrayó que «o se tiene mayoría absoluta o se tiene que negociar. No existe otra fórmula». En este sentido, reiteró que los votos a Vox no irán a otra formación política «a cambio de nada» y se refirió directamente a que «nadie entendería que Vox no estuviese en la Mesa de la Asamblea», cuya composición se votará el próximo 14 de junio. La anterior legislatura, Ciudadanos, con 6 escaños, logró la Presidencia de la Cámara, mientras que Vox ahora tiene 9.

Desde esta formación en la Región aseguran que el PP todavía no ha descolgado el teléfono para comenzar a negociar; aun cuando el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, subrayó en una entrevista en Onda Cero que ha dado autonomía a sus barones, como Fernando López Miras, para intentar investiduras.

El dirigente remarcó que desde el partido de Santiago Abascal buscan «proporcionalidad en la representación» porque «la mejor manera de que se ejerzan las políticas de Vox es que dependan de Vox»; y puso como ejemplo el caso de Castilla y León, una de las comunidades en las que más crece la generación de empleo y donde más empresas se crean, señaló.

Antelo afirmó que uno los principales problemas en el municipio de Molina de Segura es la inseguridad. «Vamos a aumentar la plantilla de la Policía Local y colocaremos diferentes puntos de localización de cuarteles», apuntó.

También adelantó que se van a diseñar políticas con «perspectiva de familia» que sustituirán aquellas que tienen «perspectiva de género», que tachó de «políticas sectarias y radicales».

Consistorios en juego

Desde Vox esperan que la iniciativa emprendida por el Partido Popular en Molina de Segura para sentarse con ellos a negociar se extienda a los otros quince ayuntamientos en los que deberán llegar a cuerdos para gobernar.

Se refiere a Abarán, Alhama de Murcia, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, La Torres de Cotillas, Totana, La Unión y Yecla. En realidad, Vox es solo imprescindible en Molina de Segura, Cieza, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras, donde ganó el PSOE y, por tanto, el PP necesita del voto afirmativo de los de Abascal. En el resto, bastará con que Vox se abstenga, si bien será necesario para cualquier aprobación de mociones en los plenos.