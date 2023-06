Los miembros de la Asociación de Ferias Españolas y el sector ferial en su conjunto celebran este miércoles 7 de junio la octava edición del Global Exhibition Day (GED) o Día Internacional de las Ferias. Esta iniciativa, promovida por UFI-Unión de Ferias Internacionales, la principal asociación internacional del sector con sede en París reúne cada año a empresas, organizaciones, entidades y profesionales de más de 115 países.

AFE-Asociación de Ferias Españolas es miembro de UFI, al igual que otras 59 asociaciones nacionales y regionales, que lo apoyan en sus ámbitos de influencia. Con la celebración del Global Exhibition Day se pretende, especialmente, fomentar el conocimiento y percepción de la importancia social y económica de la actividad ferial, así como de sus efectos y repercusión. El tema central de este año -aunque no es el único- es el siguiente: «Gestionamos los lugares de encuentro y los mercados para todos» (We run the meeting places and marketplaces for everyone).

La campaña de este año se basa en el servicio al sector industrial, facilitando las conexiones entre expositores y visitantes y los ingresos que generan los eventos en sus lugares anfitriones. Además, en el aspecto medioambiental, las exposiciones son una forma sostenible de hacer negocios, y los eventos son lugares para trabajar en soluciones a la crisis climática.

En nuestro país, la Asociación de Ferias Españolas, de la que IFEPA es miembro de pleno de derecho, y también forma parte de su Junta Directiva, en la persona de su Director, Antonio Miras, constata el buen ritmo de la actividad ferial en España

Para este año está prevista la celebración de unas 380 ferias por parte de los miembros de la Asociación.

La Asociación de Ferias Españolas, entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 1964, cuenta con 35 miembros asociados y representa un 90% de la actividad ferial en nuestro país. Las ferias comerciales en España generan un impacto anual estimado en 13.000 millones de euros (impacto directo, indirecto e inducido), lo que supone una contribución al PIB nacional de 6.500 millones de euros y la generación de 123.000 empleos directos e indirectos. España se encuentra entre los principales países de Europa en materia de ferias, junto con Alemania, Francia, Italia e Ifepa guarda una posición ejemplar a nivel nacional, gracias a su gran poder de convocatoria, y una alta participación de expositores en sus diferentes eventos. De esta forma, se ha consolidado como el punto de encuentro empresarial del sureste español, y escaparate de las últimas novedades para los profesionales de los diferentes sectores.

En la actualidad, Ifepa promueve y fomenta las relaciones comerciales entre múltiples sectores económicos, constituyendo una herramienta comercial de primer orden, y dando cabida a certámenes tan prestigiosos como Feria de Tecnología Agrícola, la feria más antigua y emblemática de la Institución; Fecons-Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación; Equimur-Salón Internacional de Caballos de Razas Puras; Exposición Internacional Canina; Desembalaje de Antigüedades&Retroauto ; Boda&Celebraciones; Salón de la Automoción e Industrias Afines, entre otros.