La nueva movilidad urbana está obligando a las grandes ciudades a adaptarse a los nuevos tiempos. La irrupción masiva de los vehículos de movilidad personal (VMP) conlleva un sinfín de virtudes, pero también de problemas. El inspector de Policía Local de Murcia, Antonio Saturno, participó esta semana en unas jornadas organizadas por el Colegio de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) en las que se trató la situación de este medio de transporte en la capital.

El uso de los VMP, especialmente los patinetes, se ha disparado, ¿aumentan también las infracciones?

Evidentemente. La infracción más frecuente es la no utilización de los carriles adecuados y circular por aceras y zonas peatonales, y por la noche la falta de alumbrado.

En muchos casos, ni siquiera respetan las señales.

El problema es que no hay una concienciación de que llevan un vehículo, al que se le aplica la Ley de Tráfico en toda su extensión. La mayoría de los usuarios de patinetes asegura desconocer la norma básica relativa al mismo. Hay un desconocimiento impresionante. No saben cuál es la velocidad máxima, no saben que no pueden ir dos...

Los siniestros con VMP implicados, ¿también suben?

Tenemos, por desgracia, 150 accidentes con VMP implicados en 2022, y eso solamente son los registrados por la demarcación de Policía Local. Esos accidentes dejaron 5 heridos graves y 110 heridos leves.

Estos accidentes e infracciones, ¿son protagonizados por gente joven?

Sí, hay un segmento mayoritario que es gente joven. Este tipo de vehículos es utilizado sobre todo por una franja de edad no muy elevada.

¿Se aconseja a los usuarios tener un seguro?

No es obligatorio, pero es recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil. La verdad es que son muy baratos, estamos hablando de un importe de unos 20 euros anuales.

Al contrario que otras grandes ciudades, Murcia no tiene ordenanza de movilidad y no ha establecido la obligatoriedad del casco, del seguro o una edad mínima para su uso.

Sobre esos temas que comenta, dudo mucho, bajo mis humildes conocimientos, de que las ordenanzas municipales tengan fuerzan normativa para obligar a utilizar el casco, o a sacar un seguro de responsabilidad. Esto habría que contrastarlo con algún jurista. Lo que sí ocurre es que con esa ordenanza, los ayuntamientos regulan el uso de las vías de su titularidad, y eso permitiría habilitar los carriles bici para que pudieran también circular los VMP. Ahora mismo, los que circulen por ese carril están incumpliendo la normativa.

La proliferación de los patinetes eléctricos en las calles de París llevó a este Ayuntamiento a convocar un referéndum y a partir del 1 de septiembre estará prohibido su uso allí, ¿cree que algo así debería pasar en Murcia?

Los VMP han venido para quedarse. Es un vehículo cuyo coste es bajo, asequible para cualquier usuario, muy cómodo y respeta el medio ambiente...

Y además, están a punto de llegar las Zonas de Bajas Emisiones.

Claro, con la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, cuando el servicio de Tráfico gestione las Zonas de Bajas Emisiones, la zona centro va a quedar sólo para peatones, bicicletas, VMP, residentes, transporte público y vehículos de carga y descarga, poco más. En este contexto, los VMP son una gran alternativa para el transporte en esas zonas.

Entonces, considera positiva la proliferación de estos vehículos.

Creo que es algo bueno la implantación de este tipo de transporte, pero tenemos que controlar su uso y formar a la ciudadanía, informarles de que se trata de un vehículo como cualquier otro y sobre las consecuencias que tiene su utilización.

A finales de abril se estrenó el servicio de alquiler de patinetes eléctricos en Murcia, ¿se ha registrado alguna incidencia relacionada con él?

No tenemos constancia de nada destacado, lo que sí ocurre es que no los dejan en el lugar indicado: han aparecido en otros lugares, incluso en el cauce del río Segura.