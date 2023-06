Un 30,9% de las personas en la Región de Murcia piensa que deberá abandonar la Comunidad para desarrollar su carrera profesional, según se desprende del estudio 'Perspectiva y futuro laboral en España', desarrollado por Sondea para Amazon en el marco de la celebración de la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se desarrolla estos días.

La falta de oferta y oportunidades laborales es el principal motivo esgrimido por aquellos que piensan que no podrán desarrollar su carrera profesional en la Región, con el 65,7%. Tras ello se sitúa la poca existencia de empresas que permitan desarrollar la carrera profesional deseada, en el 44,8% de los casos; y la falta de empresas atractivas para trabajar (34,1%).

El director general de Amazon Customer Fulfillment en España, Iñaki Ugarte, ha afirmado que quiere seguir apostando por talento nacional y ha animado a los jóvenes a "explorar los más de 400 tipos de trabajo diferentes que tiene la compañía en el país", según informaron fuentes de Amazon en un comunicado.

Big Data, IA, ciberseguridad: las profesiones del futuro

El Big Data e inteligencia artificial y la Ciberseguridad son consideradas las profesiones del futuro por más de la mitad de las personas en Murcia (59,2% y 56,9% respectivamente); poniendo de manifiesto la importancia que están cobrando las profesiones vinculadas a la digitalización y la automatización.

Estas conclusiones están avaladas por la investigación europea 'Inclusive Robotics for a better Society (INBOTS)', en la que ha participado la Universidad Complutense de Madrid, según la cual los países con mayores niveles de tecnología y automatización cuentan con menores tasas de desempleo. Según las estimaciones de esta investigación, la automatización generará cerca de 700.000 empleos netos en España en 2030.

El autor de la investigación es José Ignacio López-Sánchez, catedrático de Organización de Empresas y CoDirector de GIPTIC en la Universidad Complutense de Madrid, quien ha explicado que "los países que tienen un mayor índice de tecnología y automatización tienen menores tasas de desempleo".

"Además, la automatización conduce a una reducción de la desigualdad a medio plazo", según López-Sánchez, quien ha afirmado que "el incremento de la automatización cambiará el ecosistema laboral, pero el saldo neto de creación de empleos será positivo, con nuevas categorías que demandan competencias cognitivas superiores, competencias sociales y emocionales y competencias tecnológicas".

Los jóvenes apuestan por la creación de contenido

En el caso de los estudiantes de 16 a 18 años, muchos de ellos participantes de la EBAU en estos días, estos consideran que las profesiones del futuro son creación de contenidos, con el 66,7% de las respuestas; especialista en Comercio Electrónico, con el 58,3%; y experto en Big Data e Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, y desarrollo de TIC, apareciendo cada una en el 50% de las respuestas. En este sentido, el área de Comunicación, Marketing y Publicidad es el preferido por los jóvenes, con el 33,3%.

Más de la mitad de los murcianos no trabaja en lo que quería

Según los datos del estudio, un 52,9% de las personas en Murcia no han terminado trabajando de lo que querían cuando comenzaron su carrera profesional, motivado especialmente por no haber encontrado trabajo en su ámbito laboral, en el 46,3% de las ocasiones, y seguido en menor medida por haberse dado cuenta de que no le gustaban las salidas que ofrecía la carrera estudiada (30,7%).