Casi medio millar de buzos voluntarios participaron este sábado en la III Macrolimpieza de Fondos Marinos en distintos puntos de la costa de la Región de Murcia. Se retiraron neumáticos, plomos, restos de redes, botellas, bolsas y muchos otros objetos de plástico, que después fueron depositados en contenedores.

En zonas cercanas a reservas marinas, como en Islas Hormigas (Cabo de Palos), la cantidad de basura recogida respecto a otros años se ha reducido, denotando cierta mejoría, según relataba una de las participantes.

Durante la actividad, organizada por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) y enmarcada en el Proyecto Libera, no sólo se retiraron residuos, sino que estos también fueron clasificados para su correcta gestión, así como cuantificados y categorizados, para incorporar dicha información a una gran base de datos útil para científicos y administradores.

La iniciativa se hizo de la mano de una veintena de clubes de submarinismo, como: Islas Hormigas, Divers Cabo de Palos, Naranjito, Scuba Murcia, Planeta Azul, Balkysub y Mangamar, todos ellos de Cabo de Palos. Mundo Activo SUB y Masmarbuceo de La Manga; The Blue Jump Ecodiving, Rivemar y Caballito Salao (La Azohía); C. B. Sureste (Mazarrón); Turkana (San Pedro del Pinatar); Estela y Zoea (Águilas),; y Divergente Buceo (Isla Plana).

Todos ellos pusieron sus instalaciones, sus barcos y su material de forma altruista, de modo que los participantes no tuvieron que pagar por realizar la inmersión. Al finalizar la recogida, los buceadores recibieron un diploma de asistencia y una camiseta del evento.

De forma simultánea a la Región, otros clubes y escuelas de buceo de toda España realizaron inmersiones en unos 40 enclaves de la costa de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla, así como en aguas continentales de Castilla La Mancha y Castilla y León.

Unión para la recogida de basura en parajes naturales Los ciudadanos de la Región se unieron este sábado, un año más, para retirar residuos en distintos parajes naturales. En total se actuó en 34 puntos diferentes en los Parques Regionales de Calblanque, Sierra Espuña y Salinas de San Pedro, donde participó el consejero en funciones de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez. Esta actividad se celebró con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en colaboración con el evento ‘1m2 contra la basuraleza’, promovido por SEO/BirdLife y Ecoembes.

