Dotar a los ciudadanos, de cualquier ámbito, de herramientas sólidas para participar de forma fructífera en la transición ecológica que necesita el Mar Menor. Ese ha sido el objetivo principal del curso ‘Herramientas de participación ciudadana en procesos de transición ecosocial. El caso del Mar Menor’, organizado por la revista ‘Pensamiento al Margen’ y por ehCOLAB (Environmental Humanities Colaboratory), una iniciativa conjunta de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia (UMU), con la finalidad de unir a académicos, artistas y científicos de diversas disciplinas alrededor de temáticas vinculadas a las humanidades ambientales.

Ayer se celebró el acto de presentación de resultados del curso y entrega de diplomas a los 46 alumnos matriculados, que contó con la presencia de la vicerrectora de Formación Continua de la UMU, Ana Vanesa Valero García; de la decana de la Facultad de Filosofía, Francisca Pérez Carreño, y del director del curso e investigador del Departamento de Filosofía, Juan Manuel Zaragoza. Valero destacó que el curso ha sido “una oportunidad única de formación y un compromiso importante con este problema medioambiental”. Felicitó al equipo organizador y le animó a organizar más iniciativas de participación ciudadana.

Pérez Carreño defendió que “para nuestra Facultad es un honor dar visibilidad a uno de los objetivos de estudio de la Filosofía y las Humanidades: afrontar los retos del presente, porque no nos ocupamos sólo del estudio del pasado, sino que tenemos una función relevante en el análisis del presente y, principalmente, ante el reto ecológico”. “El problema no se resuelve sólo con ciencia y técnica” Zaragoza subrayó que “este curso incide en uno de los grandes problemas de nuestro tiempo que el Mar Menor ejemplariza: cómo podemos evitar que la Tierra sea un lugar inhóspito trabajando desde el territorio, a partir de nuestra propia vivencia”.

En la exposición de los resultados del curso, Zaragoza defendió que “el problema del Mar Menor no se resuelve empleando la ciencia y la técnica. Estas son fundamentales, pero no suficientes porque se trata de un problema social y cultural. Si no se interviene en esos aspectos, las soluciones técnicas serán insuficientes. Necesitamos una visión más amplia del Mar Menor que tenga en cuenta a los saberes sociales y humanísticos”. “Es, también, un problema político: un problema sobre cómo nos organizamos entre nosotros. Incluyendo en ese ‘nosotros’ al Mar Menor y a todas las criaturas que lo habitan. Todo ello explica la necesidad de abrir procesos participativos. No podemos resolver un problema político, social y cultural sin contar con la palabra de aquellos que habitan y viven en el Mar Menor. Sólo de esta forma se alcanzarán acuerdos duraderos, con apoyo mayoritario de la sociedad y realmente transformadores”, añadió.

Éxito de asistencia

El director del curso también quiso remarcar que “la asistencia ha sido un éxito. Pronto nos vimos desbordados por más de 80 solicitudes de inscripción cuando contábamos con 40 plazas, que al final conseguimos ampliar a 46. Y entre los alumnos hemos tenido el placer de contar con representantes de todas las asociaciones de la sociedad civil: de partidos políticos (PSOE, IU, Podemos, Más Región, Movimiento Ciudadano); de asociaciones ecologistas de larga trayectoria, como Ecologistas en Acción o Greenpeace; de asociaciones vecinales, como la de los Nietos o la Asociación de Vecinos por un Pueblo Justo; de aquellos que pelearon por obtener la personalidad jurídica para el Mar Menor organizados en Banderas Negras, SOS Mar Menor y, ahora, AMARME. De la Oficina Técnica del Mar Menor, que vinieron, también, para saber qué podían aportar… Todos ellos son los verdaderos ‘resultados’ de nuestro curso: 46 personas comprometidas con el Mar Menor, preparadas para ser parte de los procesos participativos que, estoy seguro, terminarán por abrirse más pronto que tarde”.

El acto, celebrado en el salón de actos del Edificio Luis Vives del campus de Espinardo, finalizó con la proyección de un vídeo resumen del curso en el que han participado tanto profesores, como alumnos y organizadores. La decana de Filosofía, Francisca Pérez Carreño; la vicerrectora de Formación Continua, Ana Velasco, y el director del curso, Juan Manuel Zaragoza, entregan los diplomas a los alumnos en el Edificio Luis Vives