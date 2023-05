Sin embargo, la Consejería de Educación encontró un resquicio legal para sortear la Lomloe, y estableció que las actas de evaluación deberán contener un anexo adicional donde se reflejen unas notas del 0 al 10. Las calificaciones oficiales sí deberán estar reflejadas con un Insuficiente, un Suficiente, un Bien, un Notable o un Sobresaliente.

En las instrucciones enviadas el pasado lunes a los centros educativos, la directora general de Planificación Educativa y Evaluación, María del Carmen Balsas, señala que, para los cursos impares de Primaria y la ESO, «con el fin de permitir la máxima información sobre el progreso académico de los alumnos, las actas irán acompañadas de un documento que contendrá información adicional relativa al proceso de evaluación de los mismos, como las calificaciones numéricas obtenidas».

Tres o más suspensos para repertir en la ESO

La Consejería de Educación ha establecido en los criterios de promoción de Secundaria que los alumnos no podrán pasar de curso si suspenden tres asignaturas o más. Al mismo tiempo, este departamento regional señala que serán los equipos docentes quienes establezcan si «la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación». La Lomloe no establece límite de suspensos en los currículos, algo que criticó el Gobierno regional.