¿Qué significa para usted y para su empresa celebrar el día de la Nutrición?

Para nosotros celebrar el día de la nutrición es celebrar el día de la dieta mediterránea, y más concretamente la tradición culinaria de nuestra región, que tiene entre sus productos algunos tan saludables como el pescado de nuestra costa, las verduras y frutas de nuestra huerta y todas las recetas que combinan los deliciosos sabores de nuestra región con los incontables beneficios nutricionales que poseen. Es una gran oportunidad para destacar el valor de nuestra gastronomía regional como piedra angular de una alimentación variada y valiosa. Al mismo tiempo, sirve de acicate para no olvidar que hay mucho trabajo por hacer para que todo el mundo tenga acceso a comida saludable y no procesada, y el producto de cercanía de nuestra región es una gran herramienta para lograrlo.

¿Cómo ha evolucionado la oferta gastronómica de su grupo desde su fundación en 1936 hasta la actualidad?

Sin duda ahora ponemos mucho esfuerzo en que el valor nutricional de nuestros platos y servicios sea equilibrado y aporte todos los elementos necesarios. Nuestro equipo de cocineros y nutricionistas trabajan duro para que en nuestras cocinas exista ese equilibrio indispensable entre variedad y calidad al mismo tiempo que se alcanza un alto nivel de calidad nutricional.

Casa Tomás comenzó, como su propio nombre indica, siendo una casa de comidas que alimentaba a los cientos de reclutas que venían a realizar el servicio militar a Cartagena. Con los años hemos ido evolucionando y adaptándonos a los gustos y servicios que nuestros clientes nos han ido demandando. Actualmente tenemos la suerte de poder ofrecer un abanico muy amplio de opciones: desde platos de alta cocina en nuestros eventos corporativos, bodas y restaurantes hasta una distendida y tan característica marinera con un quinto de Estrella de Levante como aperitivo mientras se disfruta del sol en cualquiera de nuestras terrazas.

¿Qué criterios siguen para elaborar los menús supervisados por nutricionistas en los caterings para empresas?

Nuestro equipo de nutricionistas y cocineros han creado hasta la fecha más de 300 recetas que se actualizan continuamente para que la oferta culinaria esté siempre al día con las nuevas tendencias.

Se presta especial atención a todas las fichas técnicas y valores nutricionales de cada uno de nuestros proveedores para que las recetas estén siempre asociadas a los valores correctos, cumpliendo los protocolos más rigurosos.

Los menús de nuestro catering para empresas se elaboran, no sólo pensando en el menú del día, sino analizando y sugiriendo platos para el resto de momentos de consumo, con el objetivo de que el cliente pueda «continuar» con nuestro servicio en casa, ofreciéndole multitud de ideas para el resto de comidas del día que respetan el mismo equilibrio nutricional que ofrecemos en cualquiera de nuestros servicios de comidas.

¿Qué beneficios aporta a sus clientes y al medio ambiente contar con la certificación Q de calidad y S de Sostenibilidad?

Para nosotros ha supuesto un progreso extraordinario en todos nuestros servicios, nos ha ayudado a mejorar cada uno de los protocolos de la empresa, lo que ha influido de forma directa y positiva en la comunicación con nuestros clientes, en la eficiencia de nuestras operaciones y en la sostenibilidad de nuestros procesos. Estas certificaciones permiten a nuestros clientes saber que cada vez que contratan un servicio con nosotros, están contratando sostenibilidad y calidad, que respetamos los objetivos de desarrollo sostenible, no solo durante el servicio, sino durante todo el proceso desde su planificación a la ejecución del mismo. Nuestra meta no es simplemente que nuestros clientes queden satisfechos, que por supuesto es primordial, sino también que sepan que su evento ayuda a promover actividades y acciones contra el hambre, a impulsar iniciativas encaminadas a garantizar una vida sana y saludable, igualdad de género, energías no contaminantes, producción y consumo responsable, economía circular… por nombrar sólo unas pocas.

El cliente conoce esas acciones y las hace propias, con lo que convierte también a su evento en un evento nutricionalmente adecuado, sostenible y de calidad.

¿Con cuántos establecimientos y divisiones comerciales cuenta Grupo Casa Tomás?

Contamos con tres grandes divisiones comerciales: nuestra línea empresarial, que dota a las empresas de todos los servicios que pueden necesitar en su día a día, desde grandes eventos corporativos en nuestras fincas o espacios hasta el servicio de comidas recién hechas para sus trabajadores entregado en sus oficinas diariamente, pasando por comidas, coffee breaks, vinos, servicios para sus visitas. Nos adaptamos a todo tipo de menús y necesidades, como halal, comida internacional, sin gluten, veganos, vegetarianos…

Nuestra segunda línea de negocio se centra en nuestros espacios de celebraciones para bodas, comuniones y eventos personales y familiares, en espectaculares fincas exclusivas en Murcia y Cartagena. Llevamos más de 20 años recibiendo la confianza de nuestros clientes, quienes empezaron casándose con nosotros y ahora continúan otorgándonos su confianza a la hora de celebrar bautizos, comuniones y cualquier otro evento familiar.

Y en tercer lugar la línea más tradicional, que son nuestros restaurantes en la ciudad portuaria de Cartagena. 5 establecimientos que cubren todo el espectro culinario: desde la alta gastronomía hasta restaurantes donde poder juntarse con la familia y amigos con platos tradicionales. Estos son, sin duda, nuestro día a día.

¿Con cuántos trabajadores cuenta Grupo Casa Tomás?

Actualmente contamos con más de 200 trabajadores, con un 53% de mujeres en una plantilla que cuenta con más de un 27% de personas mayores de 45 años, apostando por la conciliación personal de nuestros trabajadores.

Tengo entendido que son cuatro hermanos quienes regentan la empresa, ¿cuál es el cometido de cada uno de ellos?

Esta es la tercera generación de Grupo Casa Tomás. Nuestros abuelos comenzaron en la restauración a principios del siglo XX, mi padre y mi tío continuaron desarrollando el negocio hasta hace unos años y mis hermanos y yo hemos continuado con la expansión y la modernización de la empresa. Mis hermanos llevan desde el principio en la empresa en facetas de gestión gastronómica, operaciones y desarrollo de negocio y yo me incorporé al proyecto hace alrededor de 6 años, después de desarrollar la mayor parte de mi carrera como ingeniero y consultor de banca en proyectos internacionales en Madrid y el extranjero.

Háblenos de la importancia de la restauración en la actualidad, ¿qué es más importante para el grupo, la calidad gastronómica de su oferta culinaria o la idoneidad nutricional de sus menús?

Son dos aspectos fundamentales que tienen que ir de la mano y equilibradas. Sin embargo, este equilibrio se balancea según el tipo de servicio del que se trate. Por ejemplo, en uno de nuestros menús degustación de los restaurantes o en un menú de una boda, la excepcionalidad y puntualidad del evento hace que se busque la excelencia en los sabores y texturas, desplazando este equilibrio hacia la calidad gastronómica, sin olvidar la idoneidad nutricional.

Por otro lado, en los servicios en los que llevamos la comida a las oficinas de cientos de trabajadores que confían en nosotros diariamente su alimentación, tenemos la importante responsabilidad de que, además de apetecible y rico, sea saludable y equilibrado, ya que comen todos los días con nosotros. En este caso tienen especial importancia el equilibrio de los menús, que se alcancen todos los objetivos nutricionales y adaptarnos a las particularidades alimenticias que una persona puede tener a lo largo de su vida, como intolerancias, dietas o alergias.