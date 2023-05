La formación y profesionalización a través de Ucomur, un camino directo hacia el empleo

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró hace unos días su Asamblea General anual en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, ETSIAAB. Antes más de cien personas, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca destacó el papel de las cooperativas agrarias en el desarrollo de las zonas rurales, así como la urgencia de buscar soluciones a la grave situación de sequía del país y la necesidad de garantizar el uso del agua en la agricultura para continuar produciendo alimentos. Asimismo, reclamó la ampliación de las medidas que ha presentado el Gobierno recientemente para apoyar a estas empresas..

Mañana jueves y el próximo viernes, el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas acogerá las jornadas ‘Conectando con el futuro’, un ciclo de dos días que la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, organiza en el marco del V Pacto Regional para la Excelencia de la Economía Social. En esta ocasión, ponentes y expertos de renombre, como es el caso del divulgador e inversor tecnológico, Marc Vidal; el experto en IA, Xavier Mitjana; y la responsable de Educación de Microsoft España, María Comín Mayordomo, entre muchos otros, ofrecerán conferencias para desgranar las nuevas tecnologías y su aplicación, especialmente en el ámbito educativo y de la innovación empresarial. Estas jornadas se enmarcan en las acciones del V Pacto Regional para la Excelencia de la Economía Social y se organizan en colaboración con la CARM y el INFO.

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, mantiene una estrecha colaboración con el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) a fin de ofrecer cursos y certificados de profesionalidad que se adecuen a las demandas y actualizaciones del mercado y permitan aumentar la empleabilidad de quienes buscan volver a integrarse en el mundo laboral, así como mejorar la capacitación de los/as trabajadores/as.

Ucomur concibe la formación y la cualificación como elementos fundamentales para aumentar la empleabilidad de las personas, pero también para repercutir en las empresas y en su competitividad, a la vez que se fomenta la creación de empleo estable y de calidad. A través de una formación concreta, adecuada y actualizada, alineada con las necesidades del tejido productivo, Ucomur imparte formación teórico-práctica de alto nivel, con prácticas en empresas, lo que aumenta las posibilidades de inserción laboral inmediata.

En los últimos meses la organización ha dado por concluidos, entre otros muchos, tres certificados de profesional de nivel 2: Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Socorrismo en instalaciones acuáticas y Operaciones Auxiliares de servicios administrativos y generales, todas ellas con prácticas en empresas al término de la fase teórica.

En la actualidad, cerca de un 70% del alumnado de estos tres cursos se encuentra trabajando; la mayoría de ellos/as lo hacen en las empresas en las que realizaron las prácticas y concluyeron su formación, otros se incorporan inmediatamente después en otras empresas que buscan personal cualificado.

Es el caso de Paula, alumna del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que, tras realizar las prácticas en AFESMO, forma ahora parte de su plantilla. «Estaba bien formada y eso marcó la diferencia. La formación fue intensa y muy completa, lo que me ha permitido tener los conocimientos necesarios y aplicarlos en el día a día desde que llegué», explica Paula, quien sigue en contacto con otros alumnos y alumnas que, como ella, hoy ofrecen sus servicios a empresas y organizaciones del ámbito sociosanitario como empleados tras terminar su formación con Ucomur y el SEF.

Similar es el caso de Matías, que tras pasar por el certificado de profesionalidad de Socorrismo en instalaciones acuáticas, hizo las prácticas en el Balneario de Archena para, al terminar, continuar, esta vez, como un trabajador más. «Terminé las prácticas un viernes y el sábado me dijeron que me quedaba», indica.

Para María, alumna de Operaciones Auxiliares de servicios administrativos y generales, la satisfacción es aún mayor; con 47 años llevaba catorce en situación de desempleo. Después de realizar las prácticas del certificado de profesionalidad en la asesoría de empresas OTES, se quedó para realizar una sustitución. «Yo tengo el Técnico especialista en Administrativo, pero me formé hace muchos años y necesitaba actualizar conocimientos, especialmente herramientas y nuevas tecnologías así que el curso de Ucomur me dio la posibilidad de aprender lo necesario para volver a trabajar», señala María. «No solo he aprendido muchísimo y ahora estoy trabajando, sino que tengo la suerte de formar parte de un equipo junto al que sigo ampliando conocimientos cada día».

La experiencia de Carmen con este mismo certificado, el de Operaciones Auxiliares de servicios administrativos y generales, también es muy positiva. Carmen terminó sus prácticas en diciembre y en enero ya estaba trabajando para T’amuebla, una empresa de interiorismo en la que dice sentirse muy feliz. «Salí del curso de Ucomur preparada y lista para volver a ponerme en circulación, porque también salí con mayor seguridad en mí y en mi capacidad. Hice cinco entrevistas y me ofrecieron los cinco puestos para los que postulaba. Al final hasta pude elegir donde quería trabajar», explica.

Ucomur es firme defensora del aprendizaje continuo, como un puente hacia la ampliación de las posibilidades de inserción y mejora laboral. El lema de la organización en este sentido, se cumple en un porcentaje muy alto de los casos: «conocimientos convertidos en oportunidades».