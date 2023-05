El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este domingo durante un mitin en Valladolid que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 38,5 millones de euros que serán transferidos a las comunidades autónomas para seguir impulsando la atención a la salud mental, una medida que se agrega a la inversión de Atención Primaria desvelada el día anterior.

Sánchez hizo el anuncio en un mitin con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en el que intervinieron entre otros el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y al que asistieron alrededor de 1.500 personas.

«La derecha querría que en año electoral todo se paralizara, que no se hiciera nada, volver a cuando ellos gobernaban (...) Pero no, los problemas de los ciudadanos no pueden esperar, este Gobierno va a seguir resolviendo y dando solución a los problemas de los ciudadanos, también en el ámbito de la salud mental», declaró el presidente.

Los 38,5 millones que aprobará el martes el Consejo de Ministros (de los cuales 14,5 millones de euros irán a mejorar los equipamientos en los centros de salud) se suman a los 24 millones del plan de salud mental que el Gobierno transfirió a las comunidades en 2022, según señaló el propio Sánchez.

Fin de semana cargado

Estos 38,5 millones fueron aprobados inicialmente en un Consejo Interterritorial de Salud el pasado mes de abril, al igual que los 580 millones de euros que también aprobará el martes el Consejo de Ministros para mejorar la Atención Primaria, como adelantó Sánchez el sábado durante un mitin en València.

Sánchez volvió a centrar el mitin de este domingo en la política sanitaria, y concretamente en la salud mental.

En su intervención, recordó las medidas puestas en marcha por su Gobierno como la estrategia de salud mental 2022-2026 o el teléfono 024 de atención a la conducta suicida, que desde que empezó a funcionar en mayo de 2022 ha atendido más de 119.000 llamadas, y destacó asimismo el plan de salud mental del ayuntamiento de Valladolid.