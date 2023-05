La de este viernes era la única oportunidad que tenían los murcianos para poder escuchar a los candidatos a la Presidencia de la Región confrontar sus ideas y compartir sus propuestas entre ellos. Sin embargo, el debate previo a las elecciones del 28 de mayo acabó antes de tiempo cuando María Marín, la aspirante morada a presidir la Comunidad, se negó a abandonar el plató y cederle su sitio a Helena Vidal, candidata de Más Región-Verdes Equo como estaba previsto por la Junta Electoral.

Por todo ello, Mas Región denunciará ante la Junta Electoral los hechos y solicitan que se repare, en lo posible, mediante resolución e instrucciones dirigidas a los medios públicos de la Región de Murcia, la vulneración de los derechos fundamentales de la candidatura de Más Región-Verdes Equo por la ausencia Helena Vidal con motivo de la suspensión del debate organizado por el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.

En el escrito enviado a la Junta Electoral, los de Más Región citan el artículo 66 de la LOREG que menciona el debido “respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral”.

Desde Más Región entienden que la reparación que solicitan debe hacerse teniendo en cuenta la dimensión de la difusión del debate (varios medios de comunicación privados, además de 7TV y Onda Regional y en horario de máxima audiencia). Proponen desde la candidatura de Vidal que, o bien se continúe el debate a partir del punto en que fue suspendido o, como compensación, la realización “de entrevistas expresas a la candidata de Más Región que equivalgan a la repercusión que hubiera obtenido la participación prevista en el debate, si hubiera transcurrido según lo previamente establecido por esta Junta Electoral Provincial”.

En sus alegaciones, el partido de Iñigo Errejón recuerda que para el debate previsto en 7TV la Junta Electoral estableció que en “la primera parte del debate habrá de comparecer un único representante de una formación Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde y en la segunda parte el representante de la otra formación Mas Región-Verdes Equo” y que el tiempo de Helena Vidal era de once minutos (dos bloques y medio del debate, a cuatro minutos cada uno, más el minuto de intervención final).

Además, Más Región lamenta que la ciudadanía no pudiera “ver, ni escuchar ni conocer ninguna de las propuestas” de Más Región-Verdes Equo, en un debate que se emitía en horario de máxima audiencia y en varios medios de comunicación de la Región de Murcia, además de los medios públicos regionales 7TV y Onda Regional. Igualmente y tras la suspensión del programa, la ciudadanía tampoco pudo tener información acerca de las propuestas del resto de formaciones políticas participantes en el debate, sobre los temas que aún quedaban por abordar.

En virtud de estas alegaciones, Más Región sostiene que lo ocurrido supone una vulneración de derechos fundamentales, recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española.

Tras la finalización abrupta del debate, cada uno de los candidatos expresó, de forma contundente, su desaprobación ante la actuación de la líder de Podemos. Por un lado, María José Ros, candidata de Ciudadanos, afirmó que Marín "ha hecho el favor de su vida a López Miras, que no quería debatir" y pidió, por favor, que "organicen un día para hablar de los bloques que quedan".

A su vez, Pepe Vélez, indicó que "la ciudadanía tiene derecho a saber qué pensamos cada uno para que la Región avance y progrese. Y nadie se lo puede quitar", refiriéndose a Marín. Por otro lado, Fernando López Miras no se quedó atrás y espetó que "la Región no necesita ni circos ni extremismos como los que hemos visto" e insistió en que la representante de Podemos es "un ejemplo de lo que no necesita la Región". Por último, José Ángel Antelo subrayó que "a este tipo de gente hay que echarla el 28 de mayo de todas las instituciones".