Las enfermeras están junto al paciente en todos los momentos que lo necesitan. Este ha sido el mensaje que desde el Colegio Oficial de Enfermería se ha querido lanzar, con motivo del día Internacional de la Enfermería (12 de mayo). Para ello se han sacado a la calle (en marquesinas de la ciudad de Murcia) mensajes como «En tu nacimiento no solo estaban tus padres», «En mitad de la noche, siempre estamos ahí», «Si duele mucho, te ayudamos a que pase», «Al final, no sólo tus seres queridos sujetarán tu mano» y «Te enseñamos a cuidar de ti mismo». Todas ellas acompañadas por el lema «La omnipresencia no es sólo cosa de Dios» y nuestros logotipos.

Además de esta campaña de visibilización, el colegio ha organizado actividades enfermeras en el centro de Murcia y Cartagena (10, 11 y 12 de mayo), ofreciendo a los ciudadanos que se interesaban distintos talleres como los impartidos por enfermeras del Área VII de Salud sobre prevención de caídas en personas mayores o deshabituación tabáquica, o las divertidas actividades organizadas por las enfermeras escolares de la misma área y de ACEESE (Asociación Científica de Enfermería y Salud Escolar); alimentación saludable, primeros auxilios en el cole o cuida tu boca, entre otras. Este espacio lo hemos querido compartir también con asociaciones de pacientes como Ápices (Salud Mental Cartagena), Adirmu (Asociación Murciana Para el Cuidado de la Diabetes), o Amurecar(Asociación Murciana Pro Rehabilitación Cardíaca) o los comprometidos Adictlescentes y su proyecto de prevención de la ludopatía en adolescentes y jóvenes. También hemos estado presentes en la Feria de la Salud de Lorca (11, 12 y 13 de mayo), donde nuestras enfermeras han ofrecido consejos de enfermería a todo aquel que visitaba el stand y han realizado talleres de reanimación cardiopulmonar, atragantamiento y diabetes. Además, el pasado 11 de mayo desde el colegio se organizó el foro político ‘Hablemos de las Enfermeras’ en el Hotel Nelva, con la asistencia de más de cien profesionales y la participación de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional y Más Región +Verdes Equo. Al finalizar el debate se ofreció a todos los partidos la firma pública para impulsar diez acciones de mejora para la profesión, decálogo que fue firmado por todos los grupos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Más Región+Verdes Equo) menos el partido político Vox. Homenaje a las compañeras jubiladas En la semana de celebración del Día Internacional de la Enfermería también tuvo lugar el emotivo homenaje a las compañeras que se jubilaron el año pasado. Un acto celebrado en el Real Casino de Murcia que contó con la presencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño y demás autoridades. Durante el acto se entregaron diplomas e insignias colegiales a las cincuenta y cinco compañeras y compañeros jubilados, y se realizó un sorteo de regalos cortesía del colegio y de Ama Seguros, Banco Sabadell y Balneario de Archena. A la foto de familia quiso sumarse Rosa Paula García, enfermera colegiada que celebró su boda ese día.