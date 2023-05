Asumió las riendas del PSOE de Cartagena en un momento complicado. Su anterior candidata y portavoz había sido expulsada y necesitaba regenerarse. Desde entonces Manolo, como lo conoce todo el mundo, junto a su equipo, ha estado cuatro años «pateándose» las calles de la ciudad para «conocer de primera mano los problemas de los vecinos y vecinas». Así ha sentado las bases del proyecto de este nuevo PSOE con el que aspira a la Alcaldía.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones?

El PSOE sale a ganar estas elecciones. Somos la única opción de progreso viable y de gobierno en Cartagena. Contamos con la experiencia de cuatro años a pie de calle escuchando y aprendiendo de lo que opinan de verdad nuestros vecinos y vecinas. Quien quiera cambiar este municipio, quien quiera cambiar la Región, para aplicar las políticas que de verdad importan a la gente, para aplicar las ideas de la mayoría, votará al PSOE y estoy seguro que somos mayoría, en Cartagena y en la Región.

¿Cree que Castejón captará a antiguos votantes del PSOE?

Estoy seguro que pocos votantes socialistas van a querer votar a quien devolvió la alcaldía de Cartagena al Partido Popular. Más bien constato la indignación en la calle de quien sintió que se robó su voto y se traicionó las ideas que defendían. Las ideas y las políticas del PSOE no son las del PP y Castejón votó al PP. No compartimos electorado.

Respecto a pactos, ¿está abierto a ellos?

Es evidente que en esta ciudad debemos acostumbrarnos a que las épocas de las mayorías absolutas se acabaron. Quien aspire a gobernar Cartagena, y el PSOE aspira a ello, tiene que estar dispuesto a acordar con otros para articular mayorías e ir concertando las medidas que habrá que aplicar. Los pactos son la base de la democracia, lo que demandan los ciudadanos, y nosotros no renunciamos a ellos.

¿Descarta algún partido?

Más que descartar partidos le diré que el PSOE es incompatible con proyectos políticos y actitudes. Evidentemente no somos compatibles con quien durante 28 años ha llevado esta Región a liderar las estadísticas de desigualdad y de pobreza. Con quien ha maltratado la sanidad pública y sigue sin abrir el Rosell, con quien ha matado el Mar Menor o quién ha despreciado a Cartagena sistemáticamente construyendo una Región centralista y centralizada. Tampoco somos compatibles con los proyectos que sólo se miran el ombligo y sólo ven más allá para buscar el enfrentamiento y la bronca.

¿En qué estado deja la ciudad el actual Gobierno?

Estamos desaprovechando la oportunidad histórica de transformar Cartagena con los fondos europeos. No han aprobado el nuevo Plan de Ordenación Urbana como prometieron. La gestión en relación al Mar Menor ha sido otro de los problemas que no han sabido enfocar. Las playas y los pueblos de la costa han estado totalmente abandonados y sin servicios. Los barrios y diputaciones, están olvidados. Y por último no quiero dejar de destacar la absoluta incapacidad del equipo de gobierno de gestionar servicios como la limpieza.

¿Podría desgranar algunos puntos de su programa?

Lo primero hay que hablar del Mar Menor. Es imprescindible actuar de una manera leal con el Gobierno de España que es el único, que está poniendo medidas reales para recuperar la laguna salada. Ese tiene que ser uno de los principales objetivos que nos fijamos y aunque no tengamos competencias, sí podemos actuar y colaborar para que las soluciones que se implementen desde el gobierno central puedan ser eficaces. Necesitamos dar soluciones a la movilidad, a la educación, a la sanidad, al empleo para jóvenes, apoyar y dar visibilidad a las mujeres en la lucha de sus derechos. Pero si me pregunta los temas más relevantes que serán ejes de mi actuación le digo que el primero sin duda es conseguir que todos los barrios y diputaciones de nuestro municipio progresen de igual manera, sin barrios de segunda ni tercera. Hay que democratizar nuestro municipio, no puede haber unas zonas que siempre son beneficiadas de las inversiones y otras que siguen sin tener servicios básicos o que son muy deficientes.