La doctora María Teresa Sánchez Elduayen se quita la bata blanca cuando sale del Hospital Morales Meseguer para vestirse el chaleco de Cruz Roja, entidad en la que ha sido elegida presidenta autonómica en la Región de Murcia. Especialista en Anestesiología y Reanimación, reconoce ser una apasionada de Cruz Roja por vocación, incorporándose desde su llegada como voluntaria a numerosos programas y proyectos de la organización humanitaria. Desde 2016 ha sido vicepresidenta autonómica.

Hace unos días fue elegida presidenta autonómica de Cruz Roja en la Región de Murcia. ¿Qué supone ponerse al frente de una ONG de este tamaño, con más de 4.300 voluntarios?

Indudablemente es una gran responsabilidad. Pero llevo un recorrido previo desde 2016 con el equipo de gobierno saliente, que además son amigos, y de los que he aprendido muchísimo. Tuve mi primer contacto con Cruz Roja en mi primer destino profesional y he visto como ha cambiado, al mismo tiempo que ha cambiado la sociedad, y nos hemos ido adaptando a los retos que se producen.

Cuenta con la experiencia de gestión de estos últimos años, pero ¿qué retos se plantea para esta nueva etapa?

El cambio es grande, ya que estar en la sombra es mucho más cómodo y eso me permitió trabajar, conocer en profundidad y sobre el terreno la labor que realizamos. Esto me dio un bagaje para esta nueva misión. Los retos que nos planteamos nacen de las líneas estratégicas de Cruz Roja a nivel nacional y que se establecen para cuatro años, en función de la situación de la sociedad o las novedades que se presenten, como la pandemia o la guerra de Ucrania. Esas estrategias se trasladan a las asambleas territoriales y se adaptan estas propuestas, ya que cada territorio tiene su idiosincrasia y no son iguales las necesidades en el País Vasco que en Murcia o Andalucía.

Ha mencionado la covid. ¿Cómo vivieron la pandemia desde Cruz Roja? ¿Costó mucho adaptarse para seguir ayudando?

Fue todo un reto, nos pilló a todos por sorpresa. Pero estoy muy orgullosa de que ahora contemos con estudios previos y estemos preparados para cualquier incidente. Existe un estudio de riesgos de la Región de Murcia y se sabe los recursos humanos y elementos materiales que tenemos para atenderlo. Tenemos mar, inundaciones, la zona química de Escombreras, y está todo perfectamente estudiado. No hay que olvidar que estamos en una falla y los terremotos van a hacer mella nuevamente y hay que enseñar a protegerse y a actuar desde la escuela y los institutos. En una emergencia lo primero que hay que tener es tranquilidad para saber actuar.

Desde Cruz Roja trabajan en diferentes programas y líneas de ayuda. ¿Es quizá la atención en la costa a las personas que llegan en patera una de las más complicadas?

Esto es como un trasatlántico y los nichos en los que trabajamos son muchos. Trabajamos en el área social, en socorro y emergencias, con las administraciones y el voluntariado, así como con la innovación. Uno de ellos es ese, la atención a quienes llegan a nuestras costas, personas que sólo tienen una falta administrativa, según nuestra legislación. Disponemos de los ERIE (equipos de respuesta inmediata) y somos el primer eslabón, después de que nos active Salvamento Marítimo o la Guardia Civil, trabajando las 24 horas al día los 365 días al año, y podemos llegar a atender hasta un máximo de 300 personas escalonadamente. Lo cierto es que el perfil de las personas que llegan ha ido cambiando y mientras que hace años eran mayoría de hombres, ahora hay también mujeres, embarazadas y niños.

«Cuando una persona se acerca a nuestra puerta pidiendo comida, es evidente que le falta todo lo demás»

¿Qué otros programas son prioritarios?

Algo fundamental y que seguimos perfeccionando es la ayuda integral a las personas. Cuando alguien se acerca a nuestra puerta pidiendo comida es evidente que le falta todo lo demás. Por lo que se hace un estudio integral de todas sus necesidades, si necesita un empleo se le da formación. Contamos con hasta 400 empresas murcianas dando formación y muchas de ellas se quedan a estas personas trabajando. Eso es lo que quiere Cruz Roja, restituir a las personas que lo necesitan a la sociedad.

Cruz Roja cuenta con una historia de 150 años en la Región de Murcia. ¿Cómo han celebrado este aniversario?

Comenzamos los actos en Cartagena porque fue de allí cuando en 1873 Cruz Roja sacó la primera ambulancia flotante del mundo, la Buenaventura, que se encargó de atender a los heridos en la Guerra Cantonal. Y esta semana hemos realizado una exposición de medios de Cruz Roja en el Jardín Chino de Murcia para dar a conocer nuestro trabajo.

El expresidente de Cruz Roja, Faustino Herrero, es médico al igual que usted. ¿Es algo que se lleva en la profesión, ese servicio de ayuda a los demás?

La verdad es que los principios no son diferentes. Al igual que en emergencias, en medicina primero actuamos y después preguntamos, trabajamos por preservar la vida o disminuir el daño que sufren las personas.