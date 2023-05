La moda de llevar cascos para escuchar música entre los jóvenes terminará pasando factura a su salud auditiva de las nuevas generaciones. Los especialistas llegan a afirmar que «a la larga habrá una epidemia de ‘sorditos’ por el abuso de auriculares y los problemas auditivos aparecerán mucho antes, ya que muchos adolescentes se pasan el día con ellos y apenas se los quitan para dormir», tal y como afirma el doctor Jesús Iniesta Turpín, presidente de la Sociedad Murciana de Otorrinolaringología.

El hábito de escuchar música con auriculares, junto con la asistencia a conciertos y locales de ocio con música alta, es en la actualidad la principal causa de trastornos provocados por el ruido en los jóvenes.

Las estimaciones de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello y Cabeza (SEORL-CCC) señalan que la mitad de los adolescentes y jóvenes españoles pueden sufrir pérdida de audición o tinnitus (sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos) por la exposición al ruido. Al tiempo que informan de que la OMS estima que la mitad de las personas de entre 12 y 35 años utiliza dispositivos electrónicos como MP3, teléfonos móviles o tabletas a niveles inseguros en países de ingresos medios y altos.

Los especialistas apuntan que, en el caso de los reproductores de música, lo ideal sería aplicar la regla del 60-60, es decir, no utilizarlos más de 60 minutos al día y no superar el 60% del volumen que permiten los mismos.

Doctor Iniesta: «Las barredoras nocturnas duplican el límite permitido» El ruido del tráfico, de los transportes como el avión o el tren, así como las fuentes de ocio ruidosas, como conciertos o discotecas, son las principales fuentes de ruido en las ciudades y todos ellos pueden dañar los oídos y la salud en general. El doctor Jesús Iniesta, presidente de la Sociedad Murciana de Otorrinolaringología, explica a La Opinión que el ruido urbano de las ciudades «es muy preocupante» y llama la atención, principalmente, sobre el ruido nocturno. «Las máquinas barredoras que limpian las calles por la noche en el centro de Murcia alcanzan los 80 decibelios, cuando el máximo permitido durante la noche es de 40. Duplican el límite legal y esto afecta a los problemas auditivos, pero también al descanso de los ciudadanos, lo que puede desencadenar en otros problemas de salud», avisa el especialista.



El doctor Iniesta Espín explica que aunque muchos auriculares llevan limitador, los jóvenes abusan de estos dispositivos por el tiempo que los llevan puestos. Así, indica que el ruido daña el oído tanto si es muy fuerte durante un periodo de tiempo muy corto, como puede ser un petardo, o si es un ruido más leve pero durante un periodo prolongado.

En este caso, pone como ejemplo los problemas de oído que suelen aparecer en los camioneros. Estos trabajadores suelen perder audición en el oído izquierdo, según el especialista del Hospital Virgen de la Arrixaca, ya que hasta hace poco los camiones no disponían de aire acondicionado, lo que les obligaba a llevar la ventanilla bajada. «Llevar la ventanilla izquierda bajada y que el oído sufra el ruido constante del viento y el tráfico durante ocho horas al día y más de 30 años de profesión termina pasando factura», afirma.

Ese ruido constate y prolongado es el mismo que soportan los jóvenes que se pasan horas y horas con los auriculares puestos, ya que sufren un efecto acumulativo.

Los otorrinos afirman que en unos años puede haber «una generación de ‘sorditos’»

El presidente de la Sociedad Murciana de Otorrinolaringología subraya que hay quienes van todo el día con cascos escuchando música: por la calle, en el gimnasio, en la biblioteca o cuando van en autobús. Y «el ruido daña tanto por su intensidad como por soportarlo durante tiempos prolongados, al igual que le sucede a quienes trabajan muchas horas en industrias».

Aunque a las consultas aún no han comenzado a llegar pacientes con problemas auditivos por el abuso de auriculares, los especialistas prevén que comiencen a llegar en las próximas décadas, cuando aparezcan las secuelas de este efecto acumulativo.

Jesús Iniesta dice que los problemas de audición comienzan a aparecer entre los 60-65 años, ya que «son más habituales a mayor edad, al igual que los problemas de visión, pero éstos se adelantarán en al menos diez años por el uso de estos dispositivos».

Daños irreversibles

Entre los problemas de oído más habituales que suelen ver los otorrinos en consulta destacan los pitidos o acúfenos, pérdida de calidad en la audición o no entender lo que dicen otros cuando hablan, ya que el ruido daña los tonos agudos y esto hace que se escuchen las voces distorsionadas.

Los especialistas también insisten en que hay que evitar estas situaciones, ya que los daños en el oído causados por el ruido, como puede ser tinnitus, son irreversibles. Cuando la exposición al ruido deteriora las células ciliadas del oído interno, el daño sufrido es permanente y las células ciliadas no se pueden recuperar.

El efecto del ruido es acumulativo, por lo que se espera un aumento de consultas en la próxima década

Por ello, es importante prestar atención a los ruidos más dañinos para reducir la intensidad y tiempo de exposición a los mismos y prevenir así sus consecuencias, no solo problemas auditivos, sino de salud en general.

La SEORL anima a los jóvenes a estar informados y protegerse del ruido, para lo que pueden hacer uso de aplicaciones móviles con sonómetro y activar también las prestaciones del móvil que protegen y ofrecen seguridad para la salud auditiva.

Hoy en día los smartphones incorporan una serie de herramientas que permiten hacer mediciones acústicas a través de un micrófono y alertan de los niveles de ruido peligrosos para la salud.

Niveles recomendados

Para garantizar una buena salud se recomienda no superar los 65 decibelios. Una exposición a un sonido superior a 85 decibelios supone un riesgo de pérdida auditiva si se repite en el tiempo. Se admite que una exposición a 80 decibelios durante más de ocho horas al día, en el entorno laboral, requiere uso de protección auditiva para no ser lesiva. Por encima de 100 decibelios existe un riesgo de pérdida inmediata y si nos exponemos a 100 decibelios de escucha, no deberíamos hacerlo más de un cuarto de hora al día para evitar el daño, y si lo hacemos a 110 decibelios, no deberíamos hacerlo más de 1 minuto. Por último, los otorrinos alertan de que el ruido llega al umbral del dolor cuando se sobrepasan los 125 decibelios y puede ser insoportable a los 140.