El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, era la estrella del acto que al formación morada organizó para este sábado en la pérgola de San Basilio, en Murcia, donde también intervinieron el coordinador autonómico de Podemos en Murcia, diputado nacional y secretario en la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna; la candidata a la Presidencia de la Región por Podemos, María Marín; la aspirante a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina; el coordinador de IU-Verdes Murcia y candidato a concejal al Ayuntamiento de Murcia, John David Babyack, y Carmen Sonia, candidata a IU a la Asamblea.

‘En estas elecciones, recuerda: los peces no pueden votar’, se leía en un cartel en el puesto, instalado para la ocasión, en el que se vendían camisetas de Mar Menor Vivo. Este mismo letrero se colgó el sábado pasado en el pabellón Príncipe de Asturias, que se llenó para ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el público de la pérgola, además, banderas moradas, bolsas con el arcoíris LGTBI, jóvenes y mayores que se saludaban con cariño al inicio, aplaudían con ganas las palabras de sus líderes y coreaban el ‘sí se puede’.

En su intervención, para la que el público se puso de pie a aplaudir, Echenique comentó que llevaba tiempo sin venir a Murcia “y eso es sencillamente imperdonable”. “Esta tierra es de las más difíciles para la izquierda y uno de los lugares donde tenemos la suerte de contar con uno de los mejores Podemos”, manifestó.

“Serrano está cortando los mismos árboles que cortó Ballesta”, dice Elvira Medina

Elogió a Sánchez Serna, su “lealtad”, y recordó que trabaja mano a mano con él en el Congreso. También tuvo palabras para la “fuerza y valentía” de María Marín, “la verdadera líder de la oposición a López Miras”.

“Cuando metemos la papeleta en la urna, no solamente estamos eligiendo un programa electoral. Estamos eligiendo, sobre todo, una forma de hacer política. Se requieren una serie de cualidades para que las cosas cambie: la principal, no tener miedo a esos ricos y privilegiados que sabes que te van a reventar”, recalcó el científico.

Habló en clave nacional, de la banca que “se sigue forrando a costa de las familias, incluso aumenta su beneficio” por lo que “hay margen para duplicar el impuesto extraordinario. Con ese dinero se puede ayudar a las familias vulnerables a afrontar los gastos de la hipoteca”. Cabe recordar que Podemos abría la campaña presentando una ley para duplicar el impuesto a la banca.

“Cuando os digan esa estupidez de que todos los partidos son iguales, les decid de mi parte: ‘pues no, el mío no pide dinero a la banca, ¿el tuyo qué tal?’”, destacó, para subrayar que “nosotros nos debemos a la mayoría social y lo tenemos muy claro: no les tenemos miedo”.

Echenique aludió a la reunión del presidente Pedro Sánchez con “el jefe de la OTAN”, en referencia a Biden, y aseguró que tendría que haberle dicho que “España va a bajar el gasto en armamento”. Acto seguido, habló de la propuesta de hacer un supermercado público “que proteja a las pequeñas tiendas y comercios de barrio, suministrando alimentos a precios bajos, para que puedan vender a precios competitivos”.

“Lo que hace falta para poner esto en marcha es no tenerle miedo a Juan Roig. Y, si hace falta decir que es un capitalista despiadado, decirlo”.

"Hay que ser valiente"

“Y aquí en Murcia, ¿alguien piensa que el tranvía va a llegar a los barrios del sur y no a las zonas más acomodadas si no tenemos la suficiente fuerza después del 28 de mayo?”, se preguntó. “¿Alguien piensa que se va a aplicar la Ley de Vivienda en la Región si no hay mayoría progresista y si María Marín no entra en la Asamblea con un montón de diputados? Pues claro que no. Para hacer eso hay que enfrentarse a los fondos buitres, hay que ser valiente, hay que ser María Marín”, desgranó Echenique. “Todos tienen miedo menos María Marín”, reiteró.

“Cuando parasteis el soterramiento, disteis un ejemplo a todo el país”, dijo a los presentes.

Tras él intervino María Marín, que especificó que “vamos a llegar a San Esteban y ya lo estamos notando”. Elogió a Echenique y dijo que “es nuestro mejor piloto de combate, siempre poniendo las palabras necesarias cuando a lo mejor a otras no nos salen”. “Os prometo que es mi superhéroe de cabecera”.

Marín: "Estamos a la cabeza en fracaso escolar, a la cabeza en violencia machista, los servicios sociales son casi inexistentes"

Marín apuntó que en la Comunidad “estamos a la cabeza en fracaso escolar, a la cabeza en violencia machista, los servicios sociales son casi inexistentes y hemos visto peligrar la democracia en esta Región. Tenemos un presidente totalmente ilegítimo que gobierna gracias a siete tránsfugas”.

Abrió el acto Babyack, que dijo que en la legislatura que ahora acaba en el Ayuntamiento “no ha habido gente valiente”. “Están acojonados sabiendo lo que les viene”, aseguró, para añadir que “PP y PSOE traen un modelo caduco, obsoleto, con vecinos de primera y de segunda”. Tras la moción de censura que convirtió a Serrano en alcalde, “seguimos en el mismo modelo”, lamentó.

A continuación tomó la palabra Carmen Sonia, que aludió a la “fuerza y la ilusión”, ya que “vamos a transformar la Región de Murcia a partir del 29 de mayo”, día después de los comicios. “Estamos haciendo políticas centradas en la gente en aquellos sitios donde estamos gobernando, como, por ejemplo, en el Gobierno de España. ¿Se nota o no se nota?”, preguntó al auditorio. También aludió a la carta mandada por López Miras a los funcionarios, por la que la Junta Electoral ha abierto un expediente al candidato popular.

“Tiene que llover en esta Región para limpiar tanta mierda que nos dejan los gobiernos del Partido Popular”, subrayó Sánchez Serna al comienzo de su intervención. “Esta Región no se puede permitir cuatro años más del Gobierno de López Miras”, sentenció. Esta Comunidad “lleva 28 años siendo saqueada”. “Tenemos a un presidente, Pedro Antonio Sánchez, que está condenado y va a entrar en la cárcel. Esa es la Región de basura, de inmundicia, que nos dejan 28 años del PP”, manifestó.

“López Miras, por robar, nos ha robado hasta las vacunas de nuestros mayores. Que hasta el obispo de Cartagena se vacunó”, afirmó Sánchez Serna, al tiempo que precisó que ni a PAS ni a Valcárcel “se les ocurrió comprarse a tránsfugas” para continuar gobernando.

“Si María Marín se sienta en una mesa con Pepe Vélez, vamos a tener un gobierno de coalición que apruebe de una vez el parque regional del Mar Menor”, dijo el diputado.

“Que viva la lucha de la clase obrera”, sentenció Medina y coreó el público, al hablar de la huelga de los ‘coloraos’. No obstante, “seguimos teniendo los mismos autobuses que hace quince años”.

Serna: “López Miras, por robar, nos ha robado hasta las vacunas de nuestros mayores"

“Serrano está cortando los mismos árboles que cortó Ballesta”, subrayó la candidata, para recordar que “Murcia es la única ciudad que no tiene un gran parque urbano”. También habló de vivienda y recordó que “los jóvenes no pueden emanciparse” si se piden fianzas altas. “¿Quién puede ahorrar 2.000 euros hoy en día? Nadie”.