Mayo es, por excelencia, el mes de la Primera Comunión, una ceremonia religiosa que ya no tiene que ver solo con la fe: de un tiempo a esta parte, se celebra como un evento social que supone un gasto extra para muchas familias. Con la inflación disparada y los precios de las materias primas por las nubes, la Unión de Consumidores de la Región calcula que, de media, las familias murcianas destinan entre 2.300 y 5.000 euros en celebrar una Comunión.

Para ahorrar, lo que hacen es recortar en invitados. Perder cantidad, pero no escatimar en calidad. Silvia Serrano, responsable de la empresa ART Eventos y Comunicación, especializada en Comuniones, Bodas y Bautizos, explica a La Opinión que «la gente sigue ilusionada con celebrar la Comunión y todo les parece poco. Nos contratan todo: los detalles que se dan a los invitados, los grupos que van a actuar, los magos, todo. Donde bajan es en el número de invitados».

Serrano apunta que «la organización de un evento de Comunión puede ir desde los 300 euros hasta los 3.000», y que su sociedad se encarga de que no falten «la mesa de chuches, el grupo de música que actúa, los magos, un scape room, el DJ, los detalles de los invitados, el photocall, gincanas deportivas, talleres con niños... A nosotros nos contratan a parte del restaurante. Pero también recomendamos restaurantes, gestionamos… es una empresa especializada en que esté todo».

Lo que ha variado es que «ya no se hacen comuniones de 300 personas, se hacen de 50», concreta la empresaria, que insiste en que «se invita a menos gente, pero no se escatima en actividades. Se siguen haciendo, cuantos más detalles, mejor».

Otra diferencia es que «vienen muchísimos niños». «Quizás se invita a menos adultos y a más niños, pero no a los papás, como se podía invitar antes», manifiesta la responsable de ART Eventos y Comunicación. A la pregunta de si una Primera Comunión se celebra como una boda, responde: «Es que es una boda, pero el protagonista es tu hijo».

«Llegan madres que me dicen: ‘Me da igual lo que me gaste, porque lo próximo que celebrará mi hijo será su boda. Lo hago yo a mi gusto y no escatimo’. Los padres están súper ilusionados con esto, quieren que la Comunión sea muy bonita y permanezca en el recuerdo. Además, de una Comunión me salen más Comuniones», afirma Silvia Serrano.

El banquete también supone otra de las partidas más caras, siempre y cuando la familia decida celebrar la comida en un restaurante e invitar a familiares y amigos. «Sí que es cierto que hay menos comensales, la gente está recortando», detecta Alberto Belando, encargado de La Finca Eventos Murcia. «La gente parece que tiene menos dinero», subraya, para precisar que «la gente recorta en comida, pero la mesa de dulces y lo que es llamativo para las fotos de Instagram, se mantiene». Tampoco suelen faltar los hinchables para que salten los niños. Belando, por otro lado, considera que «el año pasado fue mejor que este», ya que, aunque quedaban restricciones para prevenir contagios de coronavirus, «la gente se ve que tenía más alegría».

Por su parte, Abraham Vera encargado del salón Molina Real, en el municipio de Molina de Segura, apunta que «la gente no tiene dinero», por lo que, en las comuniones, los anfitriones optan por «celebraciones de menos comensales y ajustes de precios», ya que «la cosa está regular».

Todo suma, y una de las partidas económicas más importantes la componen el traje y los complementos. Porque no solo es comprar la prenda en sí: hay que sumarle algún detalle para el pelo, guantes, zapatos y el cancán, así como otros complementos como reloj, pulsera, cadena o cruz.

Con treinta años de profesión a sus espaldas, Belén Olmos es la encargada de una de las tiendas que Chivey tiene en Murcia. «Este año va la campaña bastante bien, con muchas ganas, hay ganas de celebraciones», manifiesta a este periódico. A su juicio, no se ha notado apenas la inflación, porque, aunque se modificó el precio de los vestidos, «la gente ha comprado lo que le ha gustado».

«Hay mucha variedad, hay madres que quieren un traje bueno, de alta calidad, de alta gama, y gastan dinero sin problema; y quien ha ido buscando precio, pues también. No se ha notado tema de la inflación para nada», hace hincapié.

En la segunda semana de mayo, «todavía estamos vendiendo para Comunión», dado que «hay gente que lo dejó para el final», relata Olmos. En la tienda en la que trabaja han hecho una campaña «mejor que el año pasado». «Un 10% mejor, teniendo en cuenta que cada vez hay más niños que no hacen la Comunión», comenta al respecto.

Sencillo y barato

Por otro lado, Salomé Vidal, dueña de Kinvel Boutique, en Cartagena, manifiesta que la mayoría de la clientela «ya no mira la calidad, sino que quiere cosas muy sencillas y muy baratas».

«Porque verdaderamente los tiempos de tirar por tirar ya han pasado: se lleva más el minimalismo, todo sencillo. Lo quieren todo sencillo y muy baratillo; pero, por supuesto, el mismo servicio de profesionalidad, más por menos», detalla la propietaria.

En cuanto a lo que cuesta, explica que «los trajes de Comunión no se han encarecido, llevan un par de años que están al mismo precio». El asunto del minimalismo «creo que es un poco la mentalidad de ahora, de ‘vamos a hacer algo sencillo, para salir un poco del paso’», considera. Este año se han vendido «cerca de 400 trajes», manifiesta.